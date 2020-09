Teddy Teclebrhan: Das ist seine Erfolgsgeschichte

Seit knapp zehn Jahren bringt der heute 37-Jährige die unterschiedlichsten Menschen zum Lachen - die 12-jährige Schülerin genauso wie den 53-jährigen Buchhalter, den 19-jährigen Einwanderer und die 69-jährige Rentnerin. Dabei liefert Teddy nicht gerade ein weichgespültes Wohlfühlprogramm für die ganze Familie. Mit fiktiven Figuren wie dem naiven Arbeitslosen Antoine Burtz oder dem mit Ausländern fremdelnden schwäbischen Rentner Ernst Riedler begibt er sich auf politisch heikles Terrain. Doch genau damit gelingt ihm ein kleines Wunder: Auf YouTube können sich Menschen auf seine Videos einigen, die in Diskussionen auf Twitter oder Facebook aufeinander losgehen. Stellt sich die Frage: Wie genau bringt er so verschiedene Menschen zum Lachen? Und: Was können wir von ihm lernen - für das Zusammenleben, die Karriere und für den Erfolg in sozialen Medien?

1. Zusammenleben: Humor kann helfen

stattfindet. Als Teddy den Raum betritt, herrscht sofort eine gelöste Stimmung. Der 1,87 Meter große Comedian gehört zu den Menschen, die einen Raum zum Leuchten bringen können. Noch in Jogginghose und Hoodie grüßt er abstandskonform mit angedeuteter Verbeugung, fragt mit leiser Stimme, wo alle herkommen, und zwinkert seinem Gegenüber im Gespräch zu. Zweieinhalb Stunden später sind die ersten Fotos geschossen, und Teddy lässt sich zum Gespräch auf ein braunes Sofa fallen. Also, Teddy: Wie begeisterst du so viele, so unterschiedliche Menschen? „Meine Figuren bilden die gesamte Gesellschaft ab - mit all ihren Schwächen“, sagt er. Wie verschieden Menschen sein können, hat Teddy früh lernen müssen.

Teddy beginnt, die Menschen um sich herum zu beobachten: den Mathelehrer, der aufmüpfgen Mitschülern das Ohr umdreht - steckt dahinter nicht ein tief unglücklicher Mensch? Er merkt, wie diese Erkenntnis seinen Ärger reduziert. Später, als er in einem Lebensmittelladen arbeitet, fragt ihn ein Stammkunde, ob er mit seiner Familie früher auf Bäumen gewohnt habe. Teddy spürt, dass der Mann gar nicht bemerkt, wie beleidigend seine Worte sind. Statt ihn aus dem Laden zu werfen, sagt er ihm geraderaus, dass sein Weltbild von vorgestern, wenn nicht aus der Steinzeit ist. Und tatsächlich: Der andere wird nicht wütend, sondern hört zu. Und Teddy kann nicht anders, als über die Vorstellung von seiner Familie auf einem Baum zu lachen. „Humor kann heilen“, sagt Teddy. Mit dem Mann von damals entwickelte sich später ein freundschaftliches Verhältnis. Als Nachsicht will Teddy seine Haltung aber ganz und gar nicht verstanden wissen: „Natürlich müssen wir Rassismus weiter bekämpfen und verurteilen - gerade im Alltag.“ Es geht ihm viel mehr um die Diskussionskultur an sich. „Manchmal stürzen wir uns nur noch auf Worte und vergessen, auf unser Gespür für den Menschen dahinter zu hören.“

Es ist sein spezieller Blick auf die Welt, mit dem Teddy fast jeden anspricht. Aus Menschen wie dem Stammkunden erschuf er seine Figur Ernst Riedler, jenen Rentner, der in einem Video arglos erzählt, wie er einen Migranten, der ihn nach der richtigen Verbindung nach Hause fragt, in einen Bus nach Russland setzt. Natürlich ist der Gag zynisch, und dennoch fühlt es sich bei Teddy nicht falsch an, darüber zu lachen. Wenn seine Figuren unbeholfen in die Kamera schauen, haben sie etwas Verlorenes. Er spielt sie als Menschen, die schon mal aus Unbedarftheit danebentreten und trotzdem liebenswert sind. Kurz: Er mag sie - und das wiederum spüren die Zuschauer.

2. Karriere: Glaube an die Kraft deiner inneren Stimme

Auch Teddy sind Fehltritte nicht fremd. In der Hauptschule schlägt er über die Stränge, die Mitarbeiter des Jugendamts kennt er bald mit Vornamen. Es ist eine Reise nach Kanada, die seinem Leben eine neue Richtung gibt. Nach der Schule verbringt er zehn Monate bei seiner Tante in Nordamerika. Fernab der schwäbischen Heimat entdeckt Teddy seine Spiritualität. „Ich glaube daran, dass da etwas Großes ist, was uns am Leben hält - was alles am Leben hält.“ Es ist unter anderem diese Spiritualität, die ihm bis heute die Kraft gibt, auf sein Inneres zu vertrauen.

Als er nach seiner Rückkehr aus Kanada den tiefen Wunsch verspürt, Schauspieler zu werden, folgt er diesem Ziel konsequent. Und seine innere Überzeugung kommt bei anderen an. Beim Vorsprechen an einer Stuttgarter Schauspielschule liest er - mangels jeglicher Schauspielerfahrung - auch die Regieanweisungen laut vor. Aber die Prüfer sehen trotzdem etwas in ihm, nehmen ihn erst mal für ein Jahr zur Probe auf. Am Ende besteht er als einer von drei die knochenharte Ausbildung, zu Beginn waren sie noch 18 gewesen. Nach seinem Abschluss bewirbt er sich für das Musical „Hairspray“ in Köln - als einziger Schauspieler neben erfahrenen Musical-Darstellern. Beim Tanzen stößt er beinahe mit den anderen zusammen, doch der in der Jury sitzende belgische Choreograf Bart De Clercq ist schnell von ihm überzeugt und setzt sich für ihn ein.

