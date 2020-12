MoTrip: Der HipHop-Star erklärt, warum ihn Empathie stark macht

Wer noch Zweifel daran hat, dass Mohamed El Moussaoui, besser bekannt als MoTrip, nicht nur einer der erfolgreichsten, sondern auch einer der freundlichsten Rapper Deutschlands ist, muss ihn nur auf dem kurzen Weg zwischen den Red Bull Music Studios in Berlin-Kreuzberg und dem benachbarten Lokal erleben, in dem ein Tisch fürs Interview reserviert ist. Erst verabschiedet er sich im Studio von ausnahmslos jedem persönlich (und es sind viele), dann empfiehlt er auf der Brücke über den Landwehrkanal noch einem Kumpel, der in dieselbe Richtung muss, mit großer Fürsorge Wärmepflaster gegen die Rückenschmerzen. Dass MoTrip, der sich als „Mo“ vorstellt und seinen Künstlernamen von dem arabischen Wort für Sänger, „mutrib“, abgeleitet hat, während des Gesprächs schließlich anbietet, man möge doch mal von seinem wirklich guten Essen probieren, ist dann keine wirkliche Überraschung mehr.

THE RED BULLETIN: Mo, fragt man HipHop-Fans, welche Skills ein erfolgreicher Rapper braucht, wird man wohl eher nicht hören: Empathie. Würdest du trotzdem der These zustimmen, dass sie auf deinem Karriereweg eine ganz entscheidende Fähigkeit war?

MOTRIP: Unbedingt. Es ist ein Skill, das dir in jedem Lebensbereich helfen kann. Mitfühlend zu sein, sich in andere hineinversetzen zu können: Das bringt dich mit Menschen zusammen und befähigt dich, sie abzuholen mit dem, was du tust.

Gibt es Bereiche, in denen dir diese Fähigkeit besonders geholfen hat?

Vor allem erst mal bei der Integration in diesem Land.

Wenn du offenherzig durchs Leben gehst, deine Umwelt gut behandelst, ziehst du Menschen an, die ähnlich denken. MoTrip

Du bist als Zweijähriger mit deiner Familie aus dem Libanon nach Deutschland gekommen.

Ich habe seit meiner Kindheit mit Menschen aus verschiedenen Nationen und mit unterschiedlichen Religionen zusammengelebt. Andere verstehen zu können, ihre Meinungen zuzulassen und nachvollziehen zu können ist da ein ganz wichtiges Skill. Wobei ich das Wort in diesem Zusammenhang unpassend finde. Ein Skill ist etwas, was man sich antrainiert. Empathie ist hingegen eher etwas, was man zulassen muss. Sie steckt eigentlich in uns allen.

Dass sich die Empathie bei dir ganz gut entwickeln konnte: Hat das auch damit zu tun, wie du aufgewachsen bist?

Vermutlich. Zum einen bin ich ja in zwei Kulturen gleichzeitig groß geworden. Da wird dir früh klar, dass Menschen sehr unterschiedliche Sichtweisen aufs Leben haben können. Das war sehr bereichernd, weil ich ein Verständnis für beide Welten entwickeln konnte. Ich habe mich nie halb arabisch und halb deutsch gefühlt, sondern ich bin definitiv beides ganz.

Offen für andere: Immer wieder kollaboriert MoTrip mit Künstlern. © Emil Levy

Und zum anderen?

Zum anderen bin ich mit drei Brüdern aufgewachsen, und wir haben uns ein Zimmer geteilt. Da lernst du bald, dass du dich mit den Bedürfnissen der anderen arrangieren musst. (lacht) Und dass letztlich alle mehr davon haben, wenn wir einander helfen.

Auch Rap zu hören schult ja in gewisser Weise die Empathie: Jemand gibt dir Einblick in das, was er denkt, fühlt und erlebt, und gibt dir die Chance, das nachzuempfinden.

Vielleicht war dieser Einblick einer der Gründe, dass ich so fasziniert davon war. Als ich in meinem Kinderzimmer Kool Savas gehört habe, fühlte sich das fast an, wie in einem Tagebuch mitzulesen. Er hatte ja auch ein paar ernstere Songs. Das hat viel für mich getan. Ich merkte: Ich verstehe, was der sagt, ich kann das nachempfinden, mich darin wiederfinden. Und es entsteht so eine Art Verbindung: Wow, da draußen gibt es jemanden, der ganz woanders lebt, aber die Dinge genauso sieht wie du.

Du selbst gehst in vielen deiner Songs sehr offen und ehrlich mit deinen Gefühlen, Schwächen, auch Fehlern um. War das eine bewusste Entscheidung?

Nein. Ich habe nie darüber nachgedacht. Zum Glück. Sonst hätte ich mich vielleicht selbst limitiert oder zensiert. Ich habe früher darüber gelacht, wenn jemand gesagt hat, Rap sei Therapie. Heute weiß ich, das stimmt. Ich habe oft einfach drauflos geschrieben, ohne zu wissen, worum es gehen soll, und erst am Ende erkannt: Okay, das beschäftigt dich anscheinend, das schlummerte heute in dir. Du lernst dich dadurch selbst kennen. Und es ist Wahnsinn, was für Nachrichten dich von Menschen erreichen, wenn du dein Innerstes teilst.

