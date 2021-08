Das Comeback des MTB-Super-Girls Vali Höll

Skikönigin Lindsey Vonn wollte immer auf einer Herren-Strecke gegen Männer fahren. Für die 19-jährige Mountainbike-Downhillerin Vali Höll ist so etwas ganz normal. Im Mountainbike-Downhill gibt es nur eine Strecke, und die ist einfach eine Männer-Strecke. Eine Wilde-Männer- Strecke, die TV-Kameras wollen es so: Doppelsprünge, steile Wurzelpassagen, mehrere Meter tiefe Drops, und doch erfordert es gewaltigen technischen Aufwand, wie er für die Übertragungen des UCI Mountainbike World Cup auf redbull.com/bike betrieben wird, um das unfassbare Können und den Speed der Athleten einigermaßen wirklichkeitsgetreu abbilden zu können.

„Dann haben wir auch die Hosen voll.“ Vali Höll auf die Frage, mit welchem Gefühl sie bei der Downhill-Weltcup-Strecke in Leogang bei Schlechtwetter an den Start geht.

Nachvollziehbar ist es ohnehin nicht, schon gar nicht vor Ort. Um beim Ski-Vergleich zu bleiben: Gute Skifahrer werden die Streif in Kitzbühel schon einigermaßen unfallfrei runterrutschen können. Es ist zwar steil und eisig und die Hose voll, aber mit Querstellen und Kantenreinhauen wird der Amateur nach etlichen Minuten oben an der Hausbergkante auftauchen und ein paar weitere danach vielleicht unbeschadet unten im Ziel. Auf der Downhill-Weltcup-Strecke in Leogang ist das für normalsterbliche Mountainbiker unmöglich, vor allem im Regen. Da gibt es ein paar Passagen, auf denen du keine sprichwörtlichen Kanten in den Untergrund rammen und runterrutschen kannst. Da gibt es Sprünge, die setzen eine gewisse Geschwindigkeit voraus, um zu funktionieren.

Vali Höll ist 19, aber schon die schnellste Mountainbikerin Österreichs. © Philipp Horak

Um abermals ein Winter-Bild zu gebrauchen: Es ist eher keine Lösung, sich auf einer Skisprung-Schanze mit drei Meter Anlauf zu begnügen, weil man sich vor der Geschwindigkeit von ganz oben fürchtet. Wer oben nicht weiß, was er tut, wird unten aufprallen wie ein Stein. In Leogang gibt es gleich ein paar solcher Stellen, die selbst unter perfekten Bedingungen ein großes Herz brauchen. Im normalen Betrieb sind diese Sprünge, mitten im Bikepark gelegen, für die Allgemeinheit gesperrt, das zuständige Rote Kreuz Salzburg, Dienststelle Saalfelden, dankt herzlich.

Geöffnet sind sie ausschließlich bei Rennen, denn die Profis wissen, was sie tun. Profis hier bitte als gegenderte Variante zu verstehen, Frauen und Männer gleichermaßen (und wir legen für Lindsey Vonns unerfüllten Traum eine kleine Gedenksekunde ein). Was aber, wenn es regnet? „Dann haben wir auch die Hosen voll“, grinst Vali Höll, schon jetzt, mit neunzehn, die beste Downhillerin, die Österreich jemals hatte. Staatsmeisterin ohnehin, Junioren-Weltcup-Dominatorin, Junioren-Weltmeisterin. Noch so ein Spezifikum im Downhill: Nachwuchs-Racer fahren auf derselben Strecke wie die Großen. Daher sind die Zeiten 1:1 vergleichbar. In Vali Hölls Fall heißt das: Das Mädel bewegte sich mit siebzehn in der absoluten Weltspitze und wäre in jedem Rennen, das sie bei den Juniorinnen gewann, in der Elite-Kategorie zumindest auf dem Podest der ersten drei gestanden.

Ein Sprung im Regen im vorletzten Training zerstörte ihren WM-Traum

Und genau so war die Erwartungshaltung vor der WM 2020 auf der Heimstrecke in Leogang: „Erstes Rennen in der Elite-Kategorie: Das gewinnst du, Vali. Locker!“ Immerhin stammt Höll aus Saalbach, gelegen an der Südflanke jenes Berges, an dessen Nordseite, in Leogang, sie sich zur jüngsten Weltmeisterin krönen sollte. Auf den ersten Blick war klar: Niemand fährt so wie Vali Höll. Sie dominierte sämtliche Trainingsläufe – bis zu diesem einen Sprung im vorletzten Lauf vor dem großen Moment.

