Neu denken: Zukunftsexperte Bernd Thomsen über Kreativität

Am 27. Juli 1890 schoss sich ein Mann eine Kugel in die Brust. Er war ein Kreativer, dessen umfang­reiches Werk viele Künstler nach ihm beeinflussen sollte. Die Preise für seine Werke erreichen heute schwindelerregende Höhen. Zu Lebzeiten musste er von seinem Bruder unterstützt werden, denn außer­halb der Familie konnte er nur ein einziges Gemälde verkaufen. Sein Name: Vincent van Gogh.

Und auch Rembrandt, dem bedeutendsten niederländischen Künstler des Barock, erging es nicht anders. Er starb ebenfalls in Armut. Heute ist die Situation für viele Kreative kaum anders: Die Tageszeitung „taz“ berichtete, deutsche Kunstschaffende verdienten durchschnittlich nur knapp 700 Euro im Monat. Im Alter seien es gar nur 357 Euro Rente. 80 Prozent aller Künstlerinnen und Künstler brauchen einen Nebenjob, um über die Runden zu kommen. Aber muss Kreativität immer „brotlose Kunst“ sein? Oder verkennen wir ihr Erfolgspotenzial?

Bernd Thomsen wählt Hochbegabte für die Bundesrepublik Deutschland aus. © Thomsen Group

Prof. Bernd Thomsen , 60, ist Zukunftsexperte und CEO der Managementberatung THOMSEN GROUP, die seit rund vierzig Jahren weltweit ausgewählten Regierungen, Institutionen und Unternehmen in Schlüsselindustrien hilft, die Chancen des Wandels zu nutzen. Er lehrt in Asien und Europa, schreibt Bücher und wählt Hochbegabte für die Bundesrepublik Deutschland aus. Er lebt in Hamburg und Miami.

Kreativität als Wirtschaftsfaktor

Finanzieller Erfolg basiert bekanntlich auf Wert­schöpfung. Sie beschreibt zum einen, um wie viel der monetäre Output den Input übersteigt. Sie ist aber auch das Ergebnis der Realisierung von ideellen und ethischen Werten. Denn diese tragen zu inno­vativer Führung bei – die wiederum wirtschaftlichen Erfolg schafft.

Diese Beziehung zwischen Kreativität und Erfolg beleuchtet die renommierte Studie von Emanuela Marrocu und Raffaele Paci, „Education or Creativity: What Matters Most for Economic Performance?“, durchgeführt in 257 Regio­nen der Europäischen Union. Ihr Fazit: Kreative Berufsfelder haben im Vergleich zu nichtkreativen einen rund viermal (!) so starken Effekt auf die Produktivität. Dagegen steht die weit verbreitete Vor­stellung, Kreativität habe wenig mit Business, sondern eher mit bildender Kunst, vielleicht noch mit Werbung zu tun.

Hier der Kaufmann, dort der Kreative – diese Vorstellung ist schon heute nicht richtig. Und wird sich morgen und über­ morgen erst recht als grundfalsch her­ausstellen. Die Zukunft wird beweisen, dass Kreativität nicht nur für einzelne Berufsfelder, sondern für jede Berufsgruppe, ja jeden Menschen ein unver­zichtbares Kapital ist.

Unrulity: Ausbruch aus der Norm

Kreativität ist meist ein Regelbruch, der etwas Neues schafft. Einer der Ver­treter dieser „Unrulity“ ist Steve Jobs. Der Apple-­Gründer fasste seine Sicht wie folgt zusammen: Man könne sie verachten, aber nicht ignorieren, die positiven Nonkonformisten, die den Status quo missachten. Sie identifizieren überholte Formeln, werfen sie über Bord und ersetzen sie durch innovative. Statt im vermeintlich ruhigen Hafen zu liegen und dann doch im Orkan neuer Wett­bewerber unterzugehen, führen kreative Unternehmer ihre Firma lieber selbst in und durch einen Sturm. Das rüttelt ein Unternehmen zwar richtig durch, belebt es aber zugleich.

