Uli Brée, 57, ist heute schon lange auf den Beinen: Um vier Uhr früh hat er seine 19-jährige Tochter Lilli, die in den USA eine Ausbildung zum Make-up-Artist beim Film anfängt, zum Flughafen gebracht. Um neun war er im Schneideraum, um seine neue TV-Serie „Aus die Maus“ zu bearbeiten. Aber trotz des gedrängten Programms wirkt Österreichs erfolgreichster Drehbuchautor beim Treffen im Wiener Hotel Beethoven ziemlich entspannt. Dort spielt auch sein eben erschienener Roman über eine unkonventionelle Polizistin, „Du wirst mich töten“.

THE RED BULLETIN: Du hast eine Ausbildung zum Clown gemacht. Was ist so lustig daran, wenn die Leute ständig über einen lachen?

ULI BRÉE: Das ist ein Handwerk und nur lustig, wenn man es ernst nimmt. Aber das ist sowieso das Geheimnis jeder guten Komödie. Sonst ist es bloß Klamauk.

Danach hast du Schauspiel studiert, bist jedoch beim Kabarett gelandet. Was ist schiefgelaufen?

Es gab immer wieder Phasen, in denen ich pleite war und gekellnert habe. Da habe ich mit Freunden ein Kabarettprogramm geschrieben und produziert: „Männerschmerzen“. Das Programm lief sieben Jahre lang und war so gut wie immer ausverkauft. Ich konnte also recht schnell aufhören zu kellnern und hab angefangen, fürs Fernsehen Comedy und dann Drehbücher zu schreiben.

Schaffst du es eigentlich, auf Knopfdruck witzig zu sein?

Ich kann komischerweise, wenn es die Situation verlangt, ohne jedes Lampenfieber spontan auf eine Bühne gehen und das Publikum unterhalten – rein durch Improvisation. Aber hinter der Bühne bin ich eher ernst, und im Restaurant tue ich mir schwer damit, den Kellner auf mich aufmerksam zu machen. Da bin ich gern unauffällig und unscheinbar.

Ich rate meinen Kindern immer: Habt den Mut zu scheitern. Uli Brée, 57, über sein Rezept für den Umgang mit Herausforderungen

In „Aus die Maus“ spielt Nina Proll eine Tierbestatterin. Wie kommt man auf so eine absurde Idee?

Ich habe in einer Zeitung eine Randbemerkung über Tierbestattung gelesen und mir gedacht: Das wäre doch ein toller Stoff. Jeder zweite Haushalt in Österreich hat ein Tier. So gut wie jeder hat also einen Bezug. Und Nina Proll kenne ich ja nicht nur von den „Vorstadtweibern“, wir sind in Tirol Nachbarn und gut befreundet.

Du führst bei dem Projekt auch erstmals Regie. Wie gehst du mit solchen Herausforderungen um?

Ich rate meinen Kindern immer: Habt den Mut zu scheitern! Nach diesem Motto arbeite und lebe ich auch. Mir ist wichtig, dass es spannend bleibt. Nichts ist mühsamer als Serien, die immer dünner werden. Ich habe mir geschworen, dass in Zukunft keine meiner Serien mehr als drei Staffeln haben darf.

Wie sieht dein Alltag aus?

Meistens sitze ich von neun in der Früh bis am Abend am Laptop. Dazwischen gehe ich mit dem Hund spazieren, um den Kopf freizubekommen. Ich verstehe Autoren nicht, die sagen, dass sie Schreiben als quälend empfinden. Für mich gibt es nichts Schöneres, als vor einer leeren Seite zu sitzen: Da ist alles möglich!

Gibt es Projekte, die du schon lang mit dir herumträgst, aber nie verwirklicht hast?

Ich habe eine Serie für Adele Neuhauser geschrieben, „Mama ist die Best(i)e“. Der Plot: Eine oberflächliche Societylady kommt wegen Mord an ihrem Ehemann für zwölf Jahre hinter Gitter. Als sie rauskommt, hat sie einen perfiden Plan.

Für Neuhauser hast du ja eine „Tatort“-Kommissarin erfunden. Was findest du an ihr speziell?

Das Tolle an Adele ist, dass sie so geerdet ist, so nahbar fürs Publikum. Sie ist nie eine Kunstfigur, sondern immer ganz nah am Leben.

Willst du mit dem Regieführen weitermachen?

„Aus die Maus“ war eine schöne, intensive Erfahrung, weil wir viele kammerspielartige Szenen hatten. Für einen Actionfilm wäre ich allerdings eine Spur zu ungeduldig. Nach der fünften Kamerafahrt habe ich mich wieder auf das Drehbuchschreiben daheim gefreut.

„Aus die Maus“ ist eine achtteilige Comedy-Serie mit Nina Proll in der Hauptrolle. Sie spielt eine gefeuerte Schauspielerin, die nun als Tierbestatterin arbeiten muss. In jeder der in sich abgeschlossenen Episoden trifft sie auf trauernde Tierbesitzer. Seit 7. Dezember bei ServusTV .