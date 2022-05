Hier ist der Wurm drin: Wieso wir mehr Insekten aus Graz essen sollten

sind, ist nichts Neues. In Asien und Südamerika werden sie gern gesnackt. Das wünscht sich Simon Berner, 45, Zukunftsforscher und Professor für Nachhaltiges Lebensmittelmanagement, auch für Europa. „Insekten haben riesiges Potenzial, ein zentrales Puzzlestück in einer nachhaltigeren Welt zu sein.“ Darum erforscht er an der

Wahrscheinlich kennt Ber­ner den Mehlwurm mittlerweile bes­ser als jeder andere: Er weiß, welches Futter ihn am besten gedeihen lässt und an welchem Plätzchen er sich am wohlsten fühlt. Seine Forschung stimmt ihn bis jetzt zuversichtlich.

Wahrscheinlich kennt Ber­ner den Mehlwurm mittlerweile bes­ser als jeder andere: Er weiß, welches Futter ihn am besten gedeihen lässt und an welchem Plätzchen er sich am wohlsten fühlt. Seine Forschung stimmt ihn bis jetzt zuversichtlich.

Wahrscheinlich kennt Ber­ner den Mehlwurm mittlerweile bes­ser als jeder andere: Er weiß, welches Futter ihn am besten gedeihen lässt und an welchem Plätzchen er sich am wohlsten fühlt. Seine Forschung stimmt ihn bis jetzt zuversichtlich.