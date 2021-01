29,75 Millionen Euro – Naby Keïta (GUI)

23 Millionen Euro – Sadio Mané (SEN)

Die Offensivkraft wurde 2012 mit 20 Jahren um die damalige Salzburger Rekordsumme von vier Millionen Euro von FC Metz (FRA) gekauft. Zwei Jahre später verließ er Österreich als zwei­facher Meister und Cupsieger in Richtung Southampton – für die damalige Salz­burger Rekordsumme von 15 Millionen Euro. Manés Wechsel zu Liverpool 2016 spülte einen Weiterverkaufsbonus von weiteren acht Millionen in die Salzburger Vereinskassa. Heute wird der Markt­wert von Afrikas Fußballer des Jahres 2019 auf 120 Millionen Euro geschätzt.

Die Offensivkraft wurde 2012 mit 20 Jahren um die damalige Salzburger Rekordsumme von vier Millionen Euro von FC Metz (FRA) gekauft. Zwei Jahre später verließ er Österreich als zwei­facher Meister und Cupsieger in Richtung Southampton – für die damalige Salz­burger Rekordsumme von 15 Millionen Euro. Manés Wechsel zu Liverpool 2016 spülte einen Weiterverkaufsbonus von weiteren acht Millionen in die Salzburger Vereinskassa. Heute wird der Markt­wert von Afrikas Fußballer des Jahres 2019 auf 120 Millionen Euro geschätzt.

Die Offensivkraft wurde 2012 mit 20 Jahren um die damalige Salzburger Rekordsumme von vier Millionen Euro von FC Metz (FRA) gekauft. Zwei Jahre später verließ er Österreich als zwei­facher Meister und Cupsieger in Richtung Southampton – für die damalige Salz­burger Rekordsumme von 15 Millionen Euro. Manés Wechsel zu Liverpool 2016 spülte einen Weiterverkaufsbonus von weiteren acht Millionen in die Salzburger Vereinskassa. Heute wird der Markt­wert von Afrikas Fußballer des Jahres 2019 auf 120 Millionen Euro geschätzt.

20 Millionen Euro – Erling Haaland (NOR)