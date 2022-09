studierte erstens Physik, zweitens internationales Management und ist drittens ein Weltstar im, richtig, Triathlon. Der Deutsche ist zweifacher Ironman-70.3-Weltmeister (1,9 Kilometer Schwimmen, 90,1 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen) und dreifacher Ironman-Europameister. So weit, so gut.

Nun gehören zum Leben eines Spitzensportlers aber auch Niederlagen: Sebastian überstand heftige Radstürze und bittere Formtiefs. In einem absoluten Tief befand sich der 38-jährige Familienvater aus Mühlacker, als er 2014 zur Ironman-WM auf Hawaii anreiste. Wie er in dieser Situation dennoch seinen ersten Ironman, noch dazu den größten Titel für Triathleten, gewann, verrät er hier.

