Kann man in Kanada kein Eishockeyfan sein? Das ist unmöglich. Doch die kanadische Begeisterung für den schnellsten Mannschaftssport der Welt ist immer positiv. Es gibt unter den Fans keine Hooligans oder sonstige üble Typen. 2017 fiel vor einem Spiel der legendären Oilers aus Edmonton gegen Anaheim die Tonanlage aus. Niemand hätte die zu Ehren der Gäste aus Kalifornien gespielte amerikanische Hymne hören können.

Spontan halfen 18.000 Fans aus Kanada und sangen selbst „The Star-Spangled Banner“. Können Sie sich vorstellen, dass heimische Fußball­anhänger in einem vergleichbaren Fall die serbische oder türkische Hymne singen? Nie im Leben. Kanadier und Eishockeyfans aus aller Welt ticken anders. Sie leben Völkerverständigung.

Dabei war Eishockey einmal Krieg gewesen. Im Kalten Krieg der Supermächte USA und UdSSR sowie ihrer Verbündeten wurde nicht ­direkt aufeinander geschossen. Stattdessen war Sport einer der Ersatzkriegsschauplätze. Also inszenierten die US-Amerikaner ihr Eishockeygold bei den Olympischen Winterspielen 1980 in Lake Placid als „Miracle on Ice“ und zugleich als Triumph über die Sowjetunion als Reich des Bösen.

Auch jedes Match der damaligen ČSSR gegen die UdSSR wurde jahrzehntelang zum tschechoslowakischen Aufstand, nachdem sowjetische Panzer 1968 den „Prager Frühling“ brutal be­endet hatten. Kanada war freilich stets anders. Bei Olympia 1980 fehlten die kanadischen Superstars wegen der einstigen Amateurregel, der zufolge bei Olympia nur Amateure teilnehmen durften. Sie hofften, ein Jahr später den Canada Cup als heimliche Weltmeisterschaft zu gewinnen.

Wayne Gretzky – er war „The Great One“ – und seine Star-Kollegen Mike Bossy, Marcel Dionne und Guy Lafleur spazierten durch die Vorrunde. Im Halbfinale ließen sie den USA keine Chance (4:1). Für das Finale in Montréal gegen ein noch dazu stark verjüngtes Team der UdSSR erwarteten die Kanadier eine Riesenshow mit Kantersieg.

In den Reihen der Sowjets allerdings formierte sich neben dem Twen Sergei Shepelev, der das Spiel seines Lebens machte, gerade ein jugend­liches Sturmtrio: Vladimir Krutov, Igor Larionov und Sergei Makarov. Unter dem Kürzel KLM wurden sie zum besten Trio, das es in ihrem Sport je geben sollte. Hinzu kamen als Abwehrspieler Vyacheslav Fetisov und Alexei Kasatonov. Eis­hockeykenner wissen, was diese Namen bedeuten.

Es wurde wirklich ein haushoher Sieg. Aber nicht so wie gedacht. Kanada verlor. Mit 1:8. Was tat das Publikum? Die heimischen Fans standen auf und applaudierten. Standing Ovations. Für eine groß aufspielende Sowjet-Mannschaft. Gegen jede Logik des Ost-West-Konflikts wurde schlicht die sportliche Leistung bewundert.

War das ein Ausnahmefall? Nein. Der Kanadier Sidney Crosby und der Russe Yevgeni Malkin spielen seit Ewigkeiten miteinander für die Pittsburgh Penguins. Ständig wechselten sie sich als Punktebeste sowie Top-Torschützen ab und holten in der nordamerikanischen Profiliga NHL dreimal den Stanley Cup. Mittlerweile gehen sie auf die vierzig zu, aber sie waren lange das Maß vieler Dinge.

Die Nachfolger des Supertrios KLM waren ­übrigens noch talentierter, sie zerstreuten sich mit dem Ende der UdSSR aber in alle Winde. Alex­ander Mogilny, Sergei Fedorov und Pavel Bure wurden jeder für sich ein NHL-Superstar. In verschiedenen Vereinen. Erst Mitte der Neunziger gab es bei den Detroit Red Wings eine „Russian Five“ als Startformation. Neben Torschützenkönig Fedorov tanzten die alternden Stars Larionov und Fetisov ein letztes Mal. Ihre 62 Siege in der regulären NHL-Saison 95/96 sind unerreicht.

„The caps are off“ hieß es, als Fedorov 1996 die Washington Capitals mit fünf Toren fast im Alleingang besiegte. Ab dem dritten Tor musste jedes Mal die Eisfläche gereinigt werden, weil die Fans ihn mit dem traditionellen Wurf der Kopf­bedeckungen auf das Eis feierten. Apropos Caps: Ausgerechnet in der Hauptstadt der USA ist Alexander Ovechkin als Russe eine Legende.

Der Allergrößte ist trotzdem ein Kanadier. Wayne Gretzky. In 20 NHL-Karrierejahren stellte er 61 (!) Allzeitrekorde auf, von denen 57 noch gültig sind. Darunter jenen für die meisten Kar­rieretore (1016), die höchste Trefferzahl während der regulären Saison (894) und in den Playoffs (122). Vor Sidney Crosby galt Mario Lemieux als Gretzkys legitimer Nachfolger, weil dieser nach einer Krebserkrankung zurück- und punktemäßig fast an Gretzky herankam. Aktuell ist Connor ­McDavid derjenige, welcher alles schneller und besser macht als der Rest.

Und bei den Frauen? Taylor Heise führte, ­obwohl gerade erst aus dem College gekommen, aber immerhin als Nummer eins des „Drafts“, in der Profiliga die Minnesota Frost zum Meistertitel und wurde in den Playoffs MVP. Im US-Nationalteam der Frauen ist sie bereits eine Schlüssel­spielerin. Man sollte sich den Namen merken.

Eishockey der Frauen ist sowieso auf dem aufsteigenden Ast. Die österreichische Nationalspielerin Antonia Matzka von den Sabres St. Pölten spielte früher bei den Buffalo Beauts in der Profi-Eishockeyliga PHL. Das ist sozusagen die NHL der Frauen. Sie beschreibt die Faszination ihres Sports so: „Es sind sowohl individuelle Kreativität als auch Zusammenhalt und System des Teams gefragt. Was vielleicht gerade bei uns Frauen vorhanden ist. Zudem braucht man als Frau sehr viel Kampfgeist, Durchhaltevermögen und Leidenschaft. Das alles jedoch steht in Verbindung mit großem Respekt vor den Gegnerinnen.“

Dem ist nichts hinzuzufügen.