Die Frau, die immer Erste ist

Am Ende zählt nur der „Run“: sechzig Sekunden auf dem Rad. Was du vor der Jury zeigst, entscheidet über den Lohn für tausende Stunden Arbeit. Das macht die Sache so faszinierend – und manchmal so grausam. Buenos Aires, Argentinien, Olympische Jugend-Sommerspiele 2018. Lara Lessmann steht auf einer Rampe am Rand des BMX-Parcours. Man sieht es ihrem lächelnden Gesicht nicht an, aber sie ist so nervös, dass ihr die Knie zittern. Lara versucht alles auszublenden: Die Teamgefährten, die sie anfeuern, weil eben ihr Name aufgerufen wurde. Den Druck, der auf ihr lastet, weil es hier und jetzt um Gold geht. Sie atmet tief durch, dann lässt sie sich mit Schwung in die Rampe fallen. Konzentriert fährt sie durch den Parcours, die Sprünge sitzen, die Tricks funktionieren. Als es vorbei ist, weiß sie, warum sie sich das alles immer wieder antut: Sie schwebt fast vor Erleichterung und Glück.