Der lange und schmerzhafte Weg zurück

Die Erde hatte sich in eine klebrige Masse verwandelt, die die Reifen festhielt. Was die nötige Geschwindigkeit verhinderte. Der Sprung ging vier Meter hoch, fünfzehn Meter weit, Detonation bei der Landung, ohne zu stürzen. Das Sprunggelenk zahlte die Rechnung. Krankenhaus statt Goldmedaille. Schmerzen statt Triumph. Operation statt Siegesfeier. Reha statt Weltreise. Und es kam noch schlimmer: Selbst nach wochenlangem Schuften im Red Bull Athlete Performance Center in Thalgau („eine perfekte Zeit, viele Sportler aus anderen Disziplinen getroffen, von früh bis spät einzig an meinem Comeback gearbeitet, statt wie früher zwischen Lernen für die Matura die nötigen Stunden reinzuzwicken“), selbst unter optimalen Bedingungen also war mit diesem Sprunggelenk nicht an Radfahren zu denken.

Im Kopf wollte ich nichts mehr, als endlich wieder aufs Downhill-Bike zu steigen und Gas zu geben. Vali Höll musste sich nach ihrer Sprunggelenksverletzung ein zweites Mal unters Messer legen.

Nein, das war kein psychisches Problem: „Im Kopf wollte ich nichts mehr, als endlich wieder aufs Downhill-Bike zu steigen und Gas zu geben“, erinnert sich Vali. „Die Schraube im Sprunggelenk musste raus, um es wieder so abwinkeln zu können, wie ich es für meinen Sport brauche.“ Ärzte wurden konsultiert, dann wurde entschieden: Ja, wir operieren noch einmal. Es sei kein schwieriger Entschluss gewesen, sich so knapp vor Saisonbeginn noch einmal unters Messer zu legen, erzählt Vali. „Ich hatte ja erlebt, welche Fortschritte unter perfekten Bedingungen in wenigen Wochen möglich sind.“ Bereits am Abend nach der OP versuchte sie, das verletzte Bein leicht zu belasten: „Beim Zähneputzen. Nach diesen drei Minuten wusste ich: Nun bin ich auf dem Weg zurück.“

Nachdenklich in Saalbach: Triumph und Niederlage liegen nah beieinander. © Philipp Horak

Sobald es ging, setzte sie sich ins Auto und fuhr nach Frankreich. Dort wartete ihr Team auf sie – ihr neues Team. Nach sieben Jahren bei YT – das Unternehmen aus Bayern hatte das Über-Talent bereits mit dreizehn (!) unter Vertrag genommen – hatte sie für ihr erstes, richtiges Profi-Jahr (nach dem verkorksten letzten mit Sturz und vergebener WM-Medaille) für ein neues Team unterschrieben. Mehr als das: Sie hatte alle Angebote namhafter Rennställe ausgeschlagen und darauf beharrt, nach ihren eigenen Regeln zu spielen. So wie Lindsey Vonn nicht mit dem regulären US-Ski-Team arbeitete, sondern mit ihrem Privattrainer Robert Trenkwalder, so baute sich die 19-jährige Mountainbikerin ihre Mannschaft nach ihren Bedürfnissen und Wünschen.

Reklamierte langjährige Vertraute wie Patentante Angie (einst selbst erfolgreiche Racerin) als persönliche Assistentin ins Team, um den Rücken frei zu haben fürs Rennfahren. Hielt vieljährigen Sponsoren, die sie in großen Teams hätte aufgeben müssen, die Treue und integrierte sie in die neue Struktur. Fand mit US-Hersteller Trek einen Branchenriesen als Rahmenhersteller, der nicht jeden Cent zweimal umdrehen muss. Bekam mit zwei hungrigen männlichen Junioren Teamkollegen, an deren Speed sie sich messen kann. Bereits beim ersten Roll-out in Frankreich mit dem neuen Material erkannte die Salzburgerin, dass sie wieder die Alte war. Vielleicht sogar mehr als das.

Die Begleichung einer offenen Rechnung

Der Auftakt zur Saison 2021 des UCI Mountainbike World Cup fand in Leogang statt. Ausgerechnet auf jener Strecke, die ihr ein halbes Jahr zuvor zum Verhängnis geworden war. Natürlich regnete es auch wieder. Der teuflische Sprung war bis zum zweiten Trainingstag gesperrt, für Männer wie für Frauen gleichermaßen. Er war unspringbar. An diesem Tag hätte er mit ziemlicher Sicherheit Karrieren beenden können. Als er geöffnet wurde, war klar, dass Vali nun eine Rechnung begleichen musste: sie gegen die Strecke in Leogang. Wenn du auch nur an einer Stelle kneifst, brauchst du dich erst gar nicht an den Start zu stellen, so Hölls Logik.

