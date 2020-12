Unser wilder Ritt

, in der hundert Menschen – von Formel-1-Pilot Max Verstappen bis hin zu den Astronauten der ISS – mit persönlichen Botschaften Mut machten. Im Bild oben: das Coverfoto aus Tahiti.

Plötzlich war nichts mehr wie vorher: Wir übersiedelten ins Homeoffice und kommunizierten nur noch via Videokonferenz. In dieser Situation zu beschließen, das Red Bulletin völlig neu zu erfinden, war zwar kühn, machte aber dann unerwartet viel Spaß. Sozusagen in Heimarbeit entstand ein ganz besonderes Heft: die

Österreich ganz vorne!

The Red Bulletin auf Spuren von F1- und MotoGP-Stars (hier Pol Espargaró)

Die ganze Welt schaute im Sommer nach Spielberg: Nicht nur, dass der Start der Formel-1-Saison Anfang Juli mit zwei Grands Prix statt in Australien in Austria über die Bühne ging, gastierte im August auch die MotoGP für zwei Rennen in der Steiermark. Dafür war ein angemessenes Medium unverzichtbar: Also feierte

Super gelaufen

Anfang Mai? Undenkbar. Aber Absagen war auch keine Option. Der globale Lauf fand dann eben virtuell per App statt. Jeder der 77.103 Teilnehmer lief für sich allein zur gleichen Zeit an einem völlig frei wählbaren Ort (theoretisch hätte man, wie der Herr im Bild, auch in der Wüste von Marokko teilnehmen können). Das war fast der gleiche Spaß wie sonst, und am Ende blieben 2,8 Millionen Euro für die Rückenmarksforschung.

Angyil: „Ich tanzte, um mich aus dem Ärger rauszuhalten.“

Freestyle-Tänzerin Angyil beim Shooting für The Red Bulletin