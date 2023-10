Martin Grubingers MyGroove-App: Rückschläge & Fuck ups

gar nicht wusste, was es überhaupt bedeutet, ein Start-up zu führen. Es ist mir fast peinlich, aber ich musste zunächst einmal googeln, wie man „Business Case“ schreibt. Auch der Begriff „Smoke Test“ sagte mir rein gar nichts. Wir hatten keinen Schimmer, was die Business-Sprache der New Digital Economy angeht und saßen da wie Amateure. Erst nach und nach konnten wir uns einarbeiten. Dasselbe betrifft die Arbeit mit unseren Künstlern. Ich schaute mir den einen oder anderen Musiker, der für eine Zusammenarbeit infrage kam, auf YouTube an, nahm dann Kontakt auf und stellte fest: Das war vielleicht der Bruder oder Cousin dieses Musikers, aber leider nicht derselbe Mensch. Es war schlicht und einfach eine Verwechslung! Aber wie bringt man ihm oder ihr das dann bei? So sagte ich einem Musiker, ich wäre ein Riesenfan seines Albums und wir würden gern diesen bestimmten Song in der MyGroove verwenden, nur um dann von ihm aufgeklärt zu werden, dass der Song gar nicht von ihm war.

Das waren aber nicht die einzigen Fuck-Ups. Leider gab es auch technische Bugs in der App, die wir erst schrittweise ausmerzen konnten: Zum Beispiel konnten wir die fünf oder sechs Instrumentenspuren anfangs nicht synchronisieren. Ließ man die Spuren eines durchaus bekannten Songs gemeinsam laufen, dann klang das wie das Werk eines expressionistischen Komponisten. Wir bekamen das im Engineering-Prozess einfach nicht auf die Reihe. Es klang furchtbar! Wir dachten, okay, das war’s, wir müssen das ganze Projekt begraben. Solche Fehlschläge hatten wir auch bei der Voice- und Pattern-Recognition. Die sagte uns, dass wir super im Takt liegen würden, auch wenn wir vollkommen arhythmisch mit einem Bleistift auf den Schreibtisch klopften.

