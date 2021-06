Kopf oder Bauch, Herr Oliveira?

Der Portugiese Miguel Oliveira , 26, ist ein Exot im Fahrerlager der MotoGP. Er ist der Erste seines Landes, der sich vor mittlerweile elf Jahren dauerhaft in der Motorrad-WM etablieren konnte. Doch das war erst der Anfang: Heute ist er der einzige Portugiese, der jemals Rennen der Motorrad-WM gewinnen konnte – und das gleich in allen Klassen: der Moto3, Moto2 und im letzten Jahr zweimal in der MotoGP.

Lange war nicht klar, ob er den Weg nach oben bis zum Gipfel schaffen würde. Daher betrieb er bis vor wenigen Jahren parallel zur Profi-Karriere ein Zahnmedizin-Studium, das derzeit allerdings ruht. Und schon in jungen Jahren gründete er eine Stiftung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, unter Zehn- bis Vierzehnjährigen seinen eigenen Nachfolger zu finden: Er will Portugal nachhaltig in der Welt der MotoGP verankern. Die Kids sollen es einmal leichter haben als er.

Akribische Planung: Oliveira im Gespräch mit Crew-Chief Paul Trevathan. © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Doch auch wie er sich mit seinen Ingenieuren und Technikern austauscht oder wie er in der Öffentlichkeit spricht, zeichnet das Bild eines wohlüberlegten Mannes – das er regelmäßig infrage stellt, wenn er auf dem Bike überraschende Überholmanöver bei einem Speed von bis zu 350 km/h setzt oder mit dem Messer zwischen den Zähnen um die Kurven wetzt. Wo überlässt er seinem Hirn die Führung, wann kommt der Instinkt zum Tragen? Zehn schnelle Runden mit Miguel Oliveira (plus eine Auslaufrunde) geben Antwort.

01 Runde 1: Soll ich meiner Freundin oder meinem Freund einen Heiratsantrag machen?

„Das ist sehr einfach: hundert Prozent Bauch. Oder besser: hundert Prozent Herz. Wo, wenn nicht in der Liebe, trifft man Entscheidungen intuitiv, mit allem, was dazugehört?“

Intuition: 100%

Intellekt: 0%

Perfect Match: 2020 machte Miguel seiner Freundin Andreia einen Antrag. © Privat

02 Runde 2: Soll ich das neue Auto kaufen?

„Für mich eine knappe Ent­scheidung, mit leichter Schlag­seite Richtung Herz. Vermutlich ist es sogar mehr, aber für mich fühlt es sich nicht so an. Vor drei Jahren habe ich mir einen BMW M2 Competition gegönnt, im Februar meinem Vater einen Porsche 911 Carrera spendiert. Das sind beides keine Autos, die man aus rein rationalen Gründen kauft. Generell muss ich sagen, dass mir Autos im Alltag wich­tiger sind als Motorräder.“

Intuition: 60%

Intellekt: 40%

03 Runde 3: Soll ich eine unangenehme Frage beantworten?

„In der Öffentlichkeit verhalte ich mich total rational. Wenn mich eine Frage nervt, etwa weil sie eine hidden agenda bedient, weil sie mich provozieren will oder ins Persönliche geht, bleibe ich trotz­dem ruhig. Demonstrativ ruhig. Ich kann mich nicht erinnern, auf der Rennstrecke jemals die Nerven weggeschmissen zu haben. Viel­leicht, wenn mich jemand auf der Strecke abgeschossen hat. Gerade wenn andere zuschauen oder zuhören, bin ich ein extremer Kopfmensch.“

Intuition: 0%

Intellekt: 100%

04 Runde 4: Soll ich das Überholmanöver durchziehen?

„Manchmal zermartert man sein Hirn, wie man vorbeikommt, manchmal sticht man blitzartig in eine Lücke, die sich gerade auftut. Der intellektuelle Teil ist, seine Gegner kennenzulernen und potenzielle Schwächen zu suchen. Dasselbe gilt für die Strecke: Bei meinem ersten Sieg in Öster­reich bin ich als Dritter in die letzte Kurve eingebogen. Ich wusste, dass sich die Kollegen vor mir zu Rennende in die Haare kriegen würden und potenziell weit nach außen getrieben werden. Als sich innen die Lücke auftat, stach ich intuitiv rein. Da war nichts einstudiert.“

Intuition: 50%

Intellekt: 50%

Führungskraft: Oliveira (li.) hält den Aus­tralier Jack Miller in Schach. © Carlos Pinto

05 Runde 5: Soll ich vernünftig früh ins Bett?

„Für mich kein Problem. Ich kann eigentlich immer gut schlafen, auch vor Rennen. Manchmal weiß ich, dass ich an diesem Tag ein wenig mehr Ruhe brauche, und lege mich früher ins Bett. Normalerweise gehe ich um halb zehn ins Bett und wache um sieben, halb acht Uhr auf. Schwierig sind nur die Nächte nach Renn­-Sonntagen. Das Hirn läuft noch auf Hochtouren, aber der Körper ist hundemüde. Meditation und Atemübungen bringen mich dann runter.“

