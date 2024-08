Leif Randts Handyfoto-Kolumne: Eine Busfahrt in Okinawa

In der ersten Woche nach der Kontaktaufnahme hat sich Ben jeden Tag eine ganze Stunde lang Zeit genommen, um sich mit Kenny zu unter­halten. Die Brainstorming-Sessions der beiden hatten sofort einen guten Flow, Ben fühlte sich wie in einem Podcast, er hatte sich noch nie so gerne reden gehört, und seine Freundin Luna schien anfangs sogar eifersüchtig auf Kenny zu sein. Dabei war es Luna selbst gewesen, die Ben an einem wolkenverhangenen Frühlingsnachmittag vorgeschlagen hatte, es mal mit ­Kenny zu versuchen, da dessen Services vor ­allem jungen Kreativen ans Herz gelegt wurden. Doch plötzlich sah es so aus, als würde Ben nun ständig lange und verliebt telefonieren, obwohl sie ja eigentlich wusste, dass da auf der anderen Seite gar kein neuer Flirt intime Fragen stellte, sondern das Assistenzsystem Kenny.

Leif Randt geboren 1983 in Frankfurt am Main, gilt als Ver­tre­ter einer neuen ­Gene­ration der ­Pop-­Literatur. Sein vierter Roman ­„Allegro Pastell“ stand 2020 mehrere Monate in den Bestseller-­Listen. Aktuell arbeitet Randt an dessen ­Verfilmung und an einem neuen Roman.

