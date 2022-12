„Ich bin er!"

Bill und Tom Kaulitz, 33, schalten sich auf die Minute pünktlich in den Zoom-Chat. In Los Angeles, wo sie seit 2010 leben, ist es neun Uhr morgens. „Früh für mich“, sagt Bill. Er sei niemand, der sich morgens aus dem Bett beame und denke: Let’s start the day. Erst abends werde er kreativ. „Ich liebe die Nacht.“ Dafür sieht er sehr frisch und gestylt aus. Auch Tom, sein zehn Minuten älterer Zwillingsbruder, ist gut gelaunt. Die beiden haben allen Grund dazu. Gerade erschien ihr neues Album „2001“. „Es ist unser mutigstes ­Album, weil wir dafür auch mal mit ­anderen Leuten zusammengearbeitet ­haben, auch mit anderen Künstlern, etwa Daði Freyr“, sagt Bill.

Die beiden waren gerade einmal ­fünfzehn, als sie mit ihrer Band Tokio Hotel von heute auf morgen von der ostdeutschen Provinz an die Weltöffentlichkeit gefegt wurden: 2005 erreichte ihre Debütsingle „Durch den Monsun“ auf Anhieb Platz eins der deutschen Charts, bis heute hat die Band, zu der noch Gustav Schäfer und Georg Listing gehören, mehr als zehn Millionen Tonträger verkauft.

Zwillinge mit Autoritätsproblemen, verhaltensauffällig, außer Rand und Band – wie hat Mum das nur durchgehalten? Tom Kaulitz

Als der Erfolg über sie hereinbrach, lebten Bill und Tom noch in einem Dorf bei Magdeburg, brachen kurz darauf die Schule ab und zogen nach Hamburg. Als die Fan-Belagerung auch dort zum Dauerzustand wurde, sogar in ihr Haus eingebrochen wurde, flüchteten sie weder ins Hotel noch nach Tokio, sondern gleich nach Los Angeles, wo sie heute leben.

Im Mai rockten Tokio Hotel beim Red Bull Soundclash die Westfalenhalle. © Laurent Noichl

Seit 2019 ist Tom mit Model-Ikone Heidi Klum ver­heiratet, seit 2021 sprechen er und Bill im Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ über ihren Alltag. Die beiden Exilanten sind die erfolgreichsten Zwillinge Deutschlands – und die symbiotischsten: „ Wir sind wie eine Person“ , sagen sie, „aber trotzdem wahnsinnig unterschiedlich.“ Wie geht das?

THE RED BULLETIN: Welche Erinne­rungen habt ihr an eure Kindheit?

BILL KAULITZ: Wir sind ständig umgezogen. Wir waren sieben, als sich unsere Eltern getrennt haben. Zu dem Zeitpunkt waren wir schon viermal umgezogen. Erst lebten wir in Hannover, dann in Magdeburg, wo wir mit unserer Mutter zusammen bei unserer Oma gewohnt haben, das war die Zeit, als wir eingeschult wurden. Danach sind wir mit unserer Mutter in die erste eigene Wohnung gezogen und dann mit neun aufs Dorf. Dort haben wir zum ersten Mal eigene Zimmer bekommen. Jeder durfte seines tapezieren und gestalten, wie er wollte. Meines war orange, Toms war blau, vorher hatten wir immer ein gemeinsames Zimmer gehabt. Ich erinnere mich, wie wir in unserem Doppelstockbett lagen und stundenlang miteinander plapperten. Aber auch an unsere Pyjamas, wir hatten die gleichen, nur in unterschied­lichen Farben.

Wie würdet ihr die Beziehung zu eurer Mutter beschreiben? Hattet ihr eine strenge Mutter?

