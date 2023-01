Der Traum vom blühenden Baum

Der dreizehnstöckige Wohnturm, der hier bis 2024 emporwachsen soll, ist in gewisser Weise trotzdem schon „realer“ als die vielen halbfertigen Hochhäuser in der Nachbarschaft der Hamburger HafenCity. „Je ambitionierter ein Bauprojekt, desto wichtiger ist die Vorarbeit“, sagt Gerhard Wittfeld, der den Moringa-Turm mit seinem Team von kadawittfeldarchitektur geplant hat.

Nicht nur detaillierte Baupläne und alle Genehmigungen liegen bereits vor, die Firmen und Arbeiter wissen schon jetzt, wo das Holz herkommt, welche Pflanzen auf dem Dach wachsen, dass 2031 die Teppiche im vierten Stock gewechselt werden müssen und was passiert, wenn das Gebäude in 50 oder 70 Jahren seinen Zweck erfüllt hat und der Turm nicht abgerissen wird – sondern demontiert.

Die Baubranche sorgt aktuell für 54 Prozent des deutschen Abfallaufkommens und 38 Prozent der globalen CO2-Emissionen. „Dass es so nicht weitergehen kann, ist allen klar“, sagt Gerhard Wittfeld. In der HafenCity entstehen viele sogenannte „grüne Gebäude“, wobei dieser Begriff nicht geschützt ist und jeder etwas anderes darunter versteht: grüne Fassaden, Niedrigenergiehaus, Solaranlagen auf dem Dach ...

inspiriert wurden. Und das ist nicht weniger als der Versuch einer „zweiten industriellen Revolution“, also ein System zu entwickeln, in dem die verwerteten Stoffe am Ende des Produktlebenslaufs nicht auf der Deponie (oder im Straßengraben) landen, sondern wieder in den Kreislauf eingespeist werden. Wittfeld sagt: „Es ist ein neues Denken, Bauen, Arbeiten und Leben.“

„Schauen Sie sich einen Kirschbaum an“, holt Braungart in seinen Vorträgen aus, „einen Kirschbaum, der zehntausende Blüten hervorbringt, die irgendwann zu Boden fallen und wichtige Nährstoffe für das Ökosystem liefern. Die Farbenpracht und Opulenz des blühenden Baums sind also keine Verschwendung, sondern sehr nützlich – und dabei wunderschön.“

Das ist das Ziel der C2C-Architektur: Statt Verzicht und schlechtes Gewissen zu predigen, sollen nützliche, gesunde und profitable Materialien eingesetzt werden. Der ökologische Fußabdruck der Menschheit muss nicht so klein wie möglich sein, er darf sogar sehr groß sein – wenn es ein positiver ist. Was klingt wie eine Revolution, ist eigentlich eine Rückbesinnung:

In Rom wurden die mittelalterlichen Paläste aus den Baumaterialien der antiken Tempel und Foren errichtet. In gewisser Weise erneuerte sich diese idealtypische Stadt aus sich selbst heraus – wie eine Sandburg, die vom Meer weggewaschen und wieder aufgebaut wird, mit neuen Ideen und ohne Müll zu hinterlassen. „Viele Baustoffe wie Klinkersteine, Dachziegel oder Metalle kann man grundsätzlich gut wiederverwerten“, sagt Gerhard Wittfeld, „es ist halt wichtig, dass man auf Kleber, Beschichtungen und Verbundstoffe verzichtet.“

Weil aber in Norddeutschland keine lokalen ökologischen Holzressourcen zur Verfügung standen, war eine konventionelle Grundkonstruktion aus Beton sinnvoller. Das Moringa-Haus sei nicht zu hundert Prozent wiederverwertbar, sagt Wittfeld, „sondern nur zu 78 Prozent“. Diese Transparenz ist ihm wichtig, sie gehört zum Konzept und spiegelt sich auch in der Ästhetik des Gebäudes wider. „Unbehandeltes Metall und Holz sorgen für eine Materialehrlichkeit, die gut zum Zeitgeist passt.“

Das Verwaltungsgebäude der RAG-Stiftung in Essen ist eines der ersten Cradle-to-Cradle-Gebäude in Deutschland. Dafür wurde es 2019 für zahlreiche Nachhaltigkeitspreise nominiert. Die Außenfassade ist mit Aluminium verkleidet. Dafür wurden die Bleche nicht geklebt, sondern gesteckt und geschraubt, damit später ein Rückbau möglich ist.

Cradle-to-cradle in Deutschland: ein Gebäude der RAG-Stiftung in Essen

Ingenieure und Architekten auf der ganzen Welt machen aus einem provokativen Gedankenexperiment einen neuen Wirtschaftsmodus. C2C-Miterfinder William McDonough baut zum Beispiel jedes Jahr beim World Economic Forum (WEF) sein ICEhouse auf (Innovation for the Circular Economy) – selbstverständlich sind Teppiche und andere Bauteile voll wiederverwertbar.

in Holz-Hybrid-Bauweise empor, das ebenfalls dem Kreislauf-Prinzip verpflichtet ist. Schon beim Abbau der Bestandsgebäude stand die spätere Wiederverwertbarkeit der Materialien im Fokus (dafür gab es ein Gold-Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen). Vor allem das Holz in der Konstruktion und das Aluminium in der Fassade des LeopoldQuartiers können laut den Planern gut weiterverarbeitet oder kompostiert werden.

In Wiens zweitem Bezirk am Donaukanal wächst inzwischen gerade das knapp 23.000 Quadratmeter große

Ein Großprojekt, das nicht in Planung oder Bau ist, sondern das man schon durchschreiten und in dem man erleben kann, wie sich die Zukunft anfühlt, ist das Rathaus der niederländischen Stadt Venlo, das von Kraaijvanger Architects gestaltet wurde: Das Treppenhaus besteht aus Holz und hochwertigem Metall und wächst im Inneren des Gebäudes wie ein riesiger Baum empor, die grüne Außenfassade reinigt die Luft von Abgasen, bevor sie ins Gebäudeinnere geleitet wird – aber die am tiefsten greifende Innovation ist für das menschliche Auge unsichtbar: Alle Informationen zu den Bauteilen des Gebäudes sind in einem „Building Circularity Passport“ hinterlegt, der von der Firma EPEA GmbH ausgestellt wird (gegründet übrigens von C2C-Miterfinder Michael Braungart).

Die EPEA betreibt im Netz auch eine C2C-Datenbank, in der alle C2C-zertifizierten Produkte zu finden sind, sodass Architekten nicht immer bei null anfangen müssen, sondern sich ihr Material, vereinfacht gesagt, wie in einem Webshop zusammenstellen können.

