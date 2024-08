Schauspielerin Simone Ashley: Bridgerton-Star und Role-Model

Das mondäne TV-Festival in Monte Carlo ist gerade mal ein paar Stunden alt, als es am Red Carpet zum ersten Mal laut wird. Vor dem Eingang des Grimaldi Forums, der Festival-Base mit direktem Blick aufs Meer, jubeln die Fans einer jungen Schauspielerin zu, die gerade aus einer Limo gestiegen ist, umringt von einem Stab von Assistenten. Fünf Minuten später wird sie der versammelten Presse gut gelaunt Fragen beantworten, von denen sie die meisten bestimmt schon tausend Mal gehört hat. Wie fühlt es sich an, als Frau mit indischen Wurzeln die Hauptrolle in einem Netflix-Hit zu spielen? Was war toller: die opulenten „Bridgerton“-Kostüme oder ihr On-Screen-Love-Interest Anthony Bridgerton, gespielt von Jonathan Bailey?

