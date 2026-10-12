On repeat: 4 Songs, die Rapper Sampagne geprägt haben

Samuel Wernik begeisterte schon mit dreizehn ein Millionenpublikum – in der Castingshow „The Voice Kids“. Statt den frühen Fame auszuschlachten, zog sich der Berliner erst einmal zurück, um 2019 als Sampagne mit frischem Style und starken Melodic-Rap-Songs neu durchzustarten. Heute, mit 25, stehen Features mit Cro und Shirin David, aus­verkaufte Tourneen und Millionen Streams in seiner Vita.

Yeat – [ADL IS COMING] (2025)

„Der Song ist ein Kunstwerk, alles high-end und mit Liebe zum Detail – dafür habe ich großen Respekt. Wenn du den hörst, fühlst du dich, als hättest du deine erste Million geknackt. Man kriegt diese Gewinner-Energy. Ich habe den Song oft mit meinen Jungs auf dem Weg zur Party gehört, weil der so pusht.“

Cro – Easy (2012)

„Ich werde nie vergessen, wie ich mit meinem Homie bei ihm zu Hause gechillt habe und er mir dieses Cro-Video gezeigt hat. Ich konnte meinen Augen nicht trauen – der Song, sein Style, alles war so ultra-fresh! Carlo hat für Künstler wie mich, die eher Good-Vibes-Mucke machen, die Türen sehr, sehr weit aufgestoßen.“

D’Angelo – Chicken Grease (2000)

„Mein Dad hat mich früh an Musik heran­geführt, mit zwölf hieß es, ich bekomme meine ersten Boxen. Im Laden hat er dann immer diesen Song abgespielt, weil er meinte: ‚Die Boxen, auf denen diese Bassline gut klingt, nehmen wir.‘ Am Ende wurden es welche von House of Marley mit Holzverkleidung.“

Drake – A Keeper (2022)

„Ich muss mich bei Drake entschuldigen, weil ich das Album ‚Honestly, Nevermind‘ erst nicht gecheckt habe. Er war sehr früh dran mit dem Afro-House-Hype, der dann später kam. Erst 2024, im Sommerurlaub auf Mykonos, habe ich diesen Song wirklich verstanden – als ich ihn im Auto bei voller Lautstärke bis zum Schluss gehört habe.“