Mensch vs. Maschine

Diese kreative Stimulation ist vor allem in der Bildung dringend vonnöten – denn Schulen vermitteln leider nicht die Fähigkeiten, die jeder Einzelne von uns in den nächsten Jahrzehnten zwingend benötigen wird. Deswegen ist das deutsche Bildungssystem in seiner jetzigen Form auch nicht zukunftsfähig. Wären unsere Schulen Firmen, wären sie längst pleite.

Kein Firmenchef würde in Mit­arbeiterfortbildungen investieren, die sich mittelfris­tig zu 90 Prozent als ziel-­ bzw. ergebnislos erweisen. Wofür müssen wir Menschen noch lernen, wenn immer mehr Maschinen vieles besser können als wir? Worauf müssen wir unser Wissen ausrichten, damit wir als Menschen „wettbewerbsfähig“ bleiben? Wenn die Kinder, die heute eingeschult werden, in Rente gehen, werden zwei menschliche Fähigkeiten zentral sein: Kreativität und Soziabilität!

Dieses Erfolgspaar macht uns gegenüber der künf­tigen Konkurrenz – den Robotern – mit ihrem schier unendlichen Wissensspeicher überlegen. Es ist unser wichtigstes menschliches Kapital, weil wir anders als Maschinen mit Unrulity­-Denken algorithmische Muster brechen und zukunftsweisende Ideen ent­wickeln können. Dagegen produziert die Schule heute oft totes Wissen. Damit versetzen wir unsere Kinder nicht in die Lage, ihr kreatives und soziales Kapital optimal zu nutzen.

Die Schule der Zukunft

Statt hauptsächlich zu pauken, was sich längst goo­geln lässt, sollten Kinder in Fächern wie künstliche Intelligenz die Chancen und Risiken neuer Techno­logien kennenlernen. Damit sie ethisch und fachlich mit den Herausforderungen der Zukunft umgehen können. 2050 werden Lehrpläne vielfältiger sein und auch Fächer wie „Happiness“ enthalten. Glück ist nämlich ebenso wichtig wie Sport oder Biologie und kann durch eine bewusste Lebensführung be­günstigt werden. Und die muss man lernen.

In den Niederlanden ist Happiness bereits ein Unterrichts­fach. Es trainiert nicht nur Selbstvertrauen und Fehlertoleranz, sondern auch Soziabilität. Kinder in den Niederlanden sind laut einer UN­-Studie weniger übergewichtig, trinken weniger Alkohol, haben spä­ter Sex, reden mehr mit ihren Eltern und sind nach der Schule seltener arbeitslos. Und sie sind freiere, autonomere Persönlichkeiten mit geringerem Obrigkeitsglauben.

Kreativität und Geselligkeit gehören in die Lehrpläne unserer Schulen. Sie sind unser wichtigstes Kapital gegenüber Robotern.

Auch die Frage, warum eigentlich alle das Gleiche lernen müssen, wenn jedes Kind anders ist, wird sich im Jahr 2050 erübrigt haben. Technologie wird es in Zukunft möglich machen, dass Kinder, denen der Einheits­-Bildungsbrei nicht schmeckt, nicht mehr als die „Schwächsten“ oder „Abgehängten“ gebrandmarkt werden. Online werden sie sich in digitalen Par­allelwelten mit maßgeschneiderten Programmen ihr persönliches Skillset zu­sammenstellen und offline ihre kreativen und sozialen Fähigkeiten entwickeln.

Kernkompetenz: Kidability

In der Schule der Zukunft kann sich ent­falten, was auch für Erwachsene enorm wichtig ist: kindliche Neugier, Bedenken­losigkeit und Freude. Oder kurz, als Summe dieser Fähigkeiten: „Kidability“. Kinder sind neugierig, wissenshungrig und wollen hinter den oberflächlichen Details zum Kern der Sache vordringen. „Warum“, fragte die dreijährige Tochter des Physikers Edwin Land, „kann ich unsere Fotos nicht sofort sehen?“ Land dachte darüber nach und gründete 1937 in Boston eine Firma. Das war die Ge­burtsstunde von Polaroid. Mittlerweile ist das Unternehmen im 3D­-Druck tätig.

