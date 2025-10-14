Rapper reezy: High-End-Sound und Mut zu Gefühlen

Manchmal ist Nomen eben tatsächlich Omen. Der bürgerliche Vorname des Rappers reezy, Raheem, bedeutet im Arabischen Freundlichkeit und Mitgefühl. Das passe, sagt er selbst, schon verrückt gut zu ihm und seinem Charakter.

Er sitzt auf dem Sofa des Besprechungsraums, neben sich sein Handy, auf das er während der kommenden Stunde nicht einen Blick werfen wird. Er konzentriert sich ganz auf sein Gegenüber. Das Treffen findet in einem Industriegebiet unweit von Frankfurt statt, im Vorfeld von reezys Auftritt bei Red Bull Symphonic. In der Frankfurter Jahrhunderthalle wird er mit ­einem Symphonie­orchester und seiner Band neu ­arrangierte Versionen seiner Songs spielen. Es wird ein Abend, der seine Kraft aus scheinbaren Gegensätzen zieht: Rap trifft auf Klassik, der Junge aus dem Frankfurter Problemviertel tritt im prestigeträchtigen Konzertsaal auf. Ein Event ganz nach ­reezys Geschmack: Im Mittelpunkt wird der Sound stehen. „Da geht es einfach um die Musik“, sagt er, „und weniger um das Drumherum.“

Im deutschsprachigen Hip-Hop ist reezy ein Solitär: Er rappt, er singt, er spielt Klavier und produziert seine Stücke selbst. Wahrscheinlich ist er einer der wenigen in der Branche, mit denen man ein Fach­gespräch über Harmonie- und Notenlehre führen könnte. Statt relativ wahllos Singles auf den Markt zu werfen, veröffentlicht er Alben irgendwo zwischen Trap, R & B und zeitgenössischem Hip-Hop, die ­musikalisch wie aus einem Guss wirken und oft ein ­eigenes Konzept verfolgen. Sie tragen Titel wie „Teenager ­Forever“, „Weißwein & Heartbreaks“ und „Mr. Mis­understood“. Denn reezy ist auch der große Melancholiker des Rap, doch dazu später mehr. Zunächst erweist er sich als ausnehmend freundlicher und ­offener Gesprächspartner.

Was seine Kunst und seinen Style betrifft, folgt reezy seiner Intuition. © Fifou

Geboren wurde Raheem Heid im Jahr 1995 im Frankfurter Stadtteil Heddernheim, in der Groß­siedlung Nordweststadt. In einem seiner Songs vergleicht reezy die „Nordi“ mit einer Favela. Und auch wenn das übertrieben sein mag, galt die 17.500-Bewohner-Siedlung lange als sozialer Brennpunkt. ­Wenig soziale Durchmischung, hohe Jugendarbeitslosigkeit, Straßenkriminalität. reezy sagt, es sei rough gewesen damals, aber auch sehr familiär. In den Geschichtsbüchern der Popkultur wird die Nordweststadt jedenfalls als der Ort in Deutschland eingehen, aus dem nicht nur der Fußballer Emre Can und die Sängerin und Komikerin Senna Gammour stammen, sondern gleich eine ganze Riege von Rappern: Yassir, Tone oder Hanybal.

Man könnte also sagen, reezy gehört zur zweiten Generation des Frankfurter Rap-Adels. Nur würde das auf eine falsche Fährte führen. Mit Musik hatte reezy lange nicht viel am Hut. Stattdessen spielte er Fußball, „wie jeder zweite Deutsch­rapper“. Mit dreizehn jedoch zog er sich eine so schwere Verletzung der Rippen und des Knies zu, dass er monatelang ausfiel. Während er zum Nichtstun gezwungen war, gingen seine Kumpels zu namhaften Vereinen, seine Mannschaft löste sich auf. Als er endlich wieder spielen konnte, war der Traum von der Karriere als Profifußballer geplatzt und sein Frust groß. Er entschied sich, seine Energie in etwas Neues zu stecken: Hip-Hop.

Was er vorfand, empfand er als flach und uniform. Damals bestimmte Straßenrap die deutschsprachige Szene, die Verwendung von Autotune, sagt reezy, sei eher verpönt gewesen. Er wollte anders klingen.

