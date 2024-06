Primož Roglič: Philosoph im Sattel

Würde man hundert Leute, die sich mit Radsport auskennen, fragen, was in Primož Rogličs bisheriger Karriere die größte Niederlage gewesen sei, gäben neunundneunzig die gleiche Antwort: die Tour de France 2020, als Roglič auf der vorletzten Etappe den sicher geglaubten Sieg verspielte.

Die eine Person, die eine andere Antwort gäbe, wäre Primož Roglič selbst, Slowene, Vater zweier Kinder, einer der erfolgreichsten Radfahrer in der Geschichte des Sports. Roglič würde nicht sagen, dass er den Sieg „verspielt“ habe. Er betrachtet die Tour de France 2020 nicht als Niederlage. In seinen Augen ist es ein Erfolg, das größte Rad­rennen der Welt auf dem zweiten Platz zu beenden. Und hat er damit nicht sogar recht? Jedenfalls schaffte er es seither nicht mehr aufs Podest der besten drei.

Aber wie kommt es, dass er dieses Ergebnis so anders bewertet als das Publikum? Während elf Tagen trug Roglič damals das Maillot jaune des Gesamtführenden, dann kam die zwanzigste und für das Gesamtklassement entscheidende Etappe, das Bergzeitfahren hinauf nach La Planche des Belles Filles. Roglič ist ein guter Kletterer und ein guter Zeitfahrer, die Leute dachten, die Tour sei entschieden. Primož Roglič dachte das nicht.

Am Col de la Madeleine war Roglič 2020 noch im Gelben Trikot. © Gianfranco Tripodo

Beim Zeitfahren starten die Fahrer nacheinander, in umgekehrter Reihenfolge des Gesamtklassements. Roglič fuhr also als Letzter los, um 17.14 Uhr, nach dem zweitplatzierten Tadej Pogačar, Slowene wie er, jünger und hochtalentiert. 57 Sekunden Vorsprung hatte Roglič auf Pogačar im Gesamtklassement, das ist viel in einem Zeitfahren über 36 Kilometer. Um auf 36 Kilometern 57 Sekunden zu verlieren, muss man entweder einen groben Fehler machen. Oder der andere muss den besten Tag seines Lebens erwischen.

Roglič machte keinen Fehler. Er gab alles, wozu er an diesem Tag fähig war. Er fuhr vielleicht sogar das Zeitfahren seines Lebens. Und doch reichte es nicht. Völlig entkräftet kam er ins Ziel, fast zwei Minuten langsamer als Pogačar, leer war der Blick, der Helm hing schräg auf dem Kopf. Ins Mikrofon sagte er: „Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man.“

Entweder hat man gute Beine, oder man hat keine guten Beine. Primož Roglič

Solche Sätze hört man ständig von Roglič. Dazu hält er den Kopf schief, lächelt, gestikuliert mit den Armen. „Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man.“ Oder: „Das Rennen ist erst zu Ende, wenn es zu Ende ist.“ Oder: „Entweder hat man gute Beine, oder man hat keine guten Beine.“ Wenn er so redet, ist man sich nie ganz sicher: Meint er das ernst, oder will er bloß die Journalistinnen und Journalisten abwimmeln? Doch was nach Phrasen klingt, ist im Fall von Primož Roglič womöglich eine Wahrheit, die ihm viel bedeutet. Er sagt diese Sätze nicht einfach so, nicht aus Langeweile oder Unlust. Er sagt sie, weil er sie wirklich meint.

Ungewöhnliche Karriere

Primož Roglič, 34 Jahre alt, aufgewachsen östlich von Ljubljana in Slowenien, heute mit seiner Familie wohnhaft in Monaco und seit dieser Saison Leader des Teams Red Bull-BORA-hansgrohe, ist davon überzeugt, dass man manche Dinge beeinflussen kann, andere aber nicht. Zum Beispiel kann man die eigene Leistung und die eigene Motivation beeinflussen, aber man kann nicht den Streckenverlauf, das Wetter, den Straßenzustand, die Taktik der gegnerischen Teams oder die Form der anderen Fahrer beeinflussen. Ob man ein Rennen gewinnt oder verliert, hängt nicht von einem selbst ab, ob man alles gibt aber schon.

