© Janis Wetzel
Rap 💯
On repeat: 4 Songs, die Rapper Sampagne geprägt haben
In jungen Jahren ein TV-Star, erfand sich Sampagne später neu – und zählt heute zu den spannendsten Stimmen im deutschen Melodic Rap. Hier sind vier Songs, die ihn geprägt haben.
Samuel Wernik begeisterte schon mit dreizehn ein Millionenpublikum – in der Castingshow „The Voice Kids“. Statt den frühen Fame auszuschlachten, zog sich der Berliner erst einmal zurück, um 2019 als Sampagne mit frischem Style und starken Melodic-Rap-Songs neu durchzustarten. Heute, mit 25, stehen Features mit Cro und Shirin David, ausverkaufte Tourneen und Millionen Streams in seiner Vita.
Yeat – [ADL IS COMING] (2025)
„Der Song ist ein Kunstwerk, alles high-end und mit Liebe zum Detail – dafür habe ich großen Respekt. Wenn du den hörst, fühlst du dich, als hättest du deine erste Million geknackt. Man kriegt diese Gewinner-Energy. Ich habe den Song oft mit meinen Jungs auf dem Weg zur Party gehört, weil der so pusht.“
Cro – Easy (2012)
„Ich werde nie vergessen, wie ich mit meinem Homie bei ihm zu Hause gechillt habe und er mir dieses Cro-Video gezeigt hat. Ich konnte meinen Augen nicht trauen – der Song, sein Style, alles war so ultra-fresh! Carlo hat für Künstler wie mich, die eher Good-Vibes-Mucke machen, die Türen sehr, sehr weit aufgestoßen.“
D’Angelo – Chicken Grease (2000)
„Mein Dad hat mich früh an Musik herangeführt, mit zwölf hieß es, ich bekomme meine ersten Boxen. Im Laden hat er dann immer diesen Song abgespielt, weil er meinte: ‚Die Boxen, auf denen diese Bassline gut klingt, nehmen wir.‘ Am Ende wurden es welche von House of Marley mit Holzverkleidung.“
Drake – A Keeper (2022)
„Ich muss mich bei Drake entschuldigen, weil ich das Album ‚Honestly, Nevermind‘ erst nicht gecheckt habe. Er war sehr früh dran mit dem Afro-House-Hype, der dann später kam. Erst 2024, im Sommerurlaub auf Mykonos, habe ich diesen Song wirklich verstanden – als ich ihn im Auto bei voller Lautstärke bis zum Schluss gehört habe.“