TOM KAULITZ: Unsere Mutter war eigent­lich immer ein bisschen wie unsere beste Freundin. Sie hat uns mit ganz viel Ver­trauen großgezogen. Rückblickend frage ich mich manchmal, wie sie das überhaupt gepackt hat mit zwei Jungs, Zwillingen, die völlig außer Rand und Band waren. Wir hatten viele Probleme in der Schule, Autoritätsprobleme, Auffällig­keiten im Verhalten. Zwischendurch war unsere Mutter alleinerziehend, bis dann unser Stiefvater dazukam. Wir waren schon sogenannte Schlüsselkinder, als wir ganz klein waren, sind nach der Schule allein nach Hause gegangen und verbrachten dann den Nachmittag allein. Das war wegweisend für alles, was danach kam. Unsere Mum hat sich darauf verlassen, dass wir – wahrscheinlich auch, weil wir zu zweit waren – irgendwie klarkommen. Wir sind dann ja auch mit fünfzehn schon ausgezogen, als es mit Tokio Hotel so richtig losging.

BILL: Man muss dazusagen, dass wir eine sehr, sehr junge Mama hatten. Sie hat uns mit 21 bekommen, auch deshalb waren wir uns immer sehr nahe.

Ihr seid als Brüder sehr symbiotisch, ihr habt mal erzählt, dass ihr nie länger als 24 Stunden voneinander getrennt wart. Hattet ihr denn auch Phasen, in denen ihr euch bewusst voneinander abgegrenzt habt?

BILL: Wir kamen immer im Doppelpack, wir wurden oft auch nur „die Zwillinge“­ genannt, und ich glaube, dass wir unbewusst ganz früh, schon im Kindergarten, angefangen haben, nach außen hin unsere ganz eigene Persönlichkeit auszuleben mithilfe unseres Styles. Als wir angefangen haben, richtig zu denken und eine Meinung zu haben, ich würde sagen, so mit fünf, sechs Jahren, wollten wir uns schon selber anziehen und nicht mehr die gleichen Sachen tragen. Wir waren dann ganz verschieden, einer hatte lange Haare, einer kurze. Obwohl wir so symbiotisch waren, so eng und unzertrennlich, waren wir nach außen hin, im Musikgeschmack, im Styling, immer wie Yin und Yang. Es gab auch Momente,­ in denen sich Tom vor seiner Gang geschämt und mir gesagt hat, ich dürfe nicht mit ihm in der Schule rumhängen, weil er gerade als Punk unterwegs war und ich in meiner Techno-Welt.

V.l.: Drummer Gustav Schäfer, die Kaulitz-Twins und Bassist Georg Listing. © Lado Alexi

Seid ihr euch charakterlich ähnlich oder eher verschieden?

TOM: Das ist wahnsinnig schwer zu sagen, weil wir eigentlich komplett gleich ticken. Wir haben ein Grundverständnis füreinander, weil wir uns zu tausend Prozent in den anderen hineinempfinden können. Wir sind wie eine Person, aber gleichzeitig wahnsinnig unterschiedlich. Manchmal fühlt es sich an, als wären wir eine schizophrene Person.

BILL: Ich bin auf jeden Fall extrovertierter als Tom und auch viel mehr Bauchmensch.

TOM: Ich bin eher der Kopfmensch, der Planer. Und natürlich klüger, hübscher und lustiger …

Gab es zwischen euch auch eine ­brüderliche Rivalität?

TOM: Nein, es war nie so, dass wir uns wirklich ernsthaft gestritten haben um Mädchen oder Aufmerksamkeit. ­Gegenseitiger Neid oder Rivalität sind uns völlig fremd.

BILL: Aber wir hatten früher natürlich auch Phasen, in denen wir uns geprügelt haben.

TOM: Aber nicht aus Rivalität.