Dazu muss man wissen: Wenn reezy etwas tut, dann richtig. Er setzt sich hohe Ziele und bleibt dann dran. „Du kannst nicht hart in eine Sache reingehen und nach der Hälfte abbrechen, das ist peinlich“, sagt er. (Daher beendete er auch 2018 seine Ausbildung zum Informatiker, die er vor allem seiner Mutter zuliebe angefangen hatte. Auch wenn das bedeutete, dass er das Musikmachen lange auf die Nächte beschränken musste.) Er nennt es Perfektionismus, Konsequenz, wahlweise aber auch einfach Verbissenheit. Was auch immer es ist: Es treibt ihn an, etwas Besonderes zu schaffen.

Er begann also zu rappen – zu Beats, die er im Netz fand. Weil aber alles, was ihm musikalisch zusagte, mit Audio-Wasserzeichen als Kopierschutz versehen war, begann er selbst Beats zu produzieren. Mithilfe von YouTube-Tutorials lernte er Klavier spielen, und weil er sich dafür interessierte, wann eine bestimmte Tonfolge gut klingt, las er Bücher über ­Noten- und Harmonielehre. Weil er wissen wollte, wie er seine Stücke so klingen lassen konnte, wie es ihm vorschwebte, studierte er die Produktionsweise der Hits von Größen wie Michael Jackson und Beyoncé. „Ich wollte immer herausfinden, wie ich es hinkriege, dass meine Stimme kristallklar klingt, der Bass aber lauter ist als alles andere.“

Schmuck ist fester Bestandteil von reezys Outfits . © Fifou

Seine ersten Stücke veröffentlichte er auf Sound­Cloud, woraufhin der Rapper Bausa auf ihn aufmerksam wurde. reezy begann unter dem Namen Raheem Supreem für Bausa und andere zu produzieren, trat parallel selbst als Rapper auf und wurde 2017 als erster Künstler bei Two Sides unter Vertrag genommen, einem Unterlabel von Sonys Four Music, bei dem seine Alben bis heute erscheinen.

Fast Forward in die Gegenwart: Im August ist „Born Spinner“ erschienen, reezys viertes Studio­album. Darauf befindet sich auch „Sabía Que No“. Mit 27 Wochen in den deutschen Singlecharts und mehr als 62 Millionen Streams auf Spotify ist es sein bislang größter Erfolg. Würde man nur dieses Stück von ihm kennen, wüsste man schon sehr viel über reezy. Wie in einem Rapper-Bingo ruft er darin die genreüblichen Vokabeln auf: V. I. P., Birkin-Bag, Rolls-Royce Phantom, Money-Flow, Miles & More. Im ­Video sieht man ihn und ­seine Jungs im Privatjet. ­Dicke Uhr, teure Klamotten, ohne Ende Champagner.

Aber reezy wäre nicht reezy, würde er die bekannten Hip-Hop-Klischees nicht ständig auch unterlaufen. Statt nach, sagen wir, Dubai geht der Flieger im ­Video nach Wien, wo die ausnehmend gut gelaunte Crew einen stadtbekannten Dönerimbiss besucht. Dazwischen sieht man reezy, wie er sich höflich vom Piloten verabschiedet, mit seinen Jungs lacht und auch ansonsten immer wieder sein ziemlich um­werfendes Lächeln anknipst. Und hört man genauer hin, versteckt sich hinter dem treibenden Baile-Funk-Rhythmus eine Melodie in c-Moll, der Tonart der Trauer. reezy singt in „Sabía Que No“ über eine Frau, die alles zu haben scheint, deren eigentliche Sehnsucht aber kein Geld und kein Jetset-Leben der Welt stillen können. „Wie oft hast du darauf gehofft, dass dich jemand aufhält, bevor du an deinem Gate ankommst und einscannst?“, heißt es an einer Stelle.

