Surfen für Bravehearts: Kaltwasser-Trip in die schottischen Highlands

Ich wohne drei Minuten vom Strand entfernt, nahe Klitmøller, dem dänischen Surf-Dorado, auch „Cold Hawaii“ genannt. Dort surfen wir 365 Tage im Jahr mit Neoprenanzug. Das Surfen an kalten oder winterlichen Küsten hat für mich einen besonderen Reiz. Es ist rauer, ein­samer, wilder. Viele meiner Surfreisen führen mich zwar in wärmere Länder, aber ich versuche jedes Jahr einen Cold-Water-Surftrip zu machen. Nach Schottland wollte ich schon lange, mein Freund ist Fotograf, er hat mir vorgeschwärmt, wie unglaublich schön die Natur dort ist. Gerade im Herbst ist die Stimmung besonders, das Sonnenlicht wirkt dann fast orangefarben, Stürme und Nebel schaffen eine ganz eigene Atmosphäre. Ganz oben im Norden gibt es richtig gute Wellen. Ich kenne viele Surfer, aber kaum jemanden, der schon mal in Schottland zum Wellenreiten war.

Mystisches Schottland: Der „Old Man of Storr“ auf Skye © Daniel J. Schwarz

Mücke machen

Im Sommer gibt es dort so kleine, fiese Stechfliegen. Eine Surferin, die bis September dort war, meinte, dass es wirklich heftig sei – man wird regelrecht auf­gefressen, sobald man die Autotür aufmacht. Also lieber die Kälte in Kauf nehmen. Wir waren von Anfang Oktober bis Mitte November unterwegs, zu dritt: mein Freund und ich in unserem Van, eine gute Freundin in ihrem. Je ländlicher es wurde auf unserem Roadtrip, desto entspannter die Leute. Nicht ganz leicht ist es, die schottische Aussprache zu verstehen, mit jüngeren Surfern geht es noch, mit ­älteren Leuten zu sprechen, ist härter.

Quotation Die Unterschiede von Ebbe und Flut sind in Schottland krass, man muss sofort ins Wasser, wenn der Swell gut ist. Ansonsten verpasst man die besten Wellen. Paulina Herpel

Wir sind von Dänemark nach Frankreich gefahren, dann mit der Fähre sieben Stunden rüber nach England, von da ging es mit den Vans nach Schottland. Das erste Mal surfen waren wir schon direkt nach der Grenze. Der Surf war super und deutlich schöner als der Trailer Park dort. Der sah exakt so aus wie in der britischen Serie „Sex Education“, wo Maeve in so einem Mobile Home lebt. Wir sind die Ostküste hochgefahren bis nach Thurso East, an Schottlands äußerstes Nordostende, im Caithness County. Thurso ist die berühmteste Welle Schottlands. Sie braucht ausreichend Nord-West-Swell, dann bricht eine lange, nahezu perfekte Rechte, hüfthoch bis doppelt überkopf. Tja, als wir da waren, lief sie nicht – aber ein paar Spots weiter die Küste entlang gab es richtig gute Wellen. Melvich etwa, meine Lieblingswelle in Schottland: viele Sandbuchten, megaschöne Sets, klares Wasser – aber extremer Tidenhub. Die Unterschiede von Ebbe und Flut sind in Schottland krass, man muss sofort ins Wasser, wenn der Swell gut ist. Am ersten Strand haben wir uns nach dem Spotcheck Zeit gelassen, als wir umgezogen waren, waren die guten Wellen schon weg.

Dunkler Sand: Talisker Bay auf Skye begeistert Wanderer und Surfer © Kirsten Frank

Aber die ersten Tage waren super: gutes Wetter, gute Brandung, satte grüne Landschaften, bunte Herbstfarben. Dann wurde es windiger, teils stürmisch. Wir sind quer rüber in den Nordwesten gefahren, zur Isle of Skye, fünf Stunden entfernt. Die bekannte Halbinsel ist landschaftlich total beeindruckend: Felsforma­tionen wie der „Old Man of Storr“ oder die „Feenbecken“ genannten natürlichen Wasserbecken, die durch kleine Wasserfälle verbunden sind. Auf Skye sind wir auch surfen gegangen, wir mussten aber teilweise eine halbe Stunde zu Fuß in unzugängliche Buchten reinwandern – mit schweren Longboards unterm Arm. Es hat sich aber ausgezahlt: Der Sand in der Talisker Bay etwa ist komplett schwarz, dazu die hellen Klippen im Hintergrund, die grasenden Schafe und Kühe, das war so ein Bilderbuch-Schottland.

Mahlzeit – mal Currys, mal Pizza: als Selbstversorger in der Pease Bay. © Kirsten Frank

Unser Van hat Solarzellen, das reicht normalerweise locker für Strom und Wärme – aber der Himmel über Schottland war grau und hat nie richtig aufgerissen. Die Neoprenanzüge sind den ganzen Urlaub über nicht mehr trocken geworden. Im Wagen war irgendwann alles klamm. Auch wenn wir die Sonne quasi nie ge­sehen haben, war die Stimmung den ­ganzen Trip über toll, auf gute Art moody, so eine leichte Herbstmelancholie. Nachts wurde es richtig kalt. Mitte der zweiten Woche wurde das Wetter stürmisch, und manche Surfspots, gerade etwas geschützte, ­erreicht man dort nur zu Fuß – so eine Wanderung ist bei starkem Wind mit Longboards eine Herausforderung.

Quotation Die Stimmung war auf gute Art moody, so eine leichte Herbstmelancholie. Paulina Herpel

Zwei Meter Glück

Wir wollten eigentlich noch auf die ­Hebriden, eine schottische Inselgruppe, aber da gab’s keine Chance zur Überfahrt. Wenn das Meer zu wild oder ver­blasen war, haben wir mit den Mountainbikes im Inland ein paar Trails ausprobiert – da gibt es viele Strecken für Anfänger und Fortgeschrittene. Wir sind die Küste weiter runtergefahren, aber der Wind ließ erst am Ende der Reise wieder nach und schenkte uns noch ein paar super Tage. Meine größten Wellen waren um die zwei Meter – nicht riesig, aber echt clean und schön. In der Jahreszeit, wo wir dort waren, reicht noch fünf Millimeter dickes Neopren, besser mit Haube und Booties. Und wenn die Sonne dann doch einmal hervorkommt, kann man Haube und Handschuhe auch weglassen.

Geile Tracks: Biken statt Surfen in Poolewe am Loch Ewe. © Daniel J. Schwarz

Travel-Tipps

Beste Reisezeit: Von September bis November gibt es schon richtig gute Wellen und noch erträgliche Temperaturen an Land (8 bis 14 Grad) und im Wasser (13 bis 9 Grad).

Wie du hingelangst: Mit dem Auto/Van per Fähre ab Holland bzw. Frankreich. Oder durch den Eurotunnel ab Calais. Dann die Küste hoch. Sonst ­Flieger und Mietwagen.

Geile Tracks: Wenn das Meer zu wild oder verblasen war, sind Bikes eine gute Alternative. Hier in Poolewe am Loch Ewe, dem der Golfstrom mildes Klima beschert - samt subtropischer Pflanzen.