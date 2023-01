(D)Raufgänger Paul Guschlbauer: Trailrunning im Winter

Das Wetter macht so manchen Touristen und Wintersportlern aktuell einen Strich durch die Skiurlaubsrechnung. Einerseits blickt man auf künstlich angelegte Pistenstreifen, die grüne Berglandschaften durchziehen und erste Frühlingsgefühle aufkommen lassen. Andererseits das gegenteilige Extrem: Schneestürme, Stromausfälle und ungesicherte Hänge schneiden manche Täler komplett von der Außenwelt ab.

Paraglider Paul Guschlbauer lässt sich davon nicht ausbremsen, im Gegenteil: der Red Bull Dolomitenmann von 2016 sieht das als Chance, wenn’s mit Skitour oder Skifahren schon nicht klappt, seine Leidenschaft fürs Trailrunning auch im Winter auszuleben. Hier verrät er seine acht Tipps, wie beim Berglauf zur kalten Jahreszeit alles glatt (aber nicht spiegelglatt) läuft.

01 Weniger (Zeug) ist mehr (Plan)

Meiner Meinung nach ist es beim Trail-Laufen nicht nötig, auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein – zumindest nicht in Form von Ausrüstung für jede erdenkliche Begebenheit. Wichtig sind Schuhe mit gutem Profil , ja, aber ich will nicht immer Steigeisen und Co. mitnehmen müssen. Viel besser ist, dass man sich genau anschaut, ab welcher Höhe Schnee oder wirklich viel Schnee liegt und die Route so plant, dass man nicht höher hinauf kommt. Natürlich kann es mal überraschend ein bisschen gatschiger oder eisiger sein, aber auch da kann ich mir den Weg bis zu einem gewissen Grad so aussuchen, dass es in beide Richtungen nicht zu extrem wird. Und eine Sache, die viele zu vergessen scheinen: Wenn du plötzlich dennoch auf Eis und Schnee stößt, die Strecke zu anspruchsvoll wird oder du nicht mehr weiterkommst, kannst du immer noch umdrehen.

Paul Guschlbauer tauscht den Gleitschirm auch gerne mal gegen Stirnlampe. © Stefan Voitl

02 Die Route wird neu berechnet

Apropos gute Route: Mittlerweile kann man sich recht simpel sehr coole Trails zusammenstellen. Das geht zum Beispiel über Apps wie Strava, das ist ein gutes Planungstool , wo man die Touren vorher sieht und auch Strecken schon abgespeichert sind. Bei anderen Apps gibt es auch sogenannte Heat Maps, wo du siehts, welcher Trail häufig genutzt wird. Da kannst du die verschiedenen Sportarten einblenden und siehst: Wo gehen Leute Skitouren, wo laufen sie einen Trail , wo joggen sie? Und je mehr Sportler dort unterwegs sind, desto dicker wird die Linie. Heißt im Umkehrschluss, das muss eine coole Runde sein. Oder aber, wenn du die Einsamkeit suchst, kannst du natürlich auch gezielt woanders hin.

03 Wasser Marsch!

Im Sommer kommt man mal an einem Trog oder Bach vorbei, wenn man durstig ist. Mein Tipp für den Winter wäre, sich langsam ranzutasten und rauszufinden: Wieviel Wasser brauche ich wirklich, und was halte ich aus? Weil das natürlich auch mit der Frage zusammenspielt: Wieviel Extragewicht möchte ich mit mir tragen? Es gibt die extremsten Beispiele, da machen Leute achtstündige Skitouren und trinken einen halben Liter. Alles eine Sache des Trainings. Grundsätzlich würde ich unerfahreneren Bergläufern empfehlen, auf jeden Fall einen Liter Wasser oder Tee mitzunehmen, um ein bisschen Backup zu haben. Es kann nämlich auch passieren, dass der Lauf auf einmal doch länger dauert als gedacht und ich was trinken MUSS. Man weiß noch nicht so viel über sich selbst, und je besser man wird, desto mehr kann man das reduzieren – auf die Menge, die man wirklich braucht.