Diese Einstellung gefällt Rolf Aldag. Aldag, der als Helfer von Bjarne Riis und Jan Ullrich einst an zwei Tour-de-France-Siegen beteiligt war, ist heute Head of Sport bei Red Bull-BORA-hansgrohe. Er lernt Roglič gerade noch mit jedem Tag besser kennen – und ist mit jedem Tag beeindruckter. „Primož ist einer der offensten Menschen, die mir je begegnet sind, aber es ist keine naive Offenheit. Er ist kein Träumer. Er ist einfach offen gegenüber allen Möglichkeiten. Er weiß, dass es gut kommen kann, aber auch, dass es schlecht kommen kann. Das macht die Zusammenarbeit mit ihm so befreiend.“

Vuelta a España: Roglič bei der Spanien-Rundfahrt im Jahr 2022 © Getty Images

Und noch etwas gefällt Aldag an Roglič: dass alle ihn immer mit früheren Größen des Radsports vergleichen, Roglič selbst mit diesen Namen aber oft gar nicht so viel anfangen kann. Er ist nicht einer dieser Radprofis, die schon als Kind stundenlang vor dem Fernseher saßen und Radrennen verfolgten; er war kein Fan, kannte nicht die Siegerlisten der großen Rennen auswendig. Als Kind war er … noch nicht einmal Radfahrer. Und auch als Jugendlicher war er es noch nicht.

Primož Roglič ist das, was es im Sport so gut wie nie gibt: ein Generalist. In zwei komplett unterschiedlichen Disziplinen erfolgreich. Er war Skispringer, einer der vielversprechendsten der Welt. Erst ein Sturz beendete die Karriere im Jahr 2011 jäh, da war er einundzwanzig Jahre alt. Er hatte Probleme mit den Knien – und irgendwie auch gar keine Lust mehr auf Skispringen.

Er verkaufte sein Motorrad – damals sein liebstes Steckenpferd – und erstand von dem Geld ein Rennrad. Er merkte, dass der Sport ihm gefällt. Und dass es Gemeinsamkeiten mit seinem alten Sport gibt: Man muss dünn sein und gute Beine haben. Aber es gibt auch einen großen Unterschied: Es braucht in den Beinen nicht Explosivität, sondern Ausdauer. Roglič machte sich an die Arbeit. Das reizte ihn besonders: dass man im Radsport sehr hart arbeiten muss, aber für die Anstrengungen auch belohnt wird. Er ist einer, der gern hart arbeitet. Radsport ist seine Passion, aber er betrachtet ihn auch als Beruf. Er sagt, Radsport sei nicht nur sein Leben, sondern eigentlich das Leben seiner ganzen Familie, der ganze Alltag orientiere sich daran. Das sei manchmal hart, aber umso größer sei im Erfolgsfall die Erfüllung.

Saison 2024: Roglič als Spitzenfahrer des Teams Red Bull-BORA-hansgrohe. © Gianfranco Tripodo

Und Erfolge hatte er schon viele, seit er 2013 – im vergleichsweise hohen Alter von 23 Jahren – seinen ersten Profivertrag unterschrieb. Besonders auffällig ist seine Vielseitigkeit: Er ist schon Olympiasieger im Zeitfahren geworden, hat mit Lüttich – Bastogne – Lüttich aber auch eines der prestigeträchtigsten Eintagesrennen gewonnen. Er gilt als Meister der einwöchigen Rundfahrten, seine wahre Spezialität sind aber die dreiwöchigen, die sogenannten Grands Tours – Tour de France, Vuelta a España, Giro d’Italia. 2023 gewann er den Giro, schon dreimal die Vuelta: 2019, 2020 und 2021. Nur die Tour, die fehlt. 2020 verlor er gegen Pogačar. 2021 stürzte er und gab das Rennen verletzt auf. Ebenso 2022. Voriges Jahr konzentrierte er sich auf den Giro im Frühling und die Vuelta im Herbst und ließ die Tour ausfallen. Es gibt Leute, die der Ansicht sind, die Karriere von Primož Roglič wäre erst vollkommen, wenn er die Tour de France gewänne. Primož Roglič selbst ist keineswegs dieser Ansicht.

Freude am Radfahren ausstrahlen

Er ist ehrgeizig, würde die Tour gern gewinnen, am liebsten schon in diesem Sommer mit seinem neuen Team. Er wird einer der großen Favoriten sein, trotz eines Sturzes Anfang April bei der Baskenland-Rundfahrt, als er sich – im Trikot des Gesamtführenden fahrend – schmerzhafte Prellungen und Abschürfungen zuzog. Aber wenn er es nicht schafft, hat er damit kein Problem. „Niederlagen gehören zum Leben“, sagt er. Noch so ein Satz.

