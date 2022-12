Weiter weg von der Zivilisation kann man kaum sein. Wir befinden uns mitten in den Drakensbergen, „Drachenberge“ auf Afrikaans, dem höchsten Gebirge hier im südlichen Afrika, und Saray Khumalo ist munter am Arbeiten. Jedenfalls, solange sie Handyempfang hat. Wenn es regnet, spannt sie ihren Schirm auf und stapft durch Pfützen. Abends höre ich, wie sie in ihrem Zelt arbeitet. Khumalo, 51, war einmal Bankerin und Versicherungsbeamtin. In Sambia geboren, lebt sie in Johannesburg. Und sie ist die erste schwarze Afrikanerin, die den Gipfel des Mount Everest erreichte.

2019 erklomm sie den Everest auf der klassischen Route über den Südostgrat. Drei schwierige und enttäuschende Versuche in den Jahren 2014, 2015 und 2017 waren dem vorausgegangen. Doch ihre Entschlossenheit ist beides, unaufdringlich und unerschütterlich. Auf der einen Seite hat Khumalo Geist und Stil (sie zierte etwa Titelseiten von Mode­magazinen), ist weltgewandt und eloquent – auf der anderen Seite legt sie eine Leidensfähigkeit an den Tag wie jeder klassische Bergsteiger, sobald es sie in die ­Berge zieht. Khumalo versteht es, ­ihren sportlichen Erfolg für einen höheren Zweck zu nutzen und beherrscht ­Vorstandssitzungen ebenso wie Presseaussendungen. Um Ruhm und Ehre geht es ihr bei ihren Abenteuern nicht – sie will Bibliotheken für schwarze Kinder in Südafrika bauen und deren Aufstiegschancen und Zukunftsaussichten verbessern. Für diese Kinder klettert Khumalo.

Unsere Wanderung in den Drakensbergen hätte gelinde gesagt besser be­ginnen können. Seit fünf Monaten organisiert Saray (ausgesprochen wie „Sarah“, mit rollendem „r“) Khumalo an den Wochenenden Bergtouren für ­Anfänger. Alle Teilnehmenden stammen aus Südafrika oder Indien und sind erfolgreich in ihren Unternehmen in der Geschäftsleitung oder Unternehmensführung tätig. Die Ausrüstung ist gut, und ihre Jobs sind so flexibel, dass sie sich problemlos eine Woche freinehmen können. Neben Saray ­Khumalo an der Spitze: Sibusiso Vilane, 52, der erste schwarze Afrikaner, der den Everest und die übrigen Seven Summits erklommen hat, also den jeweils höchsten Gipfel jedes Kontinents: den Aconcagua, den Denali, den Kibo (im Kilimand­scha­ro-Massiv), den Elbrus, den Mount Vinson und die Carstensz-Pyramide.

Tag eins ist die reinste Katastrophe. Unser Ziel war es, einen Steilhang zu erklimmen, am späten Nachmittag sind wir aber nicht einmal annähernd oben angekommen. Wir sind gefangen in einer steilen, engen Schlucht, kalter Regen bläst uns von der Seite um die Ohren, und die Dunkelheit bricht herein. Wir hätten schon vor Stunden anhalten sollen, jetzt ist es zu spät. Nach Absprache mit Khumalo ­suche ich nach Übernachtungsplätzen, aber es gibt keine – das Terrain ist zu steil. Vilane wiederholt seine Vermutung, dass die Oberseite der Abbruchkante nicht weit sei. „Da ist sie doch schon!“, ruft er und zeigt auf eine Kerbe in dif­fuser Ferne. Aber für die Neulinge ist das zu weit. Wie ich erfahre, haben wir uns die schroffen grünen Drakensberge in der falschen Jahreszeit vorgenommen. Der höchste Gebirgszug Südafrikas umfasst mehr als 1000 Kilometer monumentaler Steilwände und tiefer Schluchten. Wir haben November, also Sommer­anfang, und es regnet unablässig. Wenn man auf über 3000 Meter aufsteigt, kommt häufig noch Schnee dazu.

Nach Einbruch der Dunkelheit sind wir gefährlich weit verteilt. Beim Blick nach unten zeigen unsere Stirnlampen – wie Sterne, die kaum zu erkennen sind –, dass einige Teammitglieder weiter auf dem glatten Geröll nach oben stolpern, während andere stehengeblieben sind. Als wir endlich unser Lager oben auf dem Steilhang aufschlagen, ist es Mitternacht. Am Ende sind alle in ihren Zelten untergebracht und zittern in ihren ­klammen Schlafsäcken vor sich hin, zu erschöpft, sich noch zu bewegen. Die beiden Träger, die wir auch als Köche ­dabeihaben, sind zu müde, um Wasser aufzusetzen, von der Zubereitung eines Abendessens ganz zu schweigen.