BILL: Da ging es dann um Meinungs­verschiedenheiten, wir haben uns gegenseitig geärgert und Grenzen ausgetestet. Und wenn wir uns geprügelt haben, dann war das wirklich so, als ginge es um Leben und Tod, meist haben alle ­anderen den Raum verlassen, weil das echt scary war. Meine Mutter dachte, sie müsse gleich die Polizei rufen. Aber auch das gehörte dazu, dass die anderen dachten, um Gottes willen, die werden nie wieder miteinander reden – und fünf Minuten später haben wir einander schon wieder gefragt: „Was bestellst du dir zum Essen?“ – „Ach, okay, ich nehme das Gleiche.“ Wir konnten nie lange ­sauer aufeinander sein. Die längste Zeit, in der wir nicht miteinander geredet ­haben, waren vielleicht zwölf Stunden.

Im Styling waren wir wie Yin und Yang: Tom schämte sich ein bisschen, als ich in meiner Techno-Phase war. Bill Kaulitz

Was ist denn im Nachhinein das Schlimmste, was ihr euch gegenseitig angetan habt?

BILL: Physisch, würde ich sagen, dass wir uns geprügelt haben mit allem, was im Raum zur Verfügung stand. Wir haben aber nie etwas gemacht, was den anderen wirklich nachhaltig emotional verletzt hat. Das waren alles Kindergartensachen, mal ein Geheimnis verraten oder einander mit Handyfotos erpressen. Wir waren wahnsinnig eitel als Kinder und fühlten uns natürlich unglaublich cool. Jeder hatte seine Clique und seinen Style. Und da haben wir einander ungestylt heimlich zu Hause fotografiert und uns dann gegenseitig mit den Fotos erpresst. Aber wir hatten nie einen wirklich ­großen Streit, weder als Geschwister noch in der Band.

Backstage: „Letzte Worte“ in der Garderobe, dann der Weg auf die Bühne. © Woody Woodsn

Was bewundert ihr am anderen?

TOM: Wäre ich ein Einzelkind gewesen, was ich mir natürlich nur wahnsinnig schwer vorstellen kann, hätte ich ein komplett anderes Leben geführt. Das verdanke ich Bill: Ich glaube, ich wäre ohne ihn ein ganz anderer Typ geworden.

In welcher Hinsicht?

TOM: Ich hätte ein wesentlich unkreativeres Leben geführt. Bill hat sich immer alles getraut, nie über Konsequenzen nachgedacht, sondern einfach gemacht. Bill hat sich mit zwölf auf eine Bühne gestellt und „It’s Raining Men“ gesungen. Ich hingegen habe schon immer auch auf das Umfeld geachtet, ein bisschen mehr geschaut, was gerade cool ist. Ich habe mich mehr angepasst als Bill. Da wir aber zu zweit waren und Bill der kreativere und freiere Geist war, ist diese Seite dann auch in mir zum Vorschein gekommen.

BILL: Tom hat eine Geduld, die ich nicht habe. Er sitzt im Studio, produziert unsere ganze Musik, das könnte ich im Leben nicht, das würde mich wahnsinnig machen. Tom kann Tage im Studio verbringen und mit irgendwelchen Sounds experimentieren. Er ist auch sehr viel musikalischer als ich. Ich bin da eher der Frontmann, ich liebe es zu singen und auf der Bühne zu stehen.

So eng, wie ihr miteinander seid – geht ihr einander nie auf den Geist?

BILL: Wir haben unser ganzes Leben ­zusammen verbracht, und natürlich hat uns die Karriere noch enger zusammengeschweißt. Mit fünfzehn ging es bei uns mit dem Erfolg los, wir sind raus aus der Schule, saßen zusammen im Tourbus, haben diesen ganzen Wahnsinn gemeinsam erlebt. Wir waren einander engste Vertraute, wir waren einander Familie, hatten oft ja nur uns – und natürlich auch Georg und Gustav, die anderen zwei aus der Band. Wir vier waren immer unser allerengster Kreis, und so ist es bei Tom und mir auch. Es gab nie Momente, in denen wir gedacht haben: „Jetzt muss ich mal alleine sein oder hätte gerne meine Ruhe.“ Wenn wir einsam waren, waren wir zusammen einsam, wenn wir glücklich waren, waren wir zusammen glücklich. Geteiltes Leid ist halbes Leid.

