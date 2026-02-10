Timothée Chalamet wird zum Tischtennis-Profi in „Marty Supreme“

On point Geboren 1995 in New York City Hat hat einen amerikanischen und französischen Pass

Er schmettert, er schneidet, er drischt, er peitscht. Reckt sich in die absurdesten Winkel, fiebert dem Ball entgegen oder erwartet ihn mit liebevoller Geduld, um ihm dann mit einem entschiedenen Schlag wieder zu Tempo zu verhelfen. Es ist ein Spektakel mit verblüffenden Moves und Manövern, ein Tanz eines Spielers rund um den Tischtennistisch, was Timothée Chalamet da als Marty ­Sup­reme auf der Leinwand darbietet.

Der Hollywoodstar spielt alles selbst, ohne Stuntdoubles. Vorbild für den Ende Februar in den Kinos gestarteten Film war der (Über-)Lebenskünstler Marty ­Reisman, eine legendäre Figur der New Yorker Unterwelt der Fünfzigerjahre: ein Glücksritter, ein rastloses Genie, weniger Leistungssportler als Lebenskünstler, ein Schuhverkäufer und Spargeltarzan, der davon überzeugt war, mit Tischtennis die Welt zu erobern. Marty wirkte oft lächerlich – bis man ihn spielen sah. Doch noch mehr staunt man jetzt über Timothée. Er ist in dem Film Akteur und Athlet zugleich. Wie er das hingekriegt hat?

„Es war jede Menge Arbeit“, nickt ­Chalamet bei einem Termin mit der internationalen Presse, „und noch mehr Auswendiglernen von Bewegungssequenzen und Ballwechseln.“ Sechs Jahre lang hat der Schauspieler trainiert, allein fünf mit ­Gurus wie dem Schweizer Diego Schaaf, der schon Tom Hanks für „Forrest Gump“ fit machte. Mit Schaafs Frau Wei Wang, einer US-Olympionikin, studierte Chalamet historische Aufnahmen, Bewegungsabläufe, Grifftechniken, Reaktionsmuster. Tischtennis wurde zu Timothées Alltag. Ob an den Filmsets von „Wonka“ oder „Dune: Part Two“, bei sich in Los Angeles oder auf Reisen: Wo Timmy war, war auch eine Tischtennisplatte. Hotelmanager müssen sich an den Kopf gefasst und es für eine schräge Promi-Allüre gehalten haben. Dabei war es: Ernsthaftigkeit, Engagement und Job-Ethos à la Chalamet.

Odyssee eines Schelms

Seit seinem Durchbruch mit „Call Me by Your Name“ 2017 umweht Chalamet der Nimbus des mühelos Begabten. Das ist ein Irrtum: Kaum ein Schauspieler seiner Generation arbeitet so altmodisch fleißig an seinem Handwerk. Für „Call Me by Your Name“ lernte der Franko-Amerikaner Italienisch, Klavier und Gitarre, für „Dune“ trainierte er physische Ausdauer, für seinen Bob Dylan in „Like a Complete Unknown“ nahm er Gesangsunterricht und lernte Mundharmonika. Sein Erfolg ergibt sich aus dem Willen, eine Fähigkeit so zu durchdringen, bis sie nicht mehr ­gespielt, sondern ganz selbstverständlich wirkt. So entsteht Perfektion.

Ich akzeptiere kein Nein als Antwort – und das in einer Branche, wo man so oft abgelehnt wird. Timothée Chalamet

Kurzgeschorene Haare, fiese Brille, die auch von Marty sein könnte, Hemd, Krawatte, Oberlippenbärtchen. So präsentiert sich Chalamet vor dem Filmstart der Presse. Sein Look stamme noch vom Dreh von „Dune 3“, entschuldigt sich der Modefreak lachend. Warum Chalamet die Odyssee eines Schelms über vier Kontinente so elektrisierte, erklärt er ent­waffnend ehrlich: „Ich sage das ohne ­Ironie: Ich war genau wie Marty, bevor ich Kar­riere machte.“ Schon mit zehn Jahren wusste der gebürtige New Yorker, dass er Schauspieler werden wollte, erlebte ­Castingqualen, bis er mit achtzehn eine erste wichtigere Rolle in Chris Nolans ­„Interstellar“ bekam. Chalamet war überzeugt von seinem Weg: „Ich weiß, was es heißt, kein Nein als Antwort zu akzep­tieren – und das in einer Branche, in der man so oft abgelehnt wird.“

Meisterschaft als Praxis

In seinen neun Jahren im Scheinwerferlicht hat Chalamet nicht nur Fleiß und Hingabe bewiesen. Sondern auch, dass er alles spielen kann. Er war der Jüngste, der je für einen Hauptrollen-Oscar nominiert wurde (für „Call Me by Your Name“). Eine zweite Nominierung erfolgte 2025 für sein berührendes Bob-Dylan-Porträt. Mit „Marty Supreme“ wird er jetzt wieder für einen Oscar gehandelt. Seinen ersten Golden Globe als „Bester Hauptdarsteller“ strich Chalamet mit der Rolle bereits ein – und vielleicht hält er ja am 16. März endlich auch die goldene Statue in Händen. Der Zeitpunkt für einen ersten Oscar würde passen. Es ist gar nicht so lange her, dass Chalamet dreißig geworden ist – ein Meilenstein, wie er findet.

Neu ist, wie er mittlerweile jede Ablenkung am Set ausschaltet, sogar das Handy, weil er genießen möchte, „zwei Monate lang mal nur diese eine Figur zu sein. Als Schauspieler auf höchstem Niveau zu ­arbeiten, ist das Geschenk meines Lebens.“ Meisterschaft – das ist bei Chalamet kein großes Wort, sondern Praxis.

Sie entsteht aus dem Wissen, dass Glaubwürdigkeit erarbeitet werden muss – genauso entschlossen, wie Marty sein Glück herausfordert. „Ich finde, dass ­Marty Supreme uns beflügelt, unser Bestes zu geben, auch wenn das jetzt etwas klischeehaft klingt“, sagt er am Schluss des Pressetermins. Für ihn ist dieser Film kein Karriereschritt, sondern ein Bekenntnis: zu einem Kino, das Können zeigt, weil es Können voraussetzt.