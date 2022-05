01 Start

Nervosität ist für mich ein Faktor, der beim Rennradfahren dabei sein muss. Ehrlich gesagt sehne ich mich auf gewisse Weise sogar jedes Mal danach. Und ich bin mehr als froh, dass es sich nach zwölf Jahren als Profi bei jedem einzelnen Rennen und jedem einzelnen Start immer noch so anfühlt. So merke ich: Jetzt geht es um was.

Natürlich kommt man da auch an einen Punkt, wo sich Selbstzweifel laut machen: Bin ich heute stark genug? Habe ich mich ausreichend vorbereitet, um die anderen zu schlagen? Welche Tücken hat die Strecke? In dem Moment muss ich mit meinen Emotionen umgehen können, mentale Stärke zeigen, speziell wenn es wie beim Sprint-Event Red Bull Hill Chasers in Gelnhausen plötzlich „Auf die Plätze, fertig, los!" heißt – und man auf Punkt X gegen vier Mitstreiter ready sein muss.

Für gewöhnlich sind es für mich neutrale Starts, heißt ich fahre locker bis Kilometer 0, dann erst geht das Rennen los. Für diese kurze Zeit, die mir da bleibt, habe ich ein eigenes Ritual entwickelt: Ich habe immer einen Talisman dabei, ein kleines Amulett. Dem gebe ich drei Küsschen, denke dabei nochmal an meine beiden Kids und meine Frau zu Hause. Ab diesem Moment bin ich bereit, alles zu geben.

02 100 Meter

Ich weiß in der Regel bei einem Rennen sehr genau, was wann wo auf mich zukommt. Entweder, weil ich die Strecke aus vergangenen Bewerben kenne, sie selbst besichtigt habe oder – mittlerweile ist die Technik dahingehend auch schon so gut und weit – ich mir zum Teil komplette Strecken online auf Google Streetview oder in Videos anschauen kann. Wir nennen das Recon, abgeleitet von Reconnaissance, was soviel wie Erkundung heißt. Diese Art der Vorbereitung ist für mich – und aus dem Radsport allgemein – gar nicht mehr wegzudenken. Das spielt einem natürlich von Anfang an in die Karten.

In Gelnhausen kann man sich auf eins einstellen: Das ist eine der unangenehmsten Distanzen. Denn die eineinhalb bis zwei Minuten, die man für die 500 Meter hier braucht, sind eigentlich zu weit für einen durchgehenden Maximalsprint. Nicht alles zu geben, kommt andererseits natürlich auch nicht in Frage. Auch wenn es erstmal nach wenig klingt, in so einem Moment können zwei Minuten unglaublich lang sein.

Was viele Fahrer hassen, liegt Degenkolb besonders: Pflaster, Sprint, Regen © Team DSM

03 200 Meter

Kopfsteinpflaster, wie es hier den Untergrund bildet, ist so eine Sache: Entweder man liebt es, oder man hasst es. Ich gehöre klar zur ersten Kategorie, irgendwie hatte ich immer schon eine Faszination dafür. Wahrscheinlich, weil man Dinge, in denen man gut ist, auch einfach gerne macht. Das ist für mich vergleichbar mit Regen – viele Fahrer schmeißen da direkt die Nerven weg und sind moralisch völlig am Ende, sobald die Fahrbahn nass ist. Mich spornt es hingegen an.

Im Vergleich zu vielen eher schmächtigen Bergfahrern , die praktisch über den holprigen Weg hüpfen, ist mein Gewicht auf Pflaster auch ein klarer Vorteil. Gerade, wenn der Belag besonders schlecht und die Straße zusätzlich sehr kurvig ist, wie etwa in Paris-Roubaix. Ich konzentriere mich in dem Moment voll auf mich und meine Linie, versuche so sicher und schnell wie möglich über den unruhigen Untergrund zu kommen.

Peripheres Sehen spielt eine wichtige Rolle. Ich schaue nach vorne, habe aber zugleich immer im Blick, wenn auf einmal ein Schlagloch oder anderes Hindernis an der Seite daherkommt. Es reicht schon, wenn ich es im Augenwinkel erhasche, um einen möglichen Sturz zu vermeiden, selbst wenn ich nur Millisekunden habe, um zu reagieren.

04 300 Meter

Nach dem Kopfsteinpflasterabschnitt muss man beim Red Bull Hill Chasers über eine Schikane auf einen schmalen Radweg fahren. Das bedeutet, man muss taktieren und auf die anderen reagieren. Denn hier wird der Weg so schmal, dass gar nicht alle fünf Fahrer, die zugleich losstarten, nebeneinander bleiben können.

Wer da nachgibt und im Windschatten fährt, kann natürlich Kräfte sparen bis zum Steilstück – immerhin sprechen wir hier von bis zu 27 Prozent Steigung, die anstehen! Andererseits sind es dann noch 30 bis 40 Sekunden bis ins Ziel. Und da entscheidet jeder Meter.

Jetzt heißt es bloß keine Fehler machen . Etwa, den falschen Gang zu erwischen – was in solchen Extremsituationen, in denen man geistig und physisch unter enormer Anspannung steht, auch den besten und routiniertesten Fahrern passieren kann. Schon springt die Kette raus oder verklemmt sich. Und das Rennen ist gelaufen …

05 400 Meter

Ich kann es wirklich so klar sagen: Berge sind mein Angstgegner. Weil jeder, der über 75 Kilo wiegt, im Radsport in steilem Gelände nichts zu lachen hat. Da reichen die besten Werte nicht mehr aus, um vorne mitfahren zu können, wenn es mehr als zehn Minuten steil hinauf geht.

John Degenkolb, 33, zählt zu den besten Rad-Sprintern Deutschlands

Für mich ist mentale Vorbereitung auf solchen Strecken schon die halbe Miete. Ich stelle mich bewusst darauf ein, dass es weh tun wird. Dass spätestens ab hier der Körper schmerzt, weil dir das Lactat, also die Milchsäure, in jeden einzelnen Muskel schießt. Dass nicht nur die Beine, sondern auch Arme und Schultern weh tun. Dass die Lunge brennt, weil man auf dem Weg hoch gar nicht so viel Luft einatmen kann, wie man bräuchte.

06 Ziel

Das ist etwas, das ich als Rennradfahrer unglaublich genieße: diese Atmosphäre bei der Zieleinfahrt, die Leute, die Stimmung, die Musik. Es ist eine komische Mischung aus im Tunnel Sein und trotzdem rundherum alles Mitbekommen und Aufsaugen. Zugleich den Mitstreitern links und rechts nicht zu viel Aufmerksamkeit zu schenken, dennoch aber auf Überraschungsattacken gefasst sein – oder selbst eine zu starten.

Wenn nämlich in dem Moment ein guter Rocksong aus den Boxen dröhnt, kann mich das nochmal richtig beflügeln. Ich rufe mir in Erinnerung, wieviel ich gearbeitet und trainiert habe, um bis hierher zu kommen. Das soll nicht umsonst gewesen sein.

Was am Ende aber zählt, speziell bei solchen Sprint-Events, ist, dass man Spaß hat und Erfahrungen sammelt – egal an der wievielten Position man schließlich über die Ziellinie rollt. Eine Quälerei ist es allemal, darauf muss man wie gesagt gefasst sein. Aber man lernt auch, dieses Gefühl zu genießen. Und, wie in meinem Fall, auch zu vermissen.

Red Bull Hill Chasers

…ist ein Jedermann-Radrennen an der - mit bis zu 27% Steigung - wohl steilsten Straße Deutschlands in Gelnhausen, Hessen. Gefragt sind Profis und Amateure gleichermaßen: Sie kämpfen Kopf an Kopf in 5er-Heats, auf einem zwischen Kopfsteinpflaster und geteerter Straße variierendem Untergrund, um den Einzug ins Finale.

Bis zu 27% Steigung gilt es beim Red Bull Hill Chasers-Event zu bezwingen. © Red Bull Content Pool

Jeder/e, der/die genug Power in den Beinen hat und sich der Herausforderung gewachsen fühlt, kann mitmachen. Alle Infos dazu gibt es hier .