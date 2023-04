Die Freude am Musizieren weiterzugeben ist seine Lebensaufgabe. Das ergibt sich schon einmal aus seiner Professur am Mozarteum. Nun hat Martin ein neues Medium für seine Mission. Er möchte Musikerinnen und Musiker in aller Welt miteinander verknüpfen. Treffpunkt: seine brandneu entwickelte App MyGroove, die im Frühjahr 2023 gelauncht wird.

Martin möchte dem Verschwinden von selbst gemachter Musik aus Schulen und Familien mit gemeinschaftlicher Energie entgegentreten. Denn Musik funktioniert seiner Erfahrung nach am besten im Kontext einer Band: „Es ist zwar schön und gut, allein zu Hause ein Instrument zu spielen. Aber der ultimative Kick ist, mit anderen an einem Groove oder einem Song zu arbeiten.

Die Herausforderungen unserer Zeit und der Stand der Technik legen nahe, dass wir uns auch in einem Online-Raum treffen können, um zusammen mit Musikern in aller Welt zu jammen und vonein­ander zu lernen.“ Diese virtuelle Schnittstelle zwischen Proberaum, Aufnahmestudio, Konzertbühne und Musikklasse stellt MyGroove dar.

Die vom Fraunhofer Institut entwickelte Artificial Intelligence Recognition ist vorerst mit den populärsten Instrumenten – nämlich Piano, Gitarre, Bass, Schlagzeug, Percussion und Gesang – kompatibel. MyGroove zeigt die Notation an, nimmt deine Tonspur auf, analysiert sie und gibt Feedback, an welchen Stellen unsauber oder gar neben dem Takt gespielt wurde.

