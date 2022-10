Nexus – Neue Dimension der Unterwasser-Luxusreise

Das Hightech-Tauchboot kann bis zu 18 Stunden unter der Wasseroberfläche verbringen. In bis zu 200 Metern Tiefe navigieren die acht Schubdüsen geschickt durch die Meeresströmungen. Im Inneren können es sich neun Passagiere in Ledersitzen bequem machen und die Unterwasserwelt durch eine elliptische 360-Grad-Glasblase bewundern. „Man taucht komplett in eine vollkommen andere Welt ein. Sobald man tiefer als einen Meter in das Wasser taucht, verschwindet die Reflexion der Kuppel. Man kann nicht sehen, wo sie aufhört und das Meer beginnt. Es ist ein totales Freiheits-Erlebnis“, sagt Roy Heijdra, Marketingmanager von U-Boat Worx.