Um Höchstleistungen abzurufen, schaut Guschlbauer auch auf seine Ernährung. © Stefan Voitl

04 Wenn der kleine Hunger kommt

Bei Aktivitäten, die bis zu drei Stunden dauern, nehme ich nichts zu essen mit, außer ich starte schon mit Hunger los. Generell sollte man sich die Frage stellen: Was habe ich vor? Wenn ich mich mäßig anstrengen werde, kann ich auch eine halbe Stunde vor dem Start noch was essen. Wenn ich aber drei Stunden Vollgas geben will, möchte ich lieber nichts Schweres im Magen liegen haben und damit Bauchweh riskieren. Zu so „Snacks“ wie Traubenzucker sage ich ganz klar: Auf keinen Fall! Weil das nur kurz putscht und du danach noch fertiger bist. Mein persönlicher Favorit ist ein Red Bull mit Wasser, auf einen halben Liter gemischt, das nehme ich mir immer mit. Das hält mein Zuckerlevel konstant oben, so habe ich nie einen kompletten Einbruch. Und keinen vollen Bauch.

05 Nice dry

Ich gehe grundsätzlich nicht auf den Berg, ohne ein Ersatz-T-Shirt dabeizuhaben, um zumindest die unterste Schicht wechseln zu können. Bei Hike and Fly habe ich wirklich komplett alles zum Umziehen mit, selbst eine Ersatzunterhose! Der Körper ist ja nicht nur nass, sondern auch angestrengt, und die Energiereserven sind aufgebraucht. Da ist die Gefahr, dass man sich verkühlt, sehr, sehr groß. Sobald ich weiß, ich werde definitiv eine Pause einlegen oder es besteht die Gefahr, dass ich mich verletzte, weil die Strecke gefährlicher wird und ich irgendwo sitzen und auf Hilfe warten muss, ist es umso wichtiger, dass man was zum Wechseln dabei hat. Auch da individuell einschätzen: Wieviel schwitze ich, wieviel Zusatzgewicht will ich tragen, und welches Kleidungsstück ist im Falle eines Falles essenziell?

Gute Schuhe sind Paul wichtig. Die Route sollte im Voraus geplant sein. © Stefan Voitl

06 Einfach locker durchatmen

Je kälter die Luft und je höher die Belastung, desto anstrengender und schmerzhafter wird das Atmen. Nasenatmung wird zwar oft im Sport empfohlen, solange man das aber noch schafft, ist man definitiv in einem eher niedrigen Belastungsbereich unterwegs. Und auf Dauer tut auch die Nase irgendwann vor Kälte weh. Mein Tipp wäre, einerseits langsamer zu werden, um weniger schwer atmen zu müssen. Und wenn es wirklich richtig kalt ist, können auch sogenannte Buff-Tücher über Mund und Nase helfen – sofern die dann wegen des Kondenswassers nicht auch noch frieren.

07 Es werde Licht

Im Winter würde ich empfehlen, immer eine Stirnlampe mitzunehmen, weil es doch sehr viel schneller dunkel wird, als man denkt. Für mich ist sie ohnehin Teil des Notfallequipments, weil man damit auch Lichtsignale senden kann. Zwar geht nichts über gute Planung, aber auch dahingehend gibt es mittlerweile hilfreiche Technik. Ich benutze zum Beispiel eine Suunto-Uhr , da kann ich über die dazugehörige App einstellen, dass die Zeit des Sonnenuntergangs miteinkalkuliert wird und die Uhr einen Alarm abgibt, sollte ich noch zu weit weg vom Ziel sein und sich das mit dem Sunset nicht mehr ausgehen.

Gute Vorbereitung ist das A und O, dabei ist weniger oft mehr. © Stefan Voitl Dann kann Paul Guschlbauer die Momente richtig genießen. © Stefan Voitl

08 Regenerieren geht über trainieren

Und nach dem Trail run direkt unter die warme Dusche! Der Schweiß am Körper sorgt nämlich immer dafür, dass einem kalt wird, selbst wenn man nicht mehr in der Kälte ist. Und dann empfehle ich auch, drinnen einen Schal zu tragen oder sich etwas wärmer einzupacken. Speziell zu einer Jahreszeit, in der eh schon viele krank sind. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du krank wirst, weil dein Körper schon durch das Training angestrengt ist, doch sehr hoch.

Fitter wird man immer nur durch die Regenerationszeit. Du sagst deinem Körper ja im Grunde, ich würde mir in Zukunft gerne leichter tun bei so einer Art von Anstrengung, mach was! Und dann macht er was, baut Muskeln auf und solche Sachen, und dann irgendwann wird es besser. Aber diese Umstellung passiert erst im Laufe der Zeit. Darum nie vergessen: Pausen sind eigentlich das Wichtigste.

