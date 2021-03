Rachel Atherton: „Die Energie muss in die Beine, nicht in den Kopf“

THE RED BULLETIN: Kennst du das Gefühl, einmal gar keine Lust zum Radfahren zu haben?

Ja, im Winter habe ich das eigentlich jeden Tag. Nach schwereren Verletzungen gibt es auch immer wieder Momente, in denen ich Angst habe und etwas Extra-Motivation brauche. Wenn ich müde oder gestresst bin, kann der erste Schritt ebenfalls hart sein. Obwohl ich genau weiß, dass ich mich hinterher fantastisch fühle.

Manchmal setze ich mir kleine Ziele und sage: Gib dir fünf Minuten, trink eine Tasse Tee und dann raus! Und ich setze kleine Schritte, um näher ans Ziel zu kommen. Dann ziehe ich langsam meine Rennausrüstung an, die Klamotten, die Schuhe, den Regenschutz. Wenn du erst einmal umgezogen bist, kommt auch die nötige Einstellung, und dann bist du schon fast auf dem Bike.

Aber was, wenn du Zweifel hast, ob du dich überhaupt trauen sollst?

Ja, vor allem im Zusammenhang mit Verletzungen. Abgesehen davon hat jede Situation auf dem Bike eine eigene Form der Angst oder Nervosität. Da ist die Renn-Nervosität, wenn es darum geht, Leistung zu bringen. Und da ist eine andere Nervosität, wenn ich in den Bike-Park gehe und weiß: Heute werde ich den größten Sprung im Park machen. Aber ich glaube, Angst zu haben ist sehr nützlich. Dann ist man fokussierter.

Was, wenn der Kopf trotzdem nicht mitkommt?

Rachel Atherton glaubt an die Macht der kleinen Schritte.

Rachel auf Siegerkurs in Lourdes, Frankreich

Wenn alles wehtut und der Druck hoch ist, konzentriere ich mich aufs Atmen. Atmen ist das Zentrum von allem. Es sorgt dafür, dass dein Körper genug Sauerstoff hat, um Leistung zu bringen. Und gleichzeitig entspannt es dich mental, verhindert, dass du zu viel nachdenkst. Die Energie muss in die Hüfte und die Beine, nicht in den Kopf.

Trotzdem passiert es häufig beim Sport, dass man das bewusste Atmen vergisst. Was tust du dagegen?

Wenn ich eine Strecke trainiere, suche ich mir fixe Orte aus, an denen ich einmal tief durchatme und ein Reset mache. Das kann nach einem bestimmten Sprung sein oder bei einem Banner. Wenn das nicht reicht, schreib es dir auf den Lenker oder deine Ärmel: „Atme!“ Dann ist es das Letzte, was du vor der Fahrt liest.

Du hattest schon schwere Verletzungen in deiner Karriere, gerade kämpfst du dich nach einem Riss der Achillessehne zurück. Verlierst du auch mal die Motivation?

