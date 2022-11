Während Ego-Shooter-Klassiker wie Counter Strike oder Call of Duty auf knapp zwanzig Jahre Historie zurückblicken können, ist Valorant, mit Erscheinung im Juni 2020, noch relativ neu – was der Beliebtheit des Games aber keinen Abbruch tut.

Zum zweiten Mal richtet Red Bull in diesem Jahr mit Campus Clutch das größte Valorant-Turnier für Studierende aus. Wir sprechen hier von mehr als 50 teilnehmenden Ländern, 400 Events und 50.000 Gamern – und am Ende 20.000 Euro Preisgeld für die Siegermannschaft. Nach den Vorrunden und nationalen Qualifyings treffen die besten Teams aus aller Welt beim großen Finale im brasilianischen São Paulo aufeinander. Wer sich dort zum zweiten Campus Clutch-Champion der Geschichte krönt, wird sich von 11. bis 16. Dezember entscheiden. Alle Infos zu Online-Streams und Timings findest du