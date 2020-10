Wie Manuel Lettenbichler durch Lockerheit zum Enduro Champion wurde

So wurde Flatschingfast zur Parole

Und ganz vorne tanzt Manuel Lettenbichler mit seiner KTM federleicht durch schwierigstes Gelände, wie in einem Ballett aus Dreck, Laub und Schlamm. Auch wenn man nur einen Augenblick lang Zeit hat, um ihn zu beobachten, bevor er schon wieder im Wald verschwindet, ist es ein Genuss: Mit kurzen Gasstößen und präzisem Einsatz von Kupplung und Bremse klettert er mit seinem orangen Viertakt-Motorrad einen Steilhang hoch, der selbst mit Trekking-Schuhen und zusätzlichem Einsatz von Händen und Knien kaum zu bewältigen wäre. Kurz gerät der Motor am höchsten Punkt in den Drehzahlbegrenzer, Erdfontänen segnen die Mutigsten unter den Beobachtern. Dann ist er weg.

Doch was hat dieser seltsame, aus hunderten Kehlen äußerst begeistert vorgetragene Ruf zu bedeuten? Wenn man ihn danach fragt, kichert Manuel, 22, unter seiner Basecap, dass die beidseitig rausstehenden Locken nur so wippen, und fährt genüsslich durch seinen Mindestens-sieben-Tage-Bart: „Gar nix heißt das. Das hat sich einfach verselbständigt. Ein Kumpel von mir hat das Wort ‚flatschen‘ erfunden. Wenn etwas geil ist, dann flatscht es. Lasst uns Nudeln flatschen! Das Bike flatscht! So ein flatschiger Tag! Logisch, dass mein kleines Rennteam, bestehend aus meinem Vater, meinem besten Freund Jeff und mir, auch geflatscht hat und wir das zur Parole erhoben haben: Flatschingfast!“

Eine Welt voller Abenteuer und Vollgas

Und schon stecken wir bis zu den Fußrasten in dieser Manuel-Lettenbichler-Welt, in der man täglich sein Bestes gibt und dabei Spaß hat. Einer Welt voller Abenteuer und Vollgas, in der es sich lohnt, morgens aus dem Bett zu federn, weil der nächste geile - pardon, flatschige - Tag vor der Tür steht. Dieser Mann lebt sein Leben und stellt selbst da noch das Abenteuer in den Vordergrund, wo es weniger nach Heldentum als nach schierer Qual aussieht, zum Beispiel in der berüchtigten Sektion „Carl’s Dinner“ beim Erzbergrodeo alias

Wer Manuel Lettenbichler mit seiner KTM in diesem schier endlosen Geröllfeld mit kleinwagengroßen Erzbrocken schnaufen sieht, das Herz-Kreislauf-System hart am Limit, die Muskeln am Krampfen und der Durst riesig, der kann sich nur sehr schwer vorstellen, dass selbst das sonnigste Gemüt sich daran erfreuen könnte. Aber Manuel schon: „Da gfrei i mi halt, dass es bald vorbei ist.“ Wer es nämlich überhaupt bis Carl’s Dinner geschafft hat, der darf damit rechnen, in diesem Jahr zur raren Spezies der Finisher zu gehören, so wie er es bereits 2014 als jüngster Teilnehmer der Geschichte geschafft hat.

Hard Enduro Champion statt Schreiner

, Enduro-Legende und Erzberg-Sieger 2015, vielleicht erwarten sollte. Natürlich gab es bei ihnen zuhause in Kiefersfelden, an der bayerisch-österreichischen Grenze, immer Motorräder. Schon mit fünf Jahren bekam er sein erstes Trial Bike, aber es gab eine Zeit, da fand Manuel Skifahren interessanter und bestritt nur hie und da Motorradrennen. Profi-Karriere? Kein Gedanke daran. Er wollte eine Schreinerlehre beginnen und hängte dann doch noch die Fachoberschule an die Realschule, nur um draufzukommen, dass ihn Schule langweilte, egal wie sie hieß. „Aber ich bin sicher, ich wäre ein guter Schreiner geworden, denn ich arbeite gern mit Holz.“

Der Sieg als zwangsläufiges Nebenprodukt eines himmlischen Zustandes

An manchen Tagen führen Einsatz und Können, gepaart mit Leidenschaft und Abenteuerlust, zu dieser Leichtigkeit, bei der einem alles, aber auch wirklich alles, wie von selbst von der Hand geht. Die Red Bull Romaniacs, die alljährlich in den rumänischen Karpaten stattfinden, gelten als die härteste Mehrtagesveranstaltung in forderndem Gelände - zumindest in Europa. Als ihn sein Osteopath nach dem Sieg fragte, wie er das Rennen denn angelegt hatte, konnte es Manuel nicht genau sagen: „Ja mei, gfahrn bin i halt.“

Was man dazu wissen muss: Manuel Lettenbichler ist ein wirklich reflektierter, redegewandter junger Mann. Einer, der etwas zu sagen hat. Bloß gab es nach diesem zauberhaften Flow nicht mehr zu sagen, als dass er eben gefahren ist, so gut und geschmeidig, so freudig und mit offenen Augen und offenem Herzen, wie es ihm eben in diesen Tagen gelungen ist. Der Sieg, sagt er, sei beinahe ein zwangsläufiges Nebenprodukt dieses himmlischen Zustandes gewesen. Und am Ende wurde er dann 2019 sogar Weltmeister in der

Doch allen Erfolgen zum Trotz stellt Manuel generell den Prozess vor das Ergebnis: „Klar will man aufs Podium, aber im Grunde macht man alles, was man wirklich gut macht, der Sache wegen. Schau, was ich für ein geiles Leben habe, denke ich manchmal. Heute Romaniacs mit einer atemberaubender Aussicht, morgen ein Rennen in den USA mit den geilsten Typen rundherum, dann eine Woche in Ecuador bis auf 3000 Meter Seehöhe rauf: Ich mache das, was ich liebe. Will ich mich da aufregen, wenn es einmal regnet oder ich einen Daumen im Gips trage wie jetzt gerade?“