Start-ups: Fehler werden begrüßt

Kidability macht kreativer. Das klappt aber nur, wenn Scheitern erlaubt ist und Fehler begrüßt werden. Im Innovations­zeitalter müssen Misserfolge gewisser­maßen als Preis für den späteren Erfolg einkalkuliert werden. Das Geheimnis von Innovationen haben viele Start-­up­-Unternehmer verstanden. Sie nehmen – wie Kinder – kein Blatt vor den Mund und lernen lieber aus ihren Fehlern, als den Kopf in den Sand zu stecken. Ver­änderung macht dort niemandem Angst, weil sich alle der viel größeren Gefahr bewusst sind: durch Disruption hinweggefegt zu werden.

Ziel von Roller: neue bildliche Vokabeln erzeugen. Wie die „Bananenschuhe“. © Martin Roller

Die Augen zu verschließen, das scheint oft der deutsche Weg zu sein, der bessere ist es nicht! Anders als viele Erwachsene gehen Kinder mit offenen Augen durch die Welt und lösen eine Aufgabe nicht selten kreativer und besser, weil sie beim Denken keine normativen Grenzen haben. Das zeigt eindrucksvoll die so­ genannte Marshmallow-Challenge. Ein Experiment, bei dem die Teilnehmer aus ungekochten Spaghetti, Klebeband und einer Schnur einen Turm bauen sollen mit einem Marshmallow an der Spitze. Am erfolgreichsten waren weder BWL­ Studenten noch Rechtsanwälte, sondern Kindergartenkinder.

Während die Er­wachsenen ihre Zeit mit überbordender Planung verschwendeten, legten die Kids gleich mit Prototypen los und lernten aus ihren Fehlern. Wir Erwachsenen limitie­ren uns oft mit den guten wie schlechten Erfahrungen, die wir in der Vergan­genheit gemacht haben. Das ist jedoch tückisch, wenn es um Innovation geht. Denn damit laufen wir Gefahr, neue Ide­en im Keim zu ersticken. Oder wir stellen viel zu spät fest, dass eine auf Erfahrun­gen basierende Theorie nicht funktio­niert. Dann haben wir eine Menge Geld, Zeit und Energie und im schlimmsten Fall eine erfolgreiche Zukunft schon in der Gegenwart vergeudet.

Mit Kidability gelingt es Führungskräften, dass ihre Teams im Kopf jung bleiben, egal wie alt sie sind. Und dass alle ge­meinsam die höchsten Türme bauen, also Lösungen für Herausforderungen finden, die noch keiner so genau kennt.

Kreativität = Anspannung + Entspannung

Natürlich stimmt es, dass Maschinen bereits heute einiges besser beherrschen als wir Menschen, weil sie Muster deutlich schneller und genauer berechnen und interpretieren können. Was also können wir Menschen tun, um unsere einzigartige Kreativität als Zündstoff zu nutzen?

Um diese Frage zu beantworten, lohnt sich ein Besuch bei William Duggan. Der Professor für Strategische Intuition an der Columbia University in New York sagt: Manchmal seien es nur Momente, die Kreativität in einem einzigen Gedankengang hervorbringen. Solche Geistesblitze kämen oft in entspanntem Zustand, etwa unter der Dusche, wenn wir uns nicht verkrampft auf die Lösung einer bestimmten Aufgabe konzentrieren. Das klappt übrigens umso besser, je mehr wir uns zuvor einem ebenso konkreten wie relevanten Ziel verschrieben haben. Dieser Mix aus Anspannung und Entspannung verschafft uns den Vorteil aus kreativer und sozialer Kompetenz, in denen uns zumindest in diesem Jahr­hundert kein Roboter schlagen wird.

Wir haben es in der Hand, unsere Kreativität so zu nutzen, dass wir nicht mehr anstreben, die Besten der Welt, sondern die Besten für die Welt zu sein.