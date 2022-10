Benzinschwestern

Was 2016 als Treffen von 250 Fahrerinnen bei einem Straßenrennen in Berlin begann, ist heute ein jährliches Festival, das an verschiedenen Orten stattfindet und Hunderte von Motorradfahrerinnen aus der ganzen Welt anlockt.

2013 stieß Kotnik zufällig auf „Wheels and Waves“ – ein ultraschickes Festival in Biarritz wo Oldtimer-Motorräder auf Surf-Kultur treffen. Sie war sofort fasziniert. „Ich wollte zurück nach Berlin, ein kleines Motorrad kaufen und selbst herrichten.“ Aber zu Hause hatte sie keine Motorradfreunde, schon gar keine weiblichen, und die Mainstream-Motorradveranstaltungen mit ihrer Macho-Atmosphäre reizten sie nicht – „als wären wir noch in den 1970er-Jahren“. Also suchte sie im Netz nach Frauen auf Motorrädern. Es war die Geburtsstunde der

Inzwischen gibt es auch eine Petrolettes-App, die bereits mehr als 12.000 Motorradfahrerinnen in 43 Ländern miteinander verbindet. Über die Plattform können die Userinnen Tipps austauschen und Mitfahrerinnen finden. Auf die Idee kam Kotnik während der Pandemie. „Da war das Festival nicht durchführbar“, sagt sie. „Die Leute wollten sich trotzdem für einen Ausritt mit Abstand treffen. Aber es gab so viel Verwaltungsaufwand und so viele E-Mails, um alles zu organisieren, dass mir klar wurde, dass eine App das alles für mich erledigen könnte!“

