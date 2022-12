Wie wir den 51-jährigen Wiener Simon Schwarz lieben: als Privat­detektiv Rudi Birkenberger, verstrickt in Kaiserschmarrndramen und Grieß­nockerl­affären. Er spielt aber nicht nur in den kultigen Eberhofer-­Krimis, sondern hat bereits in gut 120 Filmen und Serien mitgewirkt, legendär etwa als Berti im Brenner-Krimi „Komm, süßer Tod“ mit Josef Hader. Ab 5. Jänner lernen wir ihn als Dorfpfarrer in der Netflix-Thriller-Serie „Totenfrau“ neu kennen, ­einer Bernhard-Aichner-Ver­filmung über eine Witwe, die Rache für ihren getöteten Mann nimmt.