„Weißt du“, sagt er im Gespräch, „ich bin mir ziemlich sicher, dass es aus mir keinen anderen Menschen machen würde, wenn ich die Tour gewänne. Und ich möchte auch nicht, dass sich die Leute deswegen an mich erinnern.“ Er überlegt kurz. „Wenn schon, möchte ich, dass sich die Leute an mich erinnern, weil ich der Fahrer war, der immer alles gegeben hat. Wenn ich einmal auf meine Karriere zurückblicken werde, möchte ich der gewesen sein, der Freude am Radfahren hatte und diese Freude auch ausstrahlte.“

Giro dell’Emilia, 2023: Primož Roglič im Augenblick des Triumphes © Getty Images

Tatsächlich ist es ein Vergnügen, Roglič im Rennen zuzuschauen. Er ist kein Spaßvogel wie der Überflieger Pogačar, der die Rennen scheinbar mit links gewinnt und dazu auch noch in die Kamera grinst, aber er ist auch nicht so zurückhaltend wie der Däne Jonas Vingegaard, der Tour-de-France-Sieger der beiden vergangenen Jahre, der kalkuliert und etwas langweilig auftritt. Roglič strahlt – auf dem Rad und auch daneben – etwas Rätselhaftes aus. Man be­obachtet ihn und fragt sich: Wer ist dieser Mensch? Und was steckt alles in ihm? Wozu ist er fähig? Eine Ahnung davon bekam man vergangenen Herbst.

Die Bergspitze lag in dichtem Nebel, und die Straßen waren kurvenreich und schmal, doch das Bild der Fernsehkameras war gestochen scharf. Alle Welt konnte sehen, was sich am Ende der siebzehnten Etappe der Vuelta a España zutrug, im langen, brutal harten Aufstieg zum Angliru: Primož Roglič griff seinen Teamkollegen an, den im Roten Trikot des Gesamtleaders fahrenden Amerikaner Sepp Kuss. Und zwei Kilometer vor dem Ziel ließ er ihn hinter sich.

Es würde aus mir keinen anderen Menschen machen, wenn ich die Tour gewänne. Primož Roglič

Im Studio von Eurosport, dem wichtigsten Radsport-Sender der Welt, konnten sich die Experten nach dem Rennen gar nicht mehr beruhigen. „Es ist unloyal, respektlos“, sagte der frühere Radprofi Adam Blythe, und Sean Kelly, einer der erfolgreichsten Radfahrer der Achtzigerjahre, schüttelte nur verständnislos den Kopf. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass man den Teamkameraden nicht angreift. Besonders dann nicht, wenn man selbst keine Chance mehr auf den Gesamtsieg hat. Und erst recht nicht, wenn dein Teamkollege als Sieger praktisch schon feststeht und nur noch ins Ziel rollen muss. Warum also zog Roglič Kuss nicht bis ins Ziel? Es wäre so leicht gewesen, sich auf diese Weise bei Kuss zu bedanken, der ihm in all den Jahren zuvor ein treu ergebener Helfer gewesen war.

Chefs und Wasserträger

Für all jene, die sich mit den Gesetzen des Radsports etwas weniger auskennen, müssen wir kurz etwas erklären: Radsport – das macht ihn so einzigartig – ist zugleich Teamsport und Einzelsport. Er ist ein Einzelsport, weil am Ende nur eine Person zuoberst auf dem Podest steht. Nur eine Person kann als Erster über die Ziellinie fahren. Aber zugleich ist es ein Teamsport, weil niemand es ohne Unterstützung nach oben schafft. In der Regel bleiben die Unterstützer unsichtbar, Leute wie Sepp Kuss, die dafür bezahlt werden, ihren Leadern, Leuten wie Primož Roglič, zur Seite zu stehen. Sie bringen ihnen Getränke, schützen sie vor dem Wind, machen Tempo. In seltenen Fällen aber wendet sich das Blatt. Wie eben vergangenen Herbst.

Der Performer: Roglič ist ein Spitzensportler wie aus dem Bilderbuch © Gianfranco Tripodo

Warum nutzte Roglič nicht die Chance, seinem treuen Helfer zu danken? Die Frage ist ihm oft gestellt worden, er beantwortet sie immer gleich. Erstens: Das sei mit Kuss so besprochen gewesen. Und zweitens: „Ich bin nur mir selbst verpflichtet.“

Ich möchte der gewesen sein, der Freude am Rad­fahren hatte und diese Freude auch ausstrahlte. Primož Roglič

Das ist eine maximal egoistische Aussage. Aber es ist auch eine Aussage, die im Kern Spitzensport beschreibt. Im Spitzensport geht es eigentlich gar nicht darum, zu gewinnen, es geht darum, sein Bestes zu geben. Du trittst nicht wirklich gegen andere an, denn was die anderen tun, wie fit sie sind, wie sehr sie ans Limit gehen, das kannst du genauso wenig beeinflussen wie das Wetter – es liegt außerhalb deiner Kontrolle. Innerhalb deiner Kontrolle liegt, ob du alles gibst. Und wenn du noch Reserven im Tank hast, dich aber selbst bremst, dann hast du nicht dein Bestes gegeben, dann hast du dich selbst enttäuschst, dann hast du gegen dich selbst verloren.

Es liegt eine große Stärke in dem Wissen, was innerhalb und was außerhalb deiner Kontrolle liegt. Primož Roglič hat dieses Verständnis verinnerlicht.

Die Tour de France findet 2024 von 26. Juni bis zum 21. Juli statt. Alle Infos: letour.fr