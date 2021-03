Stefflon Don: „Ich bin Künstlerin, ich bin so frei“

Als die britische Rapperin Stefflon Don 2016 zum ersten Mal auftauchte, drehten sich alle nach ihr um. Ihr Flow auf dem Debüt-Mixtape „Real Ting“ war nahtlos, im Text mischte sich jamaikanischer Dialekt mit East-Londoner Slang und Bezügen zum amerikanischen Hip-Hop. Im Gegensatz zur generell unaufgeregten Grundhaltung der britischen Rap-Szene war ihr Auftreten glamourös und kühn – ein kommender Superstar.

Schon im November 2016 wurde sie in der BBC-Umfrage „Sound of 2017“ gelistet, in der es um die heißesten Newcomer des kommenden Jahres ging. Vier Monate später unterschrieb sie bei einem großen Label einen Deal für umgerechnet 1,3 Millionen Euro, und im August 2017 erreichte „Hurtin’ Me“, ihre gemeinsame Single mit dem US-Rapper French Montana , Platz sieben in den britischen Single-Charts. Seither hat die heute 29-Jährige, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Allen heißt, diverse Awards kassiert und mit Künstlern wie Sean Paul, Nile Rodgers, Charli XCX, Skepta, Drake und Mariah Carey zusammengearbeitet. 2018 landete sie als erste britische Künstlerin überhaupt auf der „Freshman List“ des legendären amerikanischen Hip-Hop-Magazins „ XXL “.

Im Alter von fünf Jahren zog die in Birmingham geborene Tochter jamaikanischer Eltern mit ihrer Familie in die niederländische Hafenstadt Rotterdam, mit vierzehn ging es dann wieder zurück nach Großbritannien, in den Londoner Bezirk Hackney. So ist Stefflon Dons Musik eine Mischung aus Dancehall, Grime, R & B und House, aus ihren Versen lassen sich Einflüsse von London, Jamaika, den Niederlanden und den USA herauslesen. In verschiedenen Kulturen aufzuwachsen habe ihren Horizont erweitert, erklärt sie. Die vielen musikalischen Einflüsse seien gewissermaßen das Geheimnis ihres Erfolges.

Alarmstufe Rot: Stefflon Don sieht immer top aus, sogar beim Abwasch © Salim Adam

THE RED BULLETIN: Sie haben unverkennbar eine East-Londoner Schnauze, aber Sie verwenden auch jamaikanischen Dialekt und amerikanischen Slang. Bisweilen rappen Sie sogar auf Niederländisch...

STEFFLON DON: Weil ich in so einem diversen Umfeld groß geworden bin. Meine Kindheit habe ich größtenteils in Rotterdam verbracht, dort sprechen die Leute amerikanisches Englisch. Und ich bin in einem jamaikanischen Haushalt aufgewachsen. Außerdem hatte ich weiße Freunde, türkische Freunde, marokkanische Freunde. Die Leute sind dort wirklich aufgeschlossen, also habe ich viel über ihre Kulturen und Traditionen, ihr Essen und ihre Musik gelernt.

Welche musikalischen Einflüsse haben Sie aus Rotterdam mitgenommen?

Die Niederlande waren ja einmal eine Kolonialmacht in Suriname (das südamerikanische Land stand zwischen 1667 und 1975 unter niederländischer Flagge; Anm.), und die surinamische Kultur ist in Rotterdam stark zu spüren, ähnlich wie die jamaikanische in London. Die Sprache in Suriname ist eine Mischung aus Spanisch, Französisch, Niederländisch und Englisch. In Rotterdam habe ich ständig surinamische Songs gehört, und wir Kids haben auch diese Slang-Ausdrücke verwendet. Das scheint sich übrigens sogar auf meine Aussprache auszuwirken: Unlängst war ich in Spanien, und ein paar Einheimische dachten, ich sei eine von ihnen. Dabei spreche ich alles andere als flüssig Spanisch.

Meinen Sie, dass sich das Niederländische auf Ihre Rap-Künste auswirkt?

Auf jeden Fall. Wenn ich Niederländisch spreche, dann richtig schnell. Deshalb habe ich auch so eine flinke Zunge beim Rappen. Das war am Anfang meiner Karriere ein Riesenvorteil.

Sie sind für Ihren eklektischen Musikstil bekannt. Auf Ihrem neuen Mixtape „Island 54“ kommen Afrobeats dazu. Wäre den Produzenten lieber, Sie würden bei einer Sache bleiben, um Ihre Fans nicht zu überfordern?

Na ja, ich finde, es gibt Künstler, die kann man auf jede Schiene setzen, ob das jetzt Latin oder Slow Jam oder Alternative ist – weil ihre Stimme wie ein Instrument ist. Die halten durch ihre Stimme so einen ganz bestimmten Sound. Ich finde, ich gehöre da dazu. Auf meiner nächsten Single spreche ich sogar Yoruba (eine Sprache, die hauptsächlich in Westafrika verbreitet ist; Anm.). Das Publikum wird schockiert sein, das ist wieder etwas völlig anderes. Mit diesen Dingen habe ich immer schon gern experimentiert. Ich bin Künstlerin, ich bin so frei.

Ihr Bruder, der Rapper Dutchavelli, sagte in einem Interview über seine Rückkehr aus Rotterdam nach Großbritannien: „Ich hatte einen Akzent, viele Wörter habe ich nicht gekannt. Das hat mir die Schulzeit ruiniert.“ War das bei Ihnen auch so?

Als ich zurückkam, hatte ich den eigenartigsten Akzent – ich war hin- und hergerissen zwischen Amerikanisch und Jamaikanisch. Den Londonern habe ich oft gesagt, ich käme aus Jamaika – aber sie haben mir nicht geglaubt: „Du bist nicht aus Jamaika! Was ist das für ein Akzent?“ Das war sehr schwierig.

Wie haben Sie es geschafft, akzeptiert zu werden?

Gott sei Dank bin ich mit Selbstvertrauen geboren. Wenn mich die anderen Jugendlichen aufziehen wollten – und das wollten sie sehr oft –, habe ich immer dagegengehalten. Wenn einem das gelingt, dann erntet man Respekt, das gilt überall im Leben. Nach einiger Zeit waren sie so verwirrt von meinem Selbst­bewusstsein, dass sie entschieden haben, mich zu mögen.

Wie können sich andere auch solches Selbstvertrauen erarbeiten?

Haltet euch fern von allen, die euch her­unterreden, auch wenn es Freunde oder Familienmitglieder sind. Meidet Leute, die euch euer Selbstbewusstsein nehmen. Oder fragt sie zumindest nicht um Rat, wenn ihr ohnehin wisst, dass nichts da­bei herauskommt. Man muss im Leben einfach begreifen, dass niemand auf alles eine Antwort hat. Glaubt an euch, so schöpft ihr Selbstvertrauen!

Sie selbst haben gute Ratschläge zu Beginn Ihrer Karriere bekommen, nämlich von Rapper Drake. Er hat zu Ihnen gesagt: „Egal was du machst, schau, dass dein Gegner Angst vor dir hat.“ Folgen Sie dieser Maxime immer noch?

Zu hundert Prozent. Ob man Installateur oder Tischlerin oder Gamer ist, man sollte immer der Beste sein wollen. Wozu macht man es sonst? Als ich mit dem Rappen angefangen habe, war ich allzeit bereit, zu jedem Beat sofort mit einem Rap einzusteigen. Ich hatte immer genü­gend Text parat, sodass ich alle anderen in Grund und Boden rappen konnte, die auch das Mikro ergriffen haben.

Don suggested Instagram remove the 'like' feature from photo comments © Salim Adam

Gnadenlos!

Ja, das war immer schon meine Menta­lität. Die Leute sollen meinetwegen ihre Texte umschreiben wollen. Mir ist es nämlich auch schon oft so gegangen. Ich habe andere Frauen rappen gehört und mir gedacht: „O Gott, das, was ich geschrieben habe, ist nicht so gut. Ich muss mich hinsetzen und das Zeug umschreiben.“ So soll es auch anderen gehen, wenn sie mich hören. Denn so führt man einen gesunden Dialog, so bringt man einander gegenseitig nach vorn. Wenn Leute einander nie heraus­fordern, sondern immer nur hinterher­rennen, dann stecken wir fest. So ist das jetzt schon seit geraumer Zeit. Niemand versucht, der Beste zu sein. Ich sehe viele, die sich denken: „Ach, das funk­tioniert, das war in den Charts – mach ich halt etwas Ähnliches.“

Woran liegt das, meinen Sie?

Man wird heute als Künstler anders kritisiert als damals, als ich angefangen habe. Da gab es noch keine Instagram­-Trolle. Ich konnte ohne Angst Videos online stellen, die vielleicht nicht ganz so waren, wie ich es wollte – und ich musste das auch tun, weil ich mir nichts anderes leisten konnte. Jüngere Künstler stehen gegenwärtig noch viel stärker unter Beobachtung, und das von Leuten, die gar keine Ahnung haben, wovon sie reden, und ihre eigenen Unsicherheiten in den sozialen Medien auf andere projizieren. Plattformen wie Instagram sind für einen Mangel an Kreativität in dieser Künstlergeneration verantwort­lich. Selbst für die Etablierten ist es echt schwierig geworden, wirklich aus­zudrücken, was sie wollen oder wie es ihnen geht.