Teamwork & Timing bei MyGroove

Weitere Fragen, die unsere Fantasie und unser Hirnschmalz herausgefordert haben: Welche Farben kommen grundsätzlich zum Einsatz? Wie schaut das Logo der App aus? Wie integrieren wir das Notenbild in die Darstellung? Soll die Notierung klassisch schwarzweiß wie im Notenbuch sein oder doch eher farbenfroh? Wie ordnen wir die Kacheln mit den Videos am übersichtlichsten an?

Klarerweise läuft beim Start eines Start-ups nicht alles glatt. Die Herausforderungen, die sich einem in den Weg stellen, sind vielfältig. Es fängt eigentlich schon damit an, andere für ein Projekt zu begeistern, für das man selbst Feuer und Flamme ist. Wie sehr auch immer du von einem revolutionären Konzept überzeugt bist, du wirst damit allein bleiben, wenn niemand sich von der Begeisterung anstecken lässt, die du ausstrahlst. Deshalb sind Partner überlebenswichtig, die an so ein riesiges Projekt glauben und dir mit Leidenschaft zur Seite stehen.

Wir möchten einen Ort schaffen, an dem die pure Lust am gemeinsamen Musizieren eine Heimat hat. Das ist unsere Vision als Team.