Tokio Hotel beim Red Bull Soundclash in Dortmund. © Woody Woodsn

Brüder messen sich ja gerne. Wer ist denn der Stärkere von euch beiden?

TOM: Wir haben unterschiedliche ­Stärken.

BILL: Es gibt Sachen, die würde ich gar nicht probieren, da weiß ich gleich, die muss Tom machen: Was tragen, was anbohren, was anbringen, ich würde auch niemals eine Glühbirne austauschen, solche Sachen kann ich null und will es auch gar nicht können. Ich kriege bei so etwas sofort schlechte Laune.

TOM: Wenn ich im Studio mal sage: „Komm, fass mal kurz mit an!“, ist für Bill der Tag schon gelaufen.

Du hast immer jemanden, der fast genauso aussieht, der fast das Gleiche fühlt wie du. Tom Kaulitz

BILL: Wenn ich das schon höre, werde ich richtig schlecht drauf. Aber das wäre so ähnlich, als würde ich Tom sagen: „Komm, wir probieren mal ein paar Outfits für die nächste Tour an.“ Auf so etwas hat er gar keinen Bock. Es gibt eben auch Sachen, die Tom nie ohne mich machen würde.

TOM: Ich würde ganz selten mal ein Interview allein führen. Ich könnte mir auch nie vorstellen, irgendwas zu moderieren oder Fotoshootings zu machen. Das sind die Dinge, die Bill liebt.

Glaubt ihr, dass alles, was über euch hereingebrochen ist, schwerer zu ertragen gewesen wäre, wenn ihr keine Zwillinge wärt?

BILL : Jeder von uns hatte während all dieser Jahre seine eigenen Dämonen, mit denen er gekämpft hat. Wir hatten unsere Lows, dachten, wir können nicht mehr, wir wollen nicht mehr – aber wir haben uns gegenseitig immer wieder aufgefangen. Allein wäre das in dem Ausmaß, in dem es nötig war, nicht möglich gewesen.

Showtime: Die Zwillinge teilen ihr Leben auf und abseits der Bühne. © Dieserbobby

Ist die Bindung zwischen Zwillingen­ dann doch noch mal stärker als ­zwischen „normalen“ Brüdern?

BILL: Wir erleben viele Brüder, und Tom und ich denken dann: Wie? Ihr wohnt nicht zusammen? Telefoniert ihr nicht jeden Tag? Wir haben auch schon andere Zwillinge getroffen, die uns erzählen, dass sie in unterschiedlichen Städten leben und unterschiedliche Jobs haben. Wir sind dann immer ganz fasziniert, weil das für uns völlig unvorstellbar wäre.

Ihr habt in den siebzehn Jahren, seit ihr quasi über Nacht berühmt wurdet, Höhen und Tiefen erlebt, die sich andere kaum vorstellen können. Ihr konntet eine Zeitlang nicht mal das Haus verlassen, weil Fans vor dem Grundstück campiert haben, und seid dann regelrecht nach Los Angeles geflüchtet. Wie habt ihr das alles geschafft? Woher hattet ihr die Kraft?

BILL: Ich glaube, wir schöpfen Kraft daraus, dass wir wissen: Zum Glück bin ich nicht allein. Und so eine Zwillingsbindung wie unsere ist schon wahnsinnig intensiv. Ich wünsche eigentlich jedem Menschen auf der Welt einen Zwilling.

TOM: Du hast immer jemanden, der fast genauso aussieht, der fast das Gleiche fühlt wie du. Du hast einfach dich noch mal ein bisschen anders.

BILL: Mir tut das fast leid, dass nicht jeder einen Zwilling hat. Ich finde, Zwilling sein ist das Allerbeste, was einem Menschen passieren kann.