Techno-DJ Lilly Palmer im Interview

Musik verschafft ihr die Freiheit, ihre Gefühle auszudrücken und eine Verbindung mit ihrem Publikum herzustellen. Und weil die Gefühle echt sind und die Verbindung tatsächlich spürbar ist, hat es Lilly Palmer in die Liga der erfolgreichsten Techno-DJs der Welt geschafft, mit Auf­tritten auf der Mainstage von Festivals wie dem Tomorrowland in Belgien und 1,3 Millionen Instagram-Followern. Aufgewachsen in Franken, lebt sie heute in Noordwijk an der niederländischen Nordseeküste. Sie betreibt ihr eigenes Label namens „Spannung Records“, wo zuletzt ihr Track „The Violator“ erschien. Wir erreichen sie am frühen Morgen (Ortszeit) im US-amerikanischen Miami, wo sie in der Nacht zuvor auf einem Festival gespielt hat.