Du hast erzählt, dass dich nach dem Auftritt in „Sing my Song“, bei dem du in deiner Cover­version von Max Giesingers „80 Millionen“ die Fluchtgeschichte deiner Familie textlich verarbeitet hast, sogar Menschen kontaktiert haben, die meinten, sie stünden politisch eher rechts, aber der Song hätte ihre Sichtweise verändert.

Ja, es gab Menschen, die die Perspektive Flüchten­der nicht so nachempfinden konnten oder wollten, aber es dann eben taten. Und bei manchen hat es offenbar einen Prozess angeregt.

Lagerdenken hat mich nie interessiert. Wenn ich Bock habe, mit Leuten zu arbeiten, dann mache ich das auch. MoTrip

Die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, schult vermutlich auch die Fähigkeit, Texte und Songs so zu schreiben, dass sie bei anderen Emotionen wecken. Wie lässt man diesen Zauber entstehen?

Die Zauberformel habe ich auch nicht entdeckt. Aber was sicher stimmt: Du darfst nicht versuchen, alle zu erreichen, denn dann erreichst du niemanden. Weil: Niemand ist „alle“. Sprich von dir selbst, denn du bist einer – und jeder da draußen ist einer. Dann holst du diejenigen, die das anspricht, auch komplett ab. Sei ehrlich, schreib lieber über dieses eine Mädchen, das du getroffen hast, als über alle Mädchen da draußen, und erzähl über die großen Themen anhand des ganz Kleinen. Das macht es nachempfindbar.

Bevor der große Erfolg kam, bist du als junger Mann – du warst noch ein Teenager – nach Berlin gegangen, hast deine Vorbilder wie Kool Savas kennengelernt und bist in die Welt des Rap eingetaucht. Da trifft also dieser junge, freund­liche, etwas unsichere, empathische Mensch auf die Typen in diesem Kosmos: Was passiert da?

Da wird man erst mal aufgeklärt, dass nicht jeder Rapper ein Gangster ist oder böse. Aber davon ging ich natürlich ohnehin nicht aus. Ich war Fan von Kool Savas. Von außen betrachtet macht der harte Songs, in denen er in alle Richtungen austeilt. Aber das ist Battle­rap, eine Art Sportart: Wer kann den anderen kreativer, lustiger niedermachen? Meist ist das nicht so böse gemeint, wie es dann klingt. Und ich kannte ja auch Songs von ihm mit starker Message, deshalb hatte ich schon das Gefühl, ein bisschen zu wissen, wie der Typ tickt, den ich da treffen werde. Das hat sich dann auch bestätigt: Ich traf einen sehr erfolgreichen, aber auch sehr freundlichen und auf dem Boden gebliebenen Men­schen. Ich denke, das hat mich noch mal geprägt. Mir wurde noch klarer: Wenn ich etwas reiße in der Musikbranche, dann werde ich deshalb nicht anders mit Leuten umgehen.

MoTrip hat seine Wurzeln im Libanon. © Emil Levy

Wurde über den freundlichen Mo in der Rap­ Szene nicht auch gelästert?

Ich weiß, dass ich von einigen belächelt und für naiv gehalten wurde – nach dem Motto: Du meinst, du kannst mit deinen Songs wirklich was verändern? Ich weiß auch, dass ich auch von, nennen wir es mal Straßenseite, belächelt wurde, weil manche Ehrlichkeit mit Schwäche gleichgesetzt haben. Du machst dir nicht überall Freunde, wenn du zu allen freundlich sein willst. Aber du musst es ja auch nicht allen recht machen. Im Gegenteil! Wichtig ist vor allem eines: Du darfst dich selbst nicht verlieren, sonst funktionierst du nicht mehr. Und um mich nicht zu verlieren, habe ich mich im Grunde immer an den ganz alten Wahrheiten orientiert: Liebe dich selbst, um andere zu lieben. Behandle dein Umfeld so, wie du behandelt werden willst.

Wie oft hört man den Satz „Sollen wir mal drüber reden?“ in der RapWelt?

In meinem Kreis hört man den schon. Aber es ist wie überall: Es gibt nette Leute, es gibt Arschlöcher, es gibt welche, die meinen es gut mit dir, und es gibt an­dere, die sind einfach opportunistisch. Die sind nur freundlich zu dir, solange sie sich etwas da­von versprechen.

Du hast in deiner Karriere viel mit anderen Künst­lern kollaboriert, teilweise sogar aus verfeindeten Lagern. Das hat nicht jeder gern gesehen.

Es gab Phasen, in denen mir nachgesagt wurde: Der arbeitet mit jedem, tanzt auf allen Hochzeiten. Aber ich habe dieses Lagerdenken nie mitgemacht. Wenn ich Bock hatte, mit Leuten zusammenzuarbei­ten, dann habe ich es gemacht.

