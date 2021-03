Oliver Masucci: „Jeder kann sich seine Realität schnitzen“

Es kommt auf die Haltung an. In einer anderen Inszenierung musste ich „O sole mio“ singen. Meine Musiklehrerin an der Schule hatte mir eingeredet, dass ich unmusikalisch sei, also war ich bei der Premiere wahnsinnig aufgeregt. In der ersten Reihe hörte ich eine Frau sagen: „O mein Gott, singt der schlecht!“ Alle guckten betreten. Kein Applaus. Jetzt hatte ich aber tags darauf die nächste Vorstellung. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen.

Es kommt auf die Haltung an. In einer anderen Inszenierung musste ich „O sole mio“ singen. Meine Musiklehrerin an der Schule hatte mir eingeredet, dass ich unmusikalisch sei, also war ich bei der Premiere wahnsinnig aufgeregt. In der ersten Reihe hörte ich eine Frau sagen: „O mein Gott, singt der schlecht!“ Alle guckten betreten. Kein Applaus. Jetzt hatte ich aber tags darauf die nächste Vorstellung. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen.

Es kommt auf die Haltung an. In einer anderen Inszenierung musste ich „O sole mio“ singen. Meine Musiklehrerin an der Schule hatte mir eingeredet, dass ich unmusikalisch sei, also war ich bei der Premiere wahnsinnig aufgeregt. In der ersten Reihe hörte ich eine Frau sagen: „O mein Gott, singt der schlecht!“ Alle guckten betreten. Kein Applaus. Jetzt hatte ich aber tags darauf die nächste Vorstellung. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen.

Ich habe mit vollem Selbstbewusstsein schlecht gesungen und ins Publikum gegrinst. So dachten alle, ich würde absichtlich so singen. Mein Gesang war so beschissen wie vorher, aber es gab einen Riesenapplaus. Du musst also aus deinen Defiziten etwas machen, du musst sie in etwas anderes verwandeln.

Ich habe mit vollem Selbstbewusstsein schlecht gesungen und ins Publikum gegrinst. So dachten alle, ich würde absichtlich so singen. Mein Gesang war so beschissen wie vorher, aber es gab einen Riesenapplaus. Du musst also aus deinen Defiziten etwas machen, du musst sie in etwas anderes verwandeln.

Ich habe mit vollem Selbstbewusstsein schlecht gesungen und ins Publikum gegrinst. So dachten alle, ich würde absichtlich so singen. Mein Gesang war so beschissen wie vorher, aber es gab einen Riesenapplaus. Du musst also aus deinen Defiziten etwas machen, du musst sie in etwas anderes verwandeln.