Marcel Hirscher: Neue Marke, altbekannte Leidenschaft

THE RED BULLETIN: Du ziehst gerade ein internationales Start-up für ein Outdoor-Label hoch: „The<Mountain>Studio“. Wie läuft das?

MARCEL HIRSCHER: Genau meins! Diese Art, Expertise weiterzugeben, taugt mir extrem. Bei Atomic fließt mein Know­how in die Skientwick­lung ein, bei „The<Mountain>Studio“ in die Bekleidung. Lustig ist: Zu meiner aktiven Zeit habe ich die Leute mit meinem Tüftler­-Wahn und meinem Perfektionismus oft zur Verzweiflung gebracht – und jetzt ist genau das mein Job! Ich weiß nicht, wie oft wir die Pro­totypen der Kollektion schon verändert haben, jede Naht, jeden Reißverschluss, jede Funktionslage. Das war gar nicht so intensiv geplant, aber ich bin so rein­gekippt, dass es jetzt mein Hauptjob geworden ist. Ich bin bei jedem Wetter draußen, je mehr Sauwetter, desto bes­ser. Ich teste, gebe Feedback, teste das Neue, gebe wieder Feedback.

Dein Partner ist der Schwede Stefan Engström, der ja schon Marken wie Peak Performance und J. Lindeberg zu Welterfolgen gemacht hat...

Ja, Stefan kennt das Geschäft. Ich kenne ihn seit zwölf Jahren und wollte bei die­sem Projekt unbedingt dabei sein, weil mich die Philosophie dahinter fasziniert.

Beim Thema Qualität gibt's für Hirscher bei seinem Label keine Kompromisse. © Privat

Was ist die Philosophie dahinter? Neues Label, fesche Outdoor-Kollektion und ein klingender Name aus dem Sport, der das alles total super findet?

Genau das nicht! Schau: Wenn ich früher gesagt habe „meine Winter­jacke“, dann war das die eine für alles, von Schule bis Skirennen. Ein Mensch, eine Jacke. Hat sie nimmer gepasst, hat sie mein Bruder gekriegt. An diese Idee von Einfachheit schließen wir mit „The<Mountain>Studio“ an: kompakte Kollektion, reduziert aufs Wesentliche, ohne Kompromiss bei der Qualität, in zeitlosem Design. Für Leute wie mich, mit 70, 80 Outdoor­-Tagen am Berg, die EINE funktionelle Jacke haben wollen für alle Verhältnisse und jede Gelegen­heit. Das ist die Philosophie dahinter.

Coole Herangehensweise und sehr im Zeitgeist. Und was ist dabei dein Part: die Kompromisslosigkeit beim Material einzubringen?

So kann man es sagen. Nicht weil ich viele Weltcupkugeln gewonnen habe, sondern weil ich sie auch über meine Kompromisslosigkeit beim Material gewonnen habe, bin ich in diesem Pro­jekt. Die Realität der Branche schaut ja teilweise so aus, dass Outfits schon eigens so produziert werden, dass ihre Funktionalität bei Wärme­ und Feuchtigkeitsregulierung nicht länger als maximal für zwei Saisonen hält. Es heißt Skimode, weil sie ständig wech­selt, und sie wechselt ständig, weil eine Industrie dranhängt. Das hat mich schon als Rennläufer gestört: ein Haufen Zeug jedes Jahr, dass der Kofferraum kaum zugegangen ist. Aber wer, frag ich dich, braucht für jeden Sch... eine eigene Jacke? Kann jeder bei sich selbst nach­prüfen: Mehr als eine Lieblingsjacke hat man nicht. Kästen voller Fetzen, da hat man zu den Sachen weder einen Bezug noch Verwendung dafür. Deshalb gehen wir mit „The<Mountain>Studio“ genau den entgegengesetzten Weg: Kauf dir einmal was G’scheites – und du hast es ewig! Wenn du etwas Neues haben willst, bitte bring deine gebrauchte Gar­nitur zurück. Wir bereiten sie neu auf – und jemand anderer freut sich, wenn er sie günstiger kriegt.

Echt, ihr macht ein Recycling-System für eure Outdoor-Kollektion?

Ja. Materialien, Verarbeitung, Design: Wir machen weniger, das dafür hochwer­tig und auf Langlebigkeit ausgerichtet. Ein massiver Holztisch macht auch viel mehr Freude als ein paar zusammengeleimte Pressspanplatten.

„Wir machen weniger, dafür hochwer­tig und auf Langlebigkeit ausgerichtet.“ © Privat

Deine originalen ÖSV-Outfits könntest du wahrscheinlich noch teuer verkaufen. Begehrte Fan-Ware! Was ist noch da aus dem Weltcup-Nachlass?

Ehrlich? Kein einziges Stück, nichts mehr! Nach meiner Karriere war noch ein ganzes Zimmer voll, obwohl ich nach den Saisonen eh immer so viel ver­schenkt habe. Dann hat’s mir gereicht – Flohmarkt for free für Freunde, der Rest in Säcke für gute Zwecke. Ein Mensch, ein Kasten. Dort hängt nur mehr das, was ich auch wirklich anziehe. Das war auch wichtig, um mit dieser Karriere abzuschließen.

Die Zukunft stimmt Hirscher nachdenklich, generell bleibt er aber positiv. © Privat

Das klingt alles so, als wäre dir Nachhaltigkeit – mir fällt jetzt kein anderes Wort ein auf die Schnelle – sehr wichtig?

Augenmaß? Hausverstand? Vernunft? Der Begriff Nachhaltigkeit ist über­strapaziert, und als Umweltapostel bin ich der Falsche, ich bin ja selbst mit 500 Kilo Material nach Amerika geflogen. Ich habe mir nie sonderlich viel dabei gedacht. Das hat sich verändert. Ich geh mit einem Stoffsackl einkaufen. Und ich lese das Kleingedruckte auf den Produk­ten. Weil eines ist klar: Wir müssen alle ein neues Bewusstsein für den Umgang mit unseren Ressourcen entwickeln.