Lyrics fürs Leben: Die besten Texte von Seiler und Speer

das musikalische Schaffen von Österreichs beliebtem Austropop-Duo. Die beiden Musiker karikieren in ihren Songs die österreichische Seele mit unheimlicher Präzision und schaffen so eine besondere Nähe zu ihren Fans.

„Die Musik von Seiler und Speer ist so richtig erdig. Ich habe das Gefühl, dass jeder Ton stimmt und jede Aussage genau so gemeint ist.“ Mit diesen Worten beschrieb Komponist und

Weu du zu ollererst an alle anderen denkst

Jo an Ausweg gibt's do nimma,

Olle haums mi einglodn, und do sogt ma ned na, na, na

Ganz schön still is word'n,

Es is eh scho wurscht, i hob aundre Sorg'n,

des mit uns is scho lang her.

weu selbst da Sandmann is a Fan ... von ihr.

Tuat ma lad, Herr Inspektor, owa davon was i nix,

a wann i wissat, wos i was, owa des wissat i jetzt nicht.

Tuat ma lad, Herr Inspektor, owa davon was i nix,

