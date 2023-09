Martin Grubinger: So geht New Leadership

Wir haben zu Beginn des Projektes bei annähernd 70 Leute angefragt, mit ihnen online gesprochen und so versucht, ein Team zusammenzustellen: Designer, Projektmanager oder Leute aus dem Legalbereich. Das ist ja bei MyGroove ein riesiges Feld! Es beginnt bei der Künstlerbetreuung, geht über die Lizenzen für Songs, die wir in der App verwenden, bis hin zu Fragen, wo wir PR-Aktivitäten in den Raum stellen. Wir sprechen hier über ein Feld von zehn Themen, die völlig unterschiedlich sind.

Dazu habe ich Menschen gesucht, die in ihrem Bereich spitze sind. Natürlich sind das Leute, die ihren Marktwert kennen und wissen, dass sie wahrscheinlich überall arbeiten könnten, weil ihre Expertise so gefragt ist. Wie findet man also solche Mitstreiter*innen? Manchmal durch Zufall!

