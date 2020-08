Mark Webber: "Ich bin voller Bewunderung für das, was diese Jungs leisten"

Ich habe Motorräder schon immer geliebt. Ich bin in einer ziemlich ländlichen Gegend in Australien aufgewachsen, und mein Vater war Yamaha-Händler. Zwar interessierten sich die meisten seiner Kunden vor allem für vierrädrige Motorräder, um in der Landwirtschaft Rinder oder Schafe zu hüten, aber es gab ganz in der Nähe unserer Werkstatt auch eine Motocross-Strecke, auf der Casey Stoner und ein paar andere australische Jungs, die ich kannte, fuhren. Tatsächlich schaute auch Alex Briggs, Valentino Rossis Mechaniker, dort immer wieder vorbei.

Für mich war es also ganz normal, stundenlang in der Werkstatt an Motorrädern herumzubasteln und das Ergebnis dann am Wochenende auf der Farm auszuprobieren. Aber als ich 13 war, bin ich zum Kartsport gewechselt, und der Rest ist Geschichte auf vier Rädern … Aber angefangen hat meine Leidenschaft für den Motorrennsport auf zwei Rädern.

Die Helden meiner Jugend hießen Eddie Lawson und Wayne Rainey, Kevin Schwantz, Mick Doohan und natürlich Wayne Gardiner, der 1987 die Meisterschaft gewann. Meine erste Erinnerung an ein Rennen war, als ich mich '90 oder '91 einfach in die Boxengasse von Eastern Creek schummelte, um Loris Capirossi auf seiner 125er zu sehen. Ich habe immer noch das Foto von Loris und mir, auf dem ich bereits größer bin als er – und ich war damals gerade mal 14 Jahre alt!

Ich liebe die Freiheit auf dem Motorrad, ich liebe die Unabhängigkeit. Man fühlt sich mit den Elementen verbunden. Mark Webber

Vor ein paar Jahren hatte ich die Gelegenheit, am Queensland Raceway gemeinsam mit Troy Bayliss ein paar Runden auf einem Straßenmotorrad zu drehen, ich bin auch viel Enduro gefahren und habe mit Dirt-Bikes rumgespielt. Aber meine aktuelle Liebe sind meine Abenteuer-Fahrten.

Ich liebe die Freiheit auf dem Motorrad, ich liebe die Unabhängigkeit. Man fühlt sich mit den Elementen verbunden, saugt alles in sich auf – es ist ein sehr intensives, tiefgreifendes Gefühl. Das Problem von F1-Piloten, die mit Motorrädern auf der Rennstrecke unterwegs sind, ist, dass wir instinktiv viel später bremsen, weil bei einem Formel-Auto Abtrieb und Bodenhaftung wesentlich stärker sind. Es ist wirklich schwierig, sich auf die kleine Kontaktfläche und die kaum vorhandene Aerodynamik bei einem Motorrad einzustellen.

Ich bin daher voller Bewunderung für das, was all diese Jungs leisten, vor allem wenn ich zurückblicke – von Mike Hailwood und Giacomo Agostini über die Barry-Sheene-Ära bis hin zu Mick Doohan. Was Mick durchgemacht hat, ist einfach unglaublich. Die vielen schweren Verletzungen und Rückschläge, sein Durchhaltevermögen und der eiserne Wille weiterzufahren – egal wie groß die Schmerzen sind. Das ist wirklich erstaunlich.

Marc ist einfach ein verdammter Magier am Bike. Mark Webber Man könnte auch sagen, es grenzt an Masochismus, aber er wollte einfach nur gewinnen, er wollte diese Nuss knacken. Und das Gleiche gilt für die jetzigen Jungs. Ich habe größten Respekt vor ihnen. Die Saison 2020 ist schon allein aufgrund der extremen Umstände faszinierend, aber durch Marcs Unfall wurden die Karten noch einmal neu gemischt – zumindest kurzfristig. Obwohl ich glaube, dass er selbst nach seiner Verletzung immer noch zu den Favoriten zählt. Es ist ja nicht so, dass er von der Strecke geflogen ist, weil er zu aggressiv war oder keinen Rhythmus gefunden hat. Ganz offensichtlich ist das Ding wirklich brutal zu fahren, was die Frage aufwirft: Kann Honda die Mängel beheben, die durch seinen Unfall ans Licht gekommen sind? Und welche möglichen Schwachpunkte haben sich bisher nur deshalb nicht gezeigt, weil Marc einfach ein verdammter Magier ist. Wer außer ihm könnte sich sonst auf dieses Biest setzen und es scheinbar mühelos kontrollieren? Aber wie übermenschlich er auch sein mag, diese Saison ist in jedem Fall eine gewaltige Herausforderung. Der Zeitplan ist brutal getaktet, Marcs Möglichkeiten, sich richtig zu erholen, auf ein extrem schmales Zeitfenster begrenzt – was natürlich Auswirkungen auf seine Chancen hat.