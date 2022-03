Gegen Ende des Songs „I’m Fine“, der ersten Nummer auf Rebecca Lucy Taylors aktuellem Album „Prioritise Pleasure“, hört man Gesprächsfetzen einer Gruppe von Frauen, die über Sicherheit an öffentlichen Plätzen reden. „Ich gehe immer mit den Schlüsseln in der Hand nach Hause“, sagt die eine über die Geheimwaffe in ihrer Faust. „Es hört sich dumm an“, erwidert eine andere, „aber meine Freundinnen und ich beginnen wie Hunde zu bellen, sobald eine Gruppe von Männern auf uns zukommt.

Willkommen in der Welt von Self Esteem (zu Deutsch: Selbstwertgefühl), einem kampflustigen Pop-Projekt, hinter dem die 35-jährige Künstlerin Rebecca Lucy Taylor steckt. Mit ihren zu einem Künstlernamen kondensierten Ängsten schreibt sie Lieder, die das patriarchalische Narrativ zerfetzen und von allen Aspekten weiblicher Erfahrungen erzählen – von der nächtlichen Angst auf dem Heimweg über die Scham, wenn die Rede aufs Kinderkriegen kommt, bis hin zur Präsenz im eigenen Körper. Alles von einem sexy griffigen Pop in Szene gesetzt, der dir Tanzbeine macht.

Auf das „Daumen hoch“ der Fans folgte die Bestätigung der Kritiker: Vom „Rolling Stone“ bis hin zur „New York Times“ setzte es Lobeshymnen für das Album, das auch in den einschlägigen Musikcharts konstant nach oben kroch. „BBC Introducing“ kürte Taylor zum „Artist of the Year 2021“; anlässlich der Attitude Awards holte sie sich den „Best New Artist 2021“ ab. Weitere Trophäen: „Album of The Year 2021“ („The Sunday Times“), „Song of The Year 2021“ („The Guardian“), und unlängst kam die prestigeträchtige Brit-Award-Nominierung für die Wahl zum „Best New Artist 2022“ dazu.

„Sieht so aus, als wär ich jetzt eine große Nummer“, sagt Taylor im Gespräch mit The Red Bulletin und lacht. „Ich meine, ich hab ja immer gewusst, dass ich super bin, aber es ist nett, dass es jetzt auch andere Leute sagen.“ Wir haben uns anlässlich ihrer UK-Tour getroffen, ein Kalender voller Termine wartet auf sie. „Wegen der Pandemie hieß es immer: Werden wir jemals wieder auftreten? Also kann ich jetzt nicht darüber jammern; aber es sind verdammt viele Gigs.“ Die Tickets zu ihren Shows gehen weg wie warme Semmeln, im Netz raufen sich Fans ge­radezu darum.

Manche flehen Taylor sogar per Private Message um Hilfe an. „Ich kenne in dieser Beziehung tat­sächlich keine Grenzen. Als altruistische Waage ist meine erste Reaktion immer: O Gott, kann ich irgendwie helfen?“, sagt sie lachend. „Wenn Leute mir eine Nachricht schicken und es traurig genug rüberkommt, antworte ich letztlich mit so was wie: Ich setz dich auf die Gästeliste. Jetzt ist meine Gästeliste randvoll mit Leuten, die ich noch nie gesehen habe!“

Als Taylor vor fünf Jahren ihre Solokarriere begann, hatte sie keine soziale Agenda, sie wollte einfach nur sexy Popmusik machen. Ihr erstes Album, „Com­pliments Please“, machte aber schnell klar, dass hier keine Schaumschlägerin am Werk war. Schon die erste Single, „Your Wife“, zeigte ihre beeindrucken­den Qualitäten als Texterin, mit dem zweiten Hit, „Girl Crush“, schaffte sie es als eine wichtige Stimme der queeren Community (sie outete sich 2013 als bisexuell) in den Mainstream. „Ich war ein totaler Fan des Albums ‚Anti‘ von Rihanna, also dachte ich: Hey, das stehle ich ganz einfach“, scherzt sie. „Doch dann kam der Punkt, als mir klar wurde, wozu ich selbst fähig bin, und meine Musik wuchs wie von selbst in eine andere Richtung.“

Der herausragende Song des neuen Albums – „I Do This All the Time“ – ist eine Mischung aus gesprochenen Versen, unterbrochen von Chören, die eine eingängige Melodie intonieren. „Es ist die mutigste Nummer, die ich je gemacht habe, und ein echter Gamechanger für mich“, sagt Taylor.

