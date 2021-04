Nur fliegen ist schöner: Paragleiten am Mont Blanc

Es ist der 1. September 2019, sieben Uhr früh, und das Gleitschirmverbot in der Region wurde gerade aufgehoben. Mir wird ein bisschen übel, als ich meine Tasche auspacke – die Anstrengung des Aufstiegs hat mir körperlich zugesetzt. Ich bin von Les Houches aus aufgestiegen und seit ein Uhr früh unterwegs – das sind 3800 Höhenmeter in sechs Stunden. Das Tal von Chamonix liegt tief unter mir. Von meinem Standpunkt aus wäre der Weg den Mont Blanc hinunter normaler­weise lang, beschwerlich und riskant, er würde über Gletscher und Felswände führen, aber ich werde den Abstieg nicht zu Fuß vornehmen. Ich werde fliegen.

Seit 2006 besteige ich Berge. Damals absolvierte ich eine Ausbildung auf den Klippen meiner Heimat Nordwales. Heute, als professioneller Kletterer und Bergführer, folge ich den Jahreszeiten und teile meine Zeit zwischen den Bergen von Snowdonia in Wales und den franzö­sischen Alpen auf. Vor zwei Jahren habe ich Paragleiten gelernt, was mir neue Horizonte eröffnet hat. Eine Besteigung des Mont Blanc dauert normalerweise drei Tage und umfasst zwei Seilbahnen und eine Zug­fahrt. Wenn ich heute sehr früh auf den Berg klettere, kann ich zum Gabel­frühstück wieder zurück sein.

Das Fliegen hat etwas Befreiendes – wie nach dem Start, bei dem alles einfach stimmen muss, der Druck entweicht, die Füße baumeln surreal über dem Abgrund, man trickst die Evolution aus und gesellt sich segelnd zu den Vögeln. Nach zehn Minuten, in denen ich die frostbedeckten Seile entwirrt und den Fallschirm ausgelegt habe, bin ich dahin, stürze mich in der kühlen Morgenluft vom Gipfel hinab, gleite Richtung Italien und freue mich – heilfroh, nicht mehr weiterwandern zu müssen – auf einen stärkenden Cappuccino im Café neben dem Landeplatz. Der Flug dauert un­gefähr 40 Minuten. Zu Fuß würde eine geführte Gruppe, je nach Können, ein bis zwei Tage brauchen.