Innere Leere, Gefühllosigkeit, Vertrauensverlust, Un­sicherheit – das sind die Themen, die reezy in seinen Songs viel mehr beschäftigen als die Bitches und der Bling. „Ich habe schon immer versucht, die Welt zu verstehen“, sagt er über die Melancholie, die viele seiner Texte grundiert. „Aber je mehr man das tut, desto komplizierter erscheint sie, umso größer die Widersprüche und die Schmerzen.“ Ihm stelle sich die Welt nun mal nicht in Schwarz-Weiß dar, sondern in ihren vielen Grauschattierungen. Außerdem sei er – das hätten ihm schon viele gesagt, die sich mit Astrologie besser auskennen als er – ein typischer Krebs. Also sehr emotional. Er findet das gut so. „Ich merke immer wieder, dass es in vielen Situationen besser ist, warm zu sein als kalt.“

reezy schaffte es vom Frankfurter Brennpunkt an die Rap-Spitze. © Fifou

Es ist diese Verletzlichkeit, die ihn und seine Musik von allen anderen unterscheidet. Sie macht sie anschlussfähig und ihn damit nahbar. Er wolle den Leuten mit seiner Musik helfen, sagt reezy. „Deswegen soll es nicht nur stumpfes Gelaber sein. Obwohl es die Songs auch gibt. Aber sie definieren mich nicht.“

Den bewussten Umgang mit den eigenen Emotionen lernte reezy vor allem von seiner Mutter. Sie habe ihm Respekt vor Frauen beigebracht und dass es ­immer besser sei, ungute Beziehungen – egal ob zu Frauen oder Freunden – zu beenden, als in ihnen zu verharren. reezy sagt, ihm sei vollkommen klar, dass Frauen es in dieser Welt im Allgemeinen schwerer haben. „Das ist ein Fakt. Die feministische Bewegung kommt nicht von irgendwoher.“

reezy spielt mit Orchester in der Jahrhunderthalle seiner Heimat Frankfurt. © Fifou

Doch zurück zu seinen hochgesteckten Zielen. Als ­Jugendlicher träumte er noch, auf der ganzen Welt gehört zu werden. Mittlerweile sieht er das ein wenig realistischer. Er wolle immer noch auf internatio­nalem Niveau mitspielen, sagt er, ihm sei aber klar geworden, dass er nicht wegen der größeren Reichweite anfangen werde, auf Englisch zu rappen.

„Ich bin Deutsch-Amerikaner, aber ich bin hier geboren und aufgewachsen. Das wäre einfach nicht ich.“ Aber wenn er sich eines Tages als Rapper zurück­ziehe, könne er immer noch weltweit als Produzent arbeiten. Sein früheres Ziel ist also eher aufgeschoben als aufgehoben.

Apropos internationale Vergleiche: Was sagt er zu dem Fan-Kommentar auf Instagram, er sei der deutsche Drake? Er lacht auf. „Drake ist der kanadische reezy, das sag ich dazu.“

Auf die Frage, wie er Erfolg definiere, antwortet er: „Erfolg ist für mich nicht, fünf Jahre auf Platz eins der Charts zu stehen. Sondern wenn du es schaffst, mit deiner Leidenschaft glücklich zu sein und deinen eigenen Standards zu genügen.“ Und mit Standards meine er nicht irgendwelche von anderen aufgestellten Regeln, sondern seine ureigenen Prinzipien: ­Loyalität, Konsequenz, Disziplin. „In meiner Kunst und in Bezug auf meine Person beharre ich darauf, mich selbst zu tadeln, wenn ich einen Fehler gemacht oder jemanden unfair behandelt habe.“ Dieses Festhalten an Grundsätzen mache ihn sicherlich zu einem besseren Menschen, sei aber eben auch entscheidend für die Qualität seiner Musik. „Ich bin kein Dienstleister“, sagt reezy. „Ja, mein Job ist es, euch ein ­Album zu liefern. Aber wie ich dieses Album mache, ist meine Entscheidung.“ Gut gemeinte Ratschläge, Kritik, Ideen für vermeintliche Verbesserungen beantworte er mit einem „Danke für den Vorschlag. Aber, Bro, lass mich mal machen“.

Wir werden noch viel von reezy hören. Vor allem ­außergewöhnlich gute Musik.