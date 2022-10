Traceless: Plastik aus der Natur als Verpackung

Nicht einmal ein Drittel der Kunststoffabfälle in der EU wird recycelt – stattdessen landen Plastikabfälle meist in Mülldeponien oder geraten in die Gewässer, wo sie die Umwelt auf Jahrhunderte hinaus belasten können. Eine Plastiktüte braucht laut Angaben des Naturschutzbundes zwanzig Jahre, bis sie zerfällt, eine Plastikflasche sogar 450 Jahre.