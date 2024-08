O2 SURFTOWN MUC: Neue Deutsche Welle

Ready for Boarding: Was du vor deinem Besuch in der O2 SURFTOWN MUC wissen …

Fast wirkt es, als würde Leon Glatzer mit der Welle tanzen – kraftvoll und elegant. Erst nimmt er mit ihr Fahrt auf, nur um sein Board im nächsten Moment ein­zulenken und über ihren Kamm zu fliegen. So weit, so typisch für den deutschen Profi-Surfer. Jedoch befindet er sich nicht an der Küste seiner früheren Wahlheimat Costa Rica, sondern im Norden Münchens, gut 300 Kilometer Luftlinie weg vom nächsten Meer. Trotzdem wollen gerade Surferinnen und Surfer aus ganz Europa hierherpilgern. Nach zwei Jahren Bauzeit eröffnet im August die o2 surftown muc, Europas größter Surfpark.

Prunkstück der 20.000 Quadratmeter großen Anlage ist der 180 Meter lange Surfpool. Der Clou: Am Boden des Beckens befinden sich 34 sogenannte Wellenkammern. Jede von ihnen kann dabei für sich Luftdruck ans Wasser abgeben. So lassen sich auf Knopfdruck fast nach Belieben maßgeschneiderte Wellen erzeugen. „Endless Surf Tech­nology“ heißt diese Innovation, die in der O2 SURFTOWN MUC erstmals zum Einsatz kommt.