Intuition: 70%

Intellekt: 30%

06 Runde 6: Soll ich auf der Rennstrecke bei Tempo 200 zurückrempeln?

„Motorradfahren ist physisch. Es gibt Körperkontakt. Klar versuchst du Überholmanöver möglichst sauber zu setzen, aber Berührungen sind unvermeid­lich. Revanchefouls sollten nicht vorkommen, aber andererseits will man auch kein einfaches Opfer sein. Ich glaube, dass ich ein ziemlich fairer Pilot bin. Ich habe ein korrektes Verhältnis zu allen anderen Fahrern. Selbst in der Hitze des Gefechts.“

Intuition: 40%

Intellekt: 60%

07 Runde 7: Soll ich trotz Sauwetter trainieren gehen?

„Es ist, was es ist. Ich würde das gar nicht am Wetter festmachen. Es gibt Tage, an denen die Sonne scheint und man trotzdem keinen Bock hat auf Training. Das ist normal. Ich sage mir immer vor, warum ich das mache. Damit schiebe ich die Faulheit zur Seite. Die Intuition sagt: Miguel, dreh dich um und schlaf noch eine Runde. Das Hirn sagt: Oliveira, du fährst MotoGP. Du brauchst die Fitness. Raus aus den Federn!“

Intuition: 0%

Intellekt: 100%

08 Runde 8: Soll ich zur Zahnarzt-Kontrolle?

„Klar, das macht man. Logisch. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die sich fürchten, aber wovor? Reine Hirnsache. Man will keine Löcher in den Zähnen, darum geht man zur Prophylaxe. Punkt.“

Intuition: 0%

Intellekt: 100%

Volle Attacke! Im Start sieht Oliveira einen Schlüssel zum Erfolg. © Getty Images

09 Runde 9: Soll ich einen Frühstart riskieren?

„Das Rennen dauert eine Dreiviertelstunde. Du willst es nicht am Start versauen und eine Strafe riskieren, andererseits bedeutet es unnötig viel Stress, das Feld von hinten aufrollen zu müssen. Motorradfahren ist eine relativ einfache mechanische Tätigkeit. Es sind die anderen rund um dich, die die Sache schwierig machen. Jeder kann schöne Pläne schmieden, die aber sofort Makulatur sind, sobald die anderen in deine Spur fahren. Das schiere Losfahren ist durch unser neues Start-Device ein wenig komplizierter geworden, aber es zu bedienen ist erlernbar.“

Intuition: 95%

Intellekt: 5%

10 Runde 10: Soll ich das Dessert noch essen?

„Ui, ein schwieriges Thema. Da schrillen bei mir gleich die Rationalitäts-Glocken! Es ist nicht so, dass ich Gewichtsprobleme hätte, im Gegenteil. Mengenmäßig kann ich eigentlich machen, was ich will. Es geht mehr um den gesundheitlichen Aspekt. Fruchtsalat als Dessert ist okay, beim Schoko-lade-Brownie mit Eiscreme ist es deutlich anders.“

Intuition: 20%

Intellekt: 80%

11 Bonusrunde: Wie ist mein Zugang zum Rennfahren?

„Ich halte mich für einen recht überlegten Menschen. Um das Hirn ausschalten zu können, muss ich zuvor wissen, dass all meine Tools bereitliegen und geschliffen sind. Erst dann gehe ich ans Limit oder darüber hin-aus. Für mich hat Rennfahren viel mit Analyse und weniger mit Intuition zu tun. Manchmal habe ich da vielleicht Nachteile gegenüber Konkurrenten mit einer Alles-oder-nichts-Attitüde, aber ich betrachte meinen Zugang als Vorteil. Sofern alles tatsächlich funktioniert, wie ich es für mich optimiert habe, bin ich schwer zu schlagen. Andrea Dovizioso wurde mit einem ver-gleichbaren Ansatz Weltmeister. Im aktuellen Fahrerfeld gehören Valentino Rossi und Franco Mor-bidelli definitiv zu jenen Piloten, bei denen der Intellekt die reine Intuition überwiegt. Auch sie sind so Weltmeister geworden.“

Intuition: 40%

Intellekt: 60%

12 Erlebe Miguel auf dem Sachsenring!

Am 20. Juni steigt der Liqui Moli Motorrad Grand Prix Deutschland.

Krasse Anstiege, wilde Abfahrten, enge Kurven: Im Kalender der MotoGP ist der Sachsenring die Strecke der Extreme. Ob Zuschauer vor Ort erlaubt sind, war zu Redaktionsschluss noch offen. ServusTV überträgt am Sonntag das Rennen der MotoGP, Moto2 und Moto3 sowie am Samstag (19. 6.) das 4. Training der MotoGP und alle Qualifyings – kommentiert von Christian Brugger und den Experten Stefan Bradl, Gustl Auinger und Alex Hofmann. Als Moderatorin ist Eve Scheer vor Ort.

Infos: motogp.servustv.com ; Red Bull KTM Racing Fan-Kollektion: redbullshop.com