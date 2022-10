Eine Lampe als Trinkwasser-Spender: Solar Desalination Skylight

Henry Glogau wollte schon immer seine Designfähigkeiten nutzen, um die Probleme dieser Welt anzugehen. Nach seinem Abschluss in Architektur im Jahr 2018 entschied er sich gegen die Jobsuche in seiner Heimat Neuseeland. Stattdessen zog der junge Designer nach Dänemark, trat der Königlich Dänischen Akademie bei und widmete sich ausschließlich der Entwicklung von Architektur in extremen Umgebungen.