Was macht Kooperation für dich so reizvoll?

Ganz einfach: Synergie. Ist doch bei allem so. Schau dir die Liebe an: Für mich ist ganz offensichtlich, dass aus zwei Energien, die sich zusammentun, mehr entspringen kann, als die Energien jeweils al­lein hervorbringen. Und ich wurde auch immer wie­der darin bestätigt. Da kamen Ideen zustande und Facetten in mir zum Vorschein, die ich allein nicht hätte wecken können.

Empathie ist etwas, was man zulassen muss. Sie steckt eigentlich in uns allen. MoTrip

Du hast auch viel als Ghostwriter gearbeitet. Unter anderem für Bushido, der doch recht anders auftritt als du. Wie hast du dich in seinen Kopf hineingedacht?

Ich habe als Jugendlicher seine Musik gehört, hatte also schon ein Bild von ihm. Und dann sitzt man zusammen, ähnlich wie wir jetzt, unterhält sich, gewinnt ein paar Erkenntnisse, und dann schreibe ich halt einen Song. Wenn wir zwei uns noch eine Stunde länger unterhalten, schreibe ich auch einen Song aus deiner Perspektive! (Lacht.) Mir hat das immer Spaß gemacht. Der Nachteil als Ghostwriter ist: Du bringst viel Energie dafür auf, die dir dann für deine eigenen Sachen fehlt. Du steckst ja doch auch immer eine Emotion, eine Message rein. Es ist wichtig, zu lernen, dass deine Energie begrenzt ist und du klug damit umgehen musst.

Gab es Phasen oder Momente in deinem Leben, in denen dir die Empathie anderer besonders geholfen hat?

Viele. Ich hatte zum Beispiel Lehrer, die mir gegen­über sehr empathisch waren. Und auch sonst gab es neben all den Menschen, die meinen Vater schief angeschaut haben, weil er so aussieht, wie er eben aussieht, immer wieder auch solche, die anschei­nend Gefallen daran fanden, uns beim Integrieren zu helfen. Die machten einfach die Tür ganz weit auf und sagten: Schau, komm rein, so ist es bei uns, lass mich dir helfen – das haben wir als Familie ganz früh erlebt. Mein Vater sagt bis heute, wir wären nir­gendwo besser aufgehoben gewesen als hier, unter so vielen wirklich herzlichen, intelligenten und mit­fühlenden Menschen. Wir haben das so erlebt. Und das lässt dich über die negativen Erfahrungen, die du auch machst, hinwegsehen.

Wie empathisch bist du dir selbst gegenüber?

Ich bin oft sehr unfair zu mir. Geißle mich oft, sehe bei mir selbst eher das Negative und die Schwächen. Wenn wir ein Konzert gegeben haben, bei dem alle glücklich sind, sehe ich nur die vier Sachen, die schiefgelaufen sind. Ich glaube, das macht einen besser – aber es macht es nicht leicht. Was hilft, ist, Familie und Freunde um dich herum zu haben, die dir die Realität spiegeln und deinen Kopf ein bisschen zurechtrücken.

Wo hört die Empathie für dich auf, wo ziehst du die Grenze?

Ich glaube, dass bei mir die Grenze eher spät kommt. Ich versuche lange, auch Meinungen, die mir nicht passen, zu verstehen und nachzuvollzie­hen, wie sie entstanden sind. Wenn du aussiehst wie ich, erlebst du in deiner Jugend häufiger mal die Oma, die am Fenster lehnt, den Kopf schüttelt und es offensichtlich einfach nur scheiße findet, dass du da rumläufst. Selbst da versuche ich, zu sehen, wa­rum das nachvollziehbar sein könnte: Vielleicht hat sie einen schlechten Tag, ihr Enkel war frech, oder wir waren zu laut im Hof. Aber die Empathie endet für mich dort, wo du – wenn wir beim Thema Ras­sismus bleiben – merkst: Nee, es ist doch einfach deshalb, weil du aussiehst, wie du aussiehst. Wenn das Verhalten meines Gegenübers unfair ist, wenn ich einfach keine Rechtfertigung dafür finde, dann gebe ich Kontra. Das kann ich auch.

MoTrip trägt seine Persönlichkeit nach außen – inklusive seiner Schwächen © Emil Levy

Du bist im Grunde ja eine Art Vorbild für eine moderne Art von Männlichkeit. Ein Mann, der nicht kühl, nicht abgekapselt ist von seinen Gefühlen. War das eine bewusste Entscheidung, so eine Person sein zu wollen?

Nein. Aber die schönste Lektion in meiner Karriere war, dass meine ernst gemeinte, ehrliche, vielleicht auch naive Herangehensweise zum Erfolg geführt hat. Weil es zeigt: Du kannst du selbst und auch nett sein und trotzdem Erfolg haben. Du musst nicht die Ellenbogen ausfahren, weil andere sie draußen haben. Du kannst auch gekonnt ausweichen.

Das machen trotzdem viele anders.