Immer für einen Spaß zu haben: Vali Höll beim Headbangen. © Philipp Horak

Sogar die Tageszeitungen berichteten und bauten mit Patriotismus Druck auf: Vali möge doch „für Österreich“ gewinnen. Die Saalbacherin fängt mit so einem Konstrukt allerdings herzlich wenig an. „Aus welchem Land ich komme, ist doch sekundär“, sagt sie und zuckt mit den Schultern. „Ich gewinne in erster Linie für mich, meine Freunde, meine Familie, mein Team. Den Heim-Aspekt habe ich eigentlich nicht als zusätzlichen Druck wahrgenommen, nein.“

Und der Sprung? Angst oder wenigstens Respekt davor? „Weder noch. Okay, vielleicht doch Respekt. Im letzten Jahr war ich einfach zu langsam, daher der Sturz. Heuer war der Regen stärker, der Schlamm dadurch weicher. Ich wusste, dass sich das ausgeht, wenn ich vorher zwei-, dreimal g’scheit reintrete.“ Sie sprang, landete, dann war erst einmal nichts. Und dann hörte man einen Schrei unter dem Helm, einen Schrei der Erleichterung. Da war also doch etwas passiert in der Athletin Höll, mental. Vali 1, Sprung 0, und so würde das künftig auch bleiben.

Ich wusste ja, dass ich es kann, aber nach dem Sturz brauchte ich eben auch die Bestätigung im richtigen Leben. Vali Höll entfuhr ein Schrei der Erleichterung, als sie den Sprung schaffte.

Was hast du dir gedacht, als du gelandet bist? „Ich war schon erleichtert. Ich wusste ja, dass ich es kann, aber nach dem Sturz brauchte ich eben auch die Bestätigung im richtigen Leben. Darum auch der Schrei.“ Und dass ausgerechnet die Heim- zur Schicksalsstrecke wurde, war dir echt egal? „Klar kennen mich in Saalbach/Leogang mehr Menschen als auf den anderen Stationen im UCI Mountainbike World Cup, aber eigentlich hat sich das soziale Element eines Athleten ohnehin schon längst ins Internet verlagert.“

Vali Höll ist mit ihren 19 Jahren ein digital native, obwohl sie den ganzen Tag draußen ist. Sie ist damit aufgewachsen, dass Sponsoren digitale Präsenz verlangen. Sie kennt es nicht anders. Die Zahl der Follower ist genauso eine Währung wie die Zeit im letzten Rennen, bloß weitaus unfairer. Zwischen Startgatter und Lichtschranke im Ziel hast du als Mountainbiker nicht nur den Lenker in der Hand, sondern auch dein Schicksal. In den digitalen Zwischenräumen mit ihren dunklen Ecken voller Trolle nicht.

Guter Rat von einer Bike-Legende

Wenn du nach acht Stunden Schinderei auf dem Weg zum Comeback abends in den Kommentaren auf Instagram lesen musst, dass du es ohnehin nicht bringst, dann musst du ein zweites Mal stark sein. „Ich kann nicht behaupten, dass mich das anspornen würde. Es ärgert mich auch nicht wirklich. Ich empfinde es bloß als lästig und ermüdend.“

Die Doku „Past-Present-Future“ zeigt Valis Karriere – inklusive Comeback. © Bartosz Wolinski/Red Bull Content Pool

In dieser schwierigen Situation holte sich Vali Höll Rat bei der Besten. Ihrem Vorbild, von dem sie sich als Kind Autogramme geholt hatte. Die ihr zur lieben Freundin geworden war: der fünffachen Weltmeisterin, sechsfachen World-Cup-Gesamtsiegerin und Trägerin des Laureus World Sports Award, Rachel Atherton. „Sie hat mir gesagt, was für sie in schwierigen Situationen, von Verletzung bis Shitstorm, wichtig war und wie sie den Fokus behalten hat, indem sie nach vorn geschaut hat auf den nächsten Tag, an dem sie aufs Bike kann. Wie sie ein Jahrzehnt lang mit Situationen umgegangen ist, die ich jetzt zum ersten Mal erlebe, bewundere ich sehr.“

Auf das große Duell zwischen der dominanten Downhillerin des letzten Jahrzehnts und dem Super-Talent aus Österreich müssen die Fans dennoch verzichten: Rachel wurde im Juli Mutter. Vali ist das nur recht: „Ich weiß nicht, ob ich gegen Rachel voll hätte fahren können. Da ist noch immer zu viel Respekt.“Was hast du aus dem Sturz in Leogang mit seiner Verletzung und dem Weg zurück gelernt? Vali Höll: „In unserem Sport wird es dich immer wieder mal auf die Pfeife hauen. Einmal ist keinmal.“ Und dann? „Dann stehst du auf und machst weiter.“

