15 Sekunden bis zur Diagnose: Premiere für den mobilen CT in der MotoGP

Sieht von außen aus wie ein handelsüblicher Container, von innen wie eine Hightech-Klinik: Ganz hinten im Fahrerlager, neben Rettungshelikopter und Medical Car, steht die jüngste Innovation punkto Sicherheit: ein mobiles CT-Gerät der jüngsten Generation, Coronafit dank getrennter Luftkreisläufe für Arzt und Patient. Das gibt es so nur in Spielberg und hebt die Diagnostik gestürzter Piloten auf ein neues Level.

Nur in Spielberg: mobiler Computertomograph im Fahrerlager. © Jörg Mitter

Wozu braucht man einen Computertomographen, wenn man verletzte Fahrer ohnehin per Heli in die nächst gelegene Klinik ausfliegen kann? Bisher wurde die Erst-Diagnose an der Strecke per Röntgen gemacht.

Ein CT ist schneller und vor allem viel präziser. Da geht es auch darum festzustellen, ob ein Fahrer überhaupt transportfähig ist, etwa weil er bewusstlos und nicht ansprechbar ist.

Ein Ganzkörper-Scan dauert 15 Sekunden, danach können die Daten – sofern nötig – ins Krankenaus vorausgeschickt werden, was den Ärzten die Chance gibt, sich auf den in wenigen Minuten per Helikopter eintreffenden Patienten vorzubereiten.

Sowohl bei Frakturen als auch bei Schädel-Hirn-Traumata oder inneren Verletzungen hat das Ärzteteam dann bereits ein präzises Bild des genauen Ausmaßes.

Weiterer Vorteil: Der gestürzte Fahrer kann so wie er ist untersucht werden, denn, so Alexandra Schmatz von Canon Medical, „die Lederkombi fungiert in den ersten Minuten als eine Art Druckverband.“

Die Ärzte haben einen eigenen abgeschlossenen Raum. © Jörg Mitter

Selten verlaufen Stürze allerdings so dramatisch. Und dennoch muss jeder Fahrer nach einem Sturz vom medizinischen Team als fit oder unfit to race erklärt werden.

„Diese Diagnose kann man mit einem CT-Scan sehr präzise stellen,“ erklärt Dr. Robert Skursky aus dem Krankenhaus Murtal, verantwortlicher Radiologe in Spielberg.