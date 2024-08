Mountainbiken in Colorado: Ab in die Steinzeit

Das „Weinglas“ soll meine letzte große Herausforderung für heute sein. Seit fünf Tagen erkunde ich Colorado mit dem Mountainbike. Auf den Britischen Inseln und dem europäischen Festland ist mir kaum eine Strecke fremd. Klar, dass ich mir das Angebot, erstmals die inoffizielle Heimat des Offroad-Sports zu erleben, auf keinen Fall entgehen lassen konnte. Colorado bietet die perfekte Mischung aus Granit-Singletrails, schneebedeckten Bergstrecken und wüsten Marslandschaften und somit das Beste der Ver­einigten Staaten in verdichteter Form. Nirgendwo sonst findet man so viele ­verschiedene Trails auf einem Fleck.

