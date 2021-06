Red Bull X-Alps: Über alle Berge

Die Red Bull X-Alps sind das härteste Abenteuer in den Alpen: Du hast einen Startplatz und ein Ziel; dazwischen gibt’s zwölf Kontrollpunkte in fünf Ländern – und kommst in viele Situationen, die du unmöglich vorhersehen kannst. Theoretisch könntest du die Strecke von Salzburg zum Mont Blanc an der schweizerisch-italienischen Grenze und zurück auch in einem Stück durchfliegen, das wäre sogar regelkonform. Praktisch sprechen die Naturgesetze dagegen: Irgendwann ist die Thermik weg, und du musst landen.

Die Strecke bietet grandiose Orte für Hobbysportler selbst aktiv zu werden. Paul Guschlbauer über die Abenteuer entlang der Red Bull X-Alps-Route

Und von da, wo du landest, gehst du los – hinauf zu einem Punkt, von dem aus du wieder fliegen kannst. Wenn es sein muss, gehst du bei Schlechtwetter auch schon mal ein ganzes Tal entlang. 2021 finden die Red Bull X-Alps zum zehnten Mal statt. Ich habe mir in der Vorbereitung das rechte Sprungbein gebrochen, aber ich bin optimistisch, was meinen sechsten Start angeht – ich werde mich stärker aufs Fliegen konzentrieren.

Paul Guschlbauer beim Gleitflug in der Gegend von L’Alpe d’Huez, Frankreich © Nicolas Holtzmeyer

Es ist ja ein „Hike & Fly“-Event: Du fliegst – oder du gehst. Entweder der Gleitschirm trägt dich, oder du trägst den Gleitschirm. Es ist aber kein Rennen, an dem jeder teilnehmen kann. 33 ausgewählte Athleten dürfen an den Start gehen, es gibt eine Wertung für Damen und Herren. Doch die Regionen, die wir so flott wie möglich durchmessen, bieten auch für Hobbysportler grandiose Möglichkeiten, aktiv zu werden. Hier ein paar Beispiele aus meiner Erfahrung.

Biken auf Salzburgs Almen

Zum Beispiel Wagrain-Kleinarl in Salzburg, wo wir die Red Bull X-Alps am 17. Juni mit dem Prolog in Angriff nehmen: Die „Kleinarler Runde“ ist eine herausfordernde Bike-Strecke: 24,8 Kilometer lang, es geht 1046 Höhenmeter hinauf auf knapp 1800 Meter und genauso viele wieder hinunter, dazwischen liegen die Kitzsteinalm oder die Kurzeggalm als Rastpunkte mit toller Aussicht.

Guschlbauer im Rennen: Fliegen ist schöner. © Mirja Geh/Red Bull Content Pool

Auch wenn wir in der Luft auf uns allein gestellt sind: Die Red Bull X-Alps sind ein Teamrennen. Mein Teamkollege – oder wie wir sagen: Supporter – ist der Werner Strittl. Er begleitet mich mit einem Camper zu ebener Erd’ durch Österreich, Deutschland, die Schweiz, Frankreich, Italien zurück nach Österreich. Die Nachtruhe ist fix vorgegeben: Um 22.30 Uhr parkt der Camper, dort gehe ich schlafen, dort starte ich um 5 Uhr früh wieder los.

Trailrunning im Chiemgau

Wir fliegen dieses Jahr wieder im Chiemgau in Bayern. Ich habe hier eine Zeit lang gelebt. In dieser Gegend hat man nicht nur als Paragleiter, sondern auch als Trailrunner seinen Spaß. Von Marquartstein aus winden sich Trails aller Schwierigkeitsstufen durch die Berge – von einer zehn Kilometer langen Einsteiger-runde mit knackigen Waldpassagen über die ambitionierte Halbmarathon-Distanz hinauf auf den Gipfel der Hochplatte bis hin zur 42-Kilometer-Runde, auf der man vom Hochgerngipfel einen tollen Blick auf den Chiemsee hat.

Gratwanderung: Guschlbauer bei den Red Bull X-Alps 2019, er wurde Dritter © Philipp Reiter/Red Bull Content Pool

Entschieden werden die Red Bull X-Alps im Prinzip in der Luft; athletisch sind wir alle ungefähr gleich stark. Aber je besser du fliegst, je genauer du weißt, wie die Winde fließen, desto rascher geht es voran. Wichtig ist, dass du über die Thermik in allen Tälern Bescheid weißt und dich taktisch richtig entscheidest: Fliege ich bei schlechten Bedingungen hinunter und gehe den nächsten Berg hinauf, oder warte ich eine Stunde und kann danach eine bessere Thermik ausnutzen?

Wer die X-Alps gewinnt, entscheidet sich eher in der Luft, so Guschlbauer. © Nicolas Holtzmeyer/Red Bull Content Pool

In der Schweiz ist einer der Kontroll-punkte in der Aletsch Arena. Der Aletsch-gletscher ist der längste Gletscher der Alpen. Von Fiesch führt eine Bergbahn hinauf, doch bei den Red Bull X-Alps müssen wir auch diese Strecke zu Fuß gehen. Und wir haben auch keine Zeit, den großartigen Ausblick auf die Vier-tausender der Berner Alpen zu genießen. Aber ich weiß, dass es in dem UNESCO-Weltkulturerbe mehr als 300 Kilometer Wanderwege gibt. Für mich ist das Gehen bei den X-Alps nur Mittel zum Zweck. Ich will hinauf auf den nächsten Berg und weiterfliegen. Immer weiterfliegen.

01 Red Bull X-Alps: die Route

Es ist die längste Route in der Geschichte der Red Bull X-Alps: 1238 Kilometer müssen die Athleten bewältigen. Start ist in Salzburg, das Ziel in Zell am See, dazwischen müssen zwölf Kontrollpunkte passiert werden.

17. Juni 2021: Prolog: Wagrain-Kleinarl

20. Juni 2021: Start: Salzburger Mozartplatz

Route und Kontrollpunkte der Red Bull X-Alps © TRB

Kontrollpunkte:

Gaisberg (AUT): 1275 m Seehöhe Wagrain-Kleinarl (AUT): 1009 m Kitzbühel – Hahnenkamm (AUT): 1633 m Chiemgau – Achental (GER): 521 m Lermoos – Tiroler Zugspitz Arena (AUT): 990 m Säntis (SUI): 2500 m Fiesch – Aletsch Arena (SUI): 1057 m Dent d’Oche (FRA): 2079 m Mont Blanc (FRA): 4714 m Piz Palü (SUI): 3901 m Kronplatz (ITA): 2258 m Schmittenhöhe (AUT): 1950 m Ziel: Zell am See (AUT): 751 m

02 Red Bull X-Alps: das große Jubiläum

In diesem Jahr findet der einzigartige Wettbewerb bereits zum zehnten Mal statt.

Die Red Bull X-Alps gibt es seit 2003, sie finden im Zwei-Jahres-Rhythmus statt. Die zehnte Ausgabe startet am 20. Juni in der Stadt Salzburg und führt über die bislang längste Strecke zurück nach Zell am See (Land Salzburg).

Wanderparadies: Blick auf das Bettmeralp Resort im Aletschgletscher © Getty Images

1238 KILOMETER Luftlinie stehen den Athleten in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Italien bevor. Der Check erfolgt über Kontrollpunkte, der Mont Blanc muss im Gegenuhrzeigersinn umflogen werden.

33 TEILNEHMER: 30 Männer und 3 Frauen, aus 17 Nationen werden an den Start gehen; alle 48 Stunden wird der Letztplatzierte aus dem Klassement genommen.

VON 6 BIS 21 UHR darf geflogen werden, zu Fuß können sich die Athleten von 5 bis 22.30 Uhr fortbewegen.

DIE SECHS JÜNGSTEN Red Bull X-Alps waren eine Machtdemonstration des Schweizers Christian «Chrigel» Maurer, insgesamt gingen alle neun Siege bis jetzt an Schweizer.

2011, 2015, 2017 & 2019 Viermal landete der gebürtige Steirer Paul Guschlbauer auf Rang drei.

BESONDERES JUBILÄUM Der 46-jährige Rumäne Toma Coconea feiert in Salzburg ein besonderes Jubiläum: Als einziger Athlet wird er bei der 10. Auflage seine 10. Red Bull X-Alps in Angriff nehmen.