Wie schwimmende Solaranlagen Sonnenstrom auf die Malediven bringen

Die Malediven, tropisches Paradies im Indischen Ozean, Heimat von über 500.000 Menschen und gesegnet mit über 2.700 Sonnenstunden pro Jahr! Zum Vergleich: Deutschland und die Schweiz haben derer circa 1.630 pro Jahr, Österreich in etwa 1.900.

Die Malediven, tropisches Paradies im Indischen Ozean, Heimat von über 500.000 Menschen und gesegnet mit über 2.700 Sonnenstunden pro Jahr! Zum Vergleich: Deutschland und die Schweiz haben derer circa 1.630 pro Jahr, Österreich in etwa 1.900.

Die Malediven, tropisches Paradies im Indischen Ozean, Heimat von über 500.000 Menschen und gesegnet mit über 2.700 Sonnenstunden pro Jahr! Zum Vergleich: Deutschland und die Schweiz haben derer circa 1.630 pro Jahr, Österreich in etwa 1.900.

Die Sonne lockt jedes Jahr über eine halbe Million Touristen in den südasiatischen Inselstaat. Auf den 1196 Inseln wird sie allerdings noch wenig genutzt.

Die Sonne lockt jedes Jahr über eine halbe Million Touristen in den südasiatischen Inselstaat. Auf den 1196 Inseln wird sie allerdings noch wenig genutzt.

Die Sonne lockt jedes Jahr über eine halbe Million Touristen in den südasiatischen Inselstaat. Auf den 1196 Inseln wird sie allerdings noch wenig genutzt.

Millionen Liter von Treibstoff werden aktuell in kleinen, ineffizienten Generatoren verbrannt, um die Inselwelt mit über 600 Gigawattstunden Strom zu versorgen (das ist etwa so viel wie das österreichische Pumpspeicherkraftwerk Kaprun jährlich produziert).

Millionen Liter von Treibstoff werden aktuell in kleinen, ineffizienten Generatoren verbrannt, um die Inselwelt mit über 600 Gigawattstunden Strom zu versorgen (das ist etwa so viel wie das österreichische Pumpspeicherkraftwerk Kaprun jährlich produziert).

Millionen Liter von Treibstoff werden aktuell in kleinen, ineffizienten Generatoren verbrannt, um die Inselwelt mit über 600 Gigawattstunden Strom zu versorgen (das ist etwa so viel wie das österreichische Pumpspeicherkraftwerk Kaprun jährlich produziert).