Die Songs riefen im Publikum ein Echo hervor, das Taylor nicht vorhergesehen hatte. „Es ist inter­essant, wie viele Menschen damit etwas anfangen konnten“, sagt sie. „Für mich – als Teenager und in meinen Zwanzigern – war das alles so verdammt hart. Ich konnte nicht verstehen, was mit mir nicht stimmte. Wenn ich es jetzt schaffe, all das in halb­wegs eloquenter Weise zu verknüpfen, damit ein anderes Girl wie ich, das sein Leben hasst, zu den­ken beginnt: Moment mal, vielleicht bin ich eh okay, vielleicht sollte ich versuchen, zu mir selbst zu stehen ... das ist mir wirklich wichtig.“

In der Tat scheint es eine ganze Menge Girls zu geben, die bereit sind, Rebecca Lucy Taylor zuzu­hören. „Es ist so nett, wenn sich jemand die Zeit für eine Nachricht nimmt und mir mitteilt, dass meine Musik geholfen hat“, erzählt sie. „Neulich habe ich mit einem Mann geplaudert, der Teenie­-Töchter und welche in den Zwanzigern hat. Er war super emotio­nal drauf und sagte, wie froh er sei, dass ich mache, was ich tue, und dass ich etwas für seine Töchter ge­schaffen habe.“ Einen Augenblick wird Taylor ernst. „Es ist eine Art Macht – ich darf gar nicht zu lange darüber nachdenken, das bringt mich nur durch­einander.“ Aber dann kichert sie wieder und gesteht: „Ich liebe es, wenn alte Männer weinen.“

Self Esteem ist keineswegs Taylors erstes Projekt in der Musikindustrie. Die Indie­Szene kennt ihr Gesicht seit über einem Jahrzehnt. Sie war eine Hälfte des Soul­-Rock­-Duos Slow Club, das sie zusammen mit dem Gitarristen Charles Watson 2006 in Sheffield gegründet hatte.

Ihre Erfahrungen mit der Band inspirierten zum Teil ihre erste Single „I Do This All the Time“ – die Texte sind voll mit Sachen, die der Tourmanager von Slow Club gesagt hatte. „Zieh dieses kurze Kleid an, Darling, das ist alles, was du tun musst“, heißt es emotionslos im Lied, und „wenn du das nicht machst, landest du bei McDonald’s“. Und auch: „Du bist ein gutes Mädchen, ein gutes dralles Mädchen.“

„Es war, als ob die Dinge, die ich wollte, irgendwie widerlich waren; das machte mich fertig. Wir kamen ins Fernsehen, und ich genoss das so richtig, es war genau meine Kragenweite, aber für die Band war es schlecht.“ Sie macht wieder eine kleine Pause. „Das hört sich jetzt so lächerlich an! Kein Wunder, dass ich so eine verdammt miese Laune hatte. Aber ich dachte wirklich, hm, vielleicht bin ich ein Arschloch, vielleicht bin ich keine echte Musikerin, weil ich das so sehr mag.“

Als Self Esteem kann Taylor ihren Pop-Ambitionen freien Lauf lassen. Ihre neue Musik ist das Gegenteil des sanften Liedermachens Marke Indie, nämlich großer, dramatischer, donnernder Pop, der voll ins Ohr geht. „Ich weiß jetzt, dass du verrückt wirst, wenn du eine Lüge lebst. Und ich lebte eine Lüge“, erinnert sie sich mit Schrecken an ihre Zeit mit Slow Club. „Wenn ich heute vor der Kamera stehe, wünsche ich mir manchmal, dass ich das schon vor zehn Jahren gemacht hätte. Ich glaube, ich hätte mich wohler in meiner Haut gefühlt! Aber ich muss mich daran erinnern, dass so was nichts für Menschen unter 25 Jahren ist. Die Reise ist es, die dich zu dir bringt.“

In diesem Jahr lebte sie bei ihren Eltern im englischen Norden. „Es war eine bizarre Zeit in meinem Leben, in der ich offenbar meinen Verstand verloren hatte und nicht mehr wusste, wer ich war“, sagt sie. „Dann begann ich ‚Drag Race‘ zu schauen, eine Show, wo du gewinnst, wenn du am besten posierst.“

Das Zelebrieren der prallen Weiblichkeit in der Show weckte die wahre Taylor. „Ich hab große Titten und einen riesigen Arsch, und ich hab mich dafür mein Leben lang geschämt“, sagt sie, „aber in ‚Drag Race‘ wurde das verherrlicht. Eine große, üppige Frau zu sein, darum geht es eigentlich in der Show. Endlich erlaubte ich mir zu denken: Warum umarme ich ihn eigentlich nicht, diesen Körper, für den ich mich immer geschämt habe?“

