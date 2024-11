Red Bull BC One: Rio im Rhythmus

Es ist der Traum von Tausenden Breakern: beim Red Bull BC One World Final dabei zu sein. 16 B-Boys und 16 B-Girls schaffen es beim Weltfinale auf die Bühne. Mit dabei in Rio de Janeiro sind auch die heimischen Breaker Spinelli und Hynamite. Sie konnten sich ihr Ticket nach Rio beim Red Bull BC One Cypher Austria erkämpfen. Vor dem Finale müssen sie beim Last Chance Cypher gegen die anderen nationalen